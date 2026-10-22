দশমীতে কলকাতায় ট্রাফিক আইন ভাঙায় 570 মামলা, গ্রেফতার 26

দশমীতে কলকাতায় ট্রাফিক আইন ভাঙায় 570 মামলা, গ্রেফতার 26
Kolkata Police on Dashami Night: ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে 570টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷ মোট 26 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দশমীর রাতে ৷
Published : October 22, 2026 at 2:08 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: দুর্গাপুজোর দশমীতে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা সুষ্ঠু রাখতে কড়া নজরদারি চালাল কলকাতা পুলিশ। ট্রাফিক আইন ভাঙার অভিযোগে একদিনে মোট 570টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে বেপরোয়া গাড়ি চালানো, মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালানো, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো এবং একই বাইকে তিন জনের যাতায়াতের মতো একাধিক ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ঘটনা রয়েছে।
পাশাপাশি, শহরের বিভিন্ন ডিভিশনে মোট 26 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তবে ওই দিন বেআইনি মদ বাজেয়াপ্ত করার কোনও ঘটনা নথিভুক্ত হয়নি।
কলকাতা পুলিশের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত 21 অক্টোবর, বুধবার দশমীর দিন ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে মোট 570টি ক্ষেত্রে মামলা বা আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে হেলমেট ছাড়া বাইক চালানোর ঘটনায়। এই বিভাগে মোট 173টি ক্ষেত্রে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পুজোর ভিড়ের মধ্যে পথ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং দুর্ঘটনা এড়াতে ট্রাফিক আইন মানার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল।