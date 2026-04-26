রবিবারে রাশি রাশি টাকা, প্রিয়জনের সঙ্গে স্বর্ণালী সন্ধ্যা- এই রাশির জীবনে আজ স্মরণীয় দিন

এপ্রিল মাসের শেষে তৈরি হচ্ছে একাধিক বড় যোগ ৷ গ্রহের স্থান পরিবর্তন বদলে দেবে আপনার জীবন ৷ কার ভাগে আনন্দ ? কার কপালে কষ্ট ?

Horoscope Today 26 April 2026
গ্রহের স্থান পরিবর্তন বদলে দেবে আপনার জীবন (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 26, 2026 at 12:01 AM IST

মেষ (ARIES): আপনার মেজাজ আজ খুবই ফুরফুরে থাকবে ৷ শুধু কাছের লোক নয়, অচেনাদেরও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন ৷ আসন্ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হওয়ার জন্য আপনি প্রস্তুতি নেবেন ৷ কর্মক্ষেত্রে কাজ নিয়ে গবেষণা করবেন ৷ সঠিক উপায়ে কাজ সম্পন্ন করার জন্য সমাধান খুঁজে বের করবেন ৷ ভাবনাচিন্তা করার ক্ষমতা, কল্পনাশক্তি ও বোঝার ক্ষমতা আপনাকে সাফল্যের পথে নিয়ে যেতে সাহায্য করবে ৷

বৃষ (TAURUS): পণ্য বা শেয়ার বাজার সংক্রান্ত আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । ফাটকা জাতীয় লেনদেন এড়িয়ে চলুন । কর্মক্ষেত্রে আপনি একটু হলেও কম প্রাধান্য পাবেন ৷ পেশাগত দিক থেকে বড় মাপের চ্যালেঞ্জ আসতে পারে ৷ আপনি কোন কাজকে গুরুত্ব দিচ্ছেন তা অন্যের কাছে প্রমাণ করতে হতে পারে ৷ সেই বিষয়ে ব্যর্থ হলে অফিসের কর্তাদের কাছে আপনাকে নিয়ে ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে ৷

মিথুন (GEMINI): আজকে, বিশেষ কারও সঙ্গে জোরালো মানসিক সম্বন্ধ স্থাপন হতে পারে। কাজেই আপনি দিনের বেশিরভাগ সময়ে উৎফুল্ল ও আনন্দিত থাকবেন। কিন্তু, দিনের পরের দিকে, কিছু তুচ্ছ সমস্যা আপনার হাসিখুশি মেজাজ বিগড়ে দিতে পারে। হাসিখুশি থেকে মানসিক চাপ কাটান। প্রিয়তমকে, আপনি আপনার কাজ এবং ভবিষ্যতের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবগত করেন, কারণ আপনি জীবনে যৌথ মূল্যবোধ এবং যৌথভাবে কাজ করায় বিশ্বাস করেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুবই স্বাভাবিক যাবে।

কর্কট (CANCER): আজকের দিনটি হয়তো আপনার জন্য খুব বেশি ফলদায়ক হবে না। খুব গুরুতর কিছু ক্ষতি না হলেও, আপনি হয়তো বিভ্রান্ত বোধ করবেন ৷ একা থাকতে চাইবেন। বিশাল কিছু স্বাস্থ্যগত সমস্যা আজ দেখা দেবে না কিন্তু আপনি খুব বেশি সংবেদনশীল থাকবেন। কাজেই বিরোধী মনোভাব না রাখার চেষ্টা করুন, নমনীয় ও বাস্তববাদী হন। আজকে ফিক্সড ডিপোজিট বা সরকারি যোজনাতে টাকা বিনিয়োগ করুন, কেন না এর থেকে স্থায়ি রিটার্ন পাবেন।

সিংহ (LEO): আজকে আপনার দৈনন্দিন রুটিনের কিছু পরিবর্তন দেখতে পাবেন। নতুন চাকরি বা ব্যবসা শুরু করার জন্য আজকের দিনটি ভালো। আজকে, আপনি আপনার ব্যক্তিত্বের দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন। নিজের উন্নতি করার চেষ্টা করবেন এবং আপনার গোপন প্রতিভা সামনে নিয়ে আসবেন। যদি আপনি কাউকে বিবাহের প্রস্তাব দিতে চান, তাহলে আজকেই তা করুন, কেননা নক্ষত্র আপনার অনুকূলে আছে। বিলাসবহুলভাবে জীবন যাপন করার জন্য আরো অর্থ উপার্জনের প্রবল ইচ্ছা, আজ আপনার দেখা দেবে।

কন্যা (VIRGO): আজ প্রচুর বিষ্ময় এবং অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনে ভরা একটি মনোরম দিন। আজকে, আপনাকে আবেগপ্রবণ না হওয়ার চেষ্টা করতে হবে এবং কোন পরিস্থিতিতে প্রতিক্রিয়া দেখানোর আগে, তা বিশ্লেষণ করতে হবে। আপনাকে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, বরং তার বদলে আপনার সঞ্চয় থেকে সেই অর্থ খরচ করুন। স্বাস্থ্য এবং ওষুধের পেছনে কিছু অর্থ খরচ হতে পারে। বাড়ি বা গাড়ির কিছু সারানোর বা তাতে কিছু সংযোগ করার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সবমিলিয়ে, আজকে চালাকচতুর থাকার চেষ্টা করুন।

তুলা (LIBRA): আপনি ব্যক্তিগত জীবনকে ততটা গুরুত্ব দিতে পারবেন না। আপনাকে কাজ ও পরিবারের মধ্যে সঠিক ভারসাম্য নিয়ে আসতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আপনি যত বেশি উৎসাহ দেখাবেন, ততই তা আপনার জন্য ভালো হবে। আজকে কোনও সরকারি টেন্ডার বা অন্য কোনও সরকারি কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশি। আপনার পেশাগত যোগাযোগগুলি আজকে আপনার কাজে লাগবে। আপনি সম্ভবত সেইসব ব্যক্তিদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবেন, যাদের তার প্রয়োজন হবে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার চরিত্রের গুপ্ত ভোজনবিলাসী দিকটির জন্য আজ একটি অসাধারণ দিন। যা খাবেন তা উপভোগ করুন এবং আপনার সৌভাগ্যের জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিন। পেশার ক্ষেত্রে, যদিও, আপনার সামনে কিছু বিকল্প থাকবে। কিন্তু ভালো বিষয় এটাই যে, বাছাই করার জন্য, অসংখ্য রাস্তা আপনার সামনে থাকবে না। সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনাকে হয়তো কোনো কঠিন পরিস্থিতি সামলাতে হবে। আপনাকে হয়তো কিছু সমালোচনা শুনতে হবে। এই বিষয়গুলিকে খুব বেশি গুরুত্ব দেবেন না।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনার জন্য একটি অসাধারণ দিন অপেক্ষা করছে। বিশেষত আপনি যদি শিল্পী হন। রেডিও জকিরা আজকের সমাদর পাবেন এবং প্রশংসিত হবেন। টেলিভিশন অ্যাঙ্করেরা প্রচুর হাততালি এবং সুবর্ণ সুযোগ পাবেন। আজকের দিনটির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। আজকে আপনাকে ইতিবাচকতা ঘিরে রেখেছে এবং আজকে আপনার সবকিছুই খুবই ভালো লাগবে। সবকিছু নিয়েই আপনি প্রফুল্ল থাকবেন এবং আপনার প্রদর্শনী দক্ষতা সবার সামনে আসবে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

মকর (CAPRICORN): আপনি এমন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত, যিনি বিভ্রান্তিতে ভোগেন। আপনার দ্বিধায় ভোগার প্রবণতা আছে। যদিও আজকে আপনি নির্দিষ্ট একটি পরিকল্পনা তৈরি করবেন, যাতে আপনার আশেপাশের লোকজন বিস্মিত হবে। জীবনে কী করতে চান, জীবনটাকে কীভাবে দেখতে চান, তা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা রাখুন এবং তা পাওয়ার জন্য সঠিক প্রচেষ্টা করুন। কাজের দিক থেকে দিনটি কঠিন হওয়াতে, ব্যক্তিগত জীবনে তার প্রভাব পড়বে। সময়কে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে আপনার সমস্যা হতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার প্রেম ও স্নেহের আপনি প্রতিদান পাবেন এবং তা নানাভাবে আপনার কাছে ফেরত আসবে। যদিও, আপনাকে সঙ্গীর সাথে বিবাদ এড়িয়ে চলতে হবে। আপনি হয়তো কিছু মতপার্থক্যের সম্মুখীন হবেন, কিন্তু সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার উপায় আপনাকে জানতে হবে। সমস্যাগুলি এড়ানোর বদলে, সেগুলোর সমাধান করলে আপনার প্রিয়তম তা পছন্দ করবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতি আপনি সহজেই সামলাতে পারবেন, কেননা আপনি যৌক্তিক ভাবে চিন্তা করেন।

মীন (PISCES): আপনার চরিত্রের আধ্যাত্বিক এবং ধার্মিক দিকটি সামনে বেরিয়ে আসবে। আপনি হয়তো কোনো ধর্মীয় স্থানে যাবেন, যাতে আপনার সমস্যা জর্জরিত আত্মা শান্তি পায়। আপনি শান্তির খোঁজে ধ্যানের রাস্তাও বেছে নেবেন। আপনি তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করতে চাইবেন, যাতে শীঘ্র বাড়ি ফিরতে পারেন এবং যতটা বেশি সম্ভব সময় আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে কাটাতে পারেন। ব্যক্তিগত জীবনে আপনি, মানিয়ে নেওয়ার ও সমঝোতা করে চলার চেষ্টা করবেন।

