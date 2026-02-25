ETV Bharat / state

অতিরিক্ত অর্থ পেতে করে ফেলুন এই কাজগুলি, বলছে রাশিফল

কোন রাশির ভাগ্য খুলবে আজ ? কাদের থাকতে হবে সাবধান ? কী বলছে গ্রহ-নক্ষত্রের হালচাল ? ইটিভি ভারতের রাশিফলে দেখুন মেষ থেকে মীনের ভাগ্য ।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 25, 2026 at 12:30 AM IST

মেষ (ARIES): প্রিয়জনের সঙ্গে মিষ্টি কথোপকথনের সম্ভাবনা আছে। আর এটি আপনার মানসিক চাহিদার জন্য ভালো। আজকে আপনি আর্থিক পরিকল্পনা ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। আর্থিক স্থিরতার জন্য আপনার আকাঙ্ক্ষা আরো বাড়বে এবং আপনি ব্যয়ের দিকে অনেক বেশি মনোযোগ দেবেন। পুরো মন লাগিয়ে প্রচেষ্টা করার জন্য আজ আদর্শ দিন। আজ আপনি আত্মবিশ্বাসী ও উদ্যমী বোধ করবেন। সব কাজ আপনি সময়ের মধ্যে শেষ করে ফেলবেন।

বৃষ (TAURUS): আপনার সঙ্গীর মন জয় করার নতুন নতুন উপায় খুঁজে বার করবেন, ফলে আপনার প্রেম জীবন বিকশিত হবে। আপনি রোমান্টিক গান বাজাবেন বা প্রিয় রোমান্টিক সিনেমা দেখবেন। মজাদার সময় কাটার সম্ভাবনা আছে। আজ আপনি হয়তো নতুন গয়না বা অলঙ্কার কিনতে চাইবেন। সামাজিক পরিস্থিতিতে আপনি নিজেকে আকর্ষণীয় ব্যক্তি হিসাবে উপস্থাপন করতে চাইবেন, ফলে আপনি হয়তো অভিজাত দেখতে নামী ব্র্যান্ডের পোশাক কিনবেন।

মিথুন (GEMINI): আপনি আপনার স্ত্রী/স্বামী এবং পিতামাতার সঙ্গে একটি অবিস্মরণীয় সময় কাটাতে পারেন। কিছু অপ্রচলিত উপহার দিয়ে সবাইকে খুশী করার জন্য এটি সেরা দিন। আর্থিক ক্ষেত্রে, আপনি অপ্রয়োজনীয় জিনিসের জন্য ব্যয় করে অমিতব্যয়ী হয়ে উঠবেন। ভ্রমণ, ক্ষণিকের আনন্দ এবং অপ্রত্যাশিত ঘটনা সম্পর্কিত ব্যয় হতে পারে। কাজের জায়গায় সহজ দিন কাটবে না কারণ প্রযুক্তিগত দিক থেকে একটা ভাইরাসের সমস্যা আপনাকে নাজেহাল করে দেবে। সময়সীমা পূরণে ব্যর্থতা আপনাকে হতাশ করতে পারে

কর্কট (CANCER): আপনার মানসিক সন্তুষ্টি আপনাকে সকল চিন্তা থেকে দূরে রাখবে। সাংসারিক সব কাজের দায়িত্ব আপনার ওপরে থাকলেও আপনি প্রেমকেই প্রাধান্য দেবেন। আপনার রসবোধ আপনাকে সঙ্গীর আরো কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আর্থিক দিক থেকে একটি নিয়মমাফিক দিন যাবে, কোনও আর্থিক লাভের সম্ভাবনা নেই, যদি না আপনি প্রচুর পরিশ্রম করেন। অর্থাৎ আর্থিক বিষয়ে আপনার ভাগ্য ভালো যাবে না।

সিংহ (LEO): আপনার সঙ্গীকে প্ররোচিত করার প্রবল প্রচেষ্টা হয়তো নিস্ফল হবে। তার হয়তো মনে হবে যে আপনি আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিক করে পালন করেন না। বিশেষ কোনও নতুন উপায়ে আপনি হয়তো প্রিয়জনের মন গলাতে পারবেন। অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের জন্য আপনাকে আজ হয়তো বেশি কাজ হাতে নিতে হবে। স্বল্পমেয়াদী লাভের কোনও সম্ভাবনা নেই, কিন্তু ধৈর্য ধরে থাকুন। শেয়ার বাজারে যারা লেনদেন করছেন, তারা হয়তো পরিস্থিতি নিয়ে খুব খুশি হবেন না।

কন্যা (VIRGO): আপনি আপনার প্রিয়তমকে সন্তুষ্ট করতে পারবেন। আপনার জীবনের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিটিকে দুর্মূল্য কিছু উপহার দিতে ইচ্ছা হবে। সঙ্গীকে বিশ্বাস করুন। দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের সম্ভাবনা আছে। আজকে ব্যাঙ্কের হিসাবনিকাশ নিয়ে বসার ও উপার্জনের উৎস ও ব্য্যগুলি খতিয়ে দেখার জন্য ভালো দিন, যাতে আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন ও ভবিষ্যত কেমন হতে চলেছে তা সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

তুলা (LIBRA): আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মানসম্পন্ন সময় কাটানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রেম জীবন প্রস্ফুটিত হতে পারে। কল এবং টেক্সটের মাধ্যমে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারায় দূরত্ব কোনও বাধা হতে পারে না। দীর্ঘমেয়াদী লাভ দৃশ্যমান না হওয়ায় আর্থিক বিষয়গুলির জন্য দিনটি তেমন ভালো না। তবে আগ্রাসী বিনিয়োগ থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া যেতে পারে। কাজের জায়গায়, আপনি সিনিয়রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত নির্দেশিকা নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। এটি আপনাকে দ্রুত এবং আরও বুদ্ধিমানভাবে কাজ করতে সাহায্য করতে পারে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার প্রিয়জনের কাছ থেকে নৈতিক সমর্থন এবং ইতিবাচক মনোভাবের পেয়ে আপনার মনে হয় বিশ্বটি থাকার জন্য আরও ভালো জায়গা। আপনার স্বামী/স্ত্রী আপনার কথায় মনোযোগ দিতে পারেন যেহেতু আপনি তাদেরকে আরও জোর দিয়ে বলছেন। কর্মব্যস্ত দিন দেখা যায়। আপনি পুরো দিন কাজ করার মেজাজে নাও থাকতে পারেন। তবে, ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের মধ্যে একটি নিখুঁত ভারসাম্য বজায় রাখা আপনাকে এই চাপ পরিস্থিতি থেকে মুক্তি দিতে পারে।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনার চরিত্রের পড়ুয়া দিকটি আজকে সামনে বেরিয়ে আসবে। ধর্মীয় সাহিত্যে আপনার আগ্রহ দেখা দেবে। গোয়েন্দা গল্প, খুন-খারাবি এবং কল্পবিজ্ঞানের পাতায় আপনি ডুবে যাবেন। আজকে আপনি বেকার বসে থাকবেন না। আপনি এমন ভাবে আপনার কাজের পরিকল্পনা করবেন, যাতে আপনার উদ্যম সঠিকভাবে কাজে লাগানো যায়। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকে একটি গড়পড়তা দিন, কাজেই নিজেকে খুব বেশি খাটাবেন না। নিজেকেও কিছুটা সময় দিন এবং সবার থেকে আলাদা হয়ে কিছুটা সময় কাটান।

মকর (CAPRICORN): আপনি যদি আরো পড়াশোনার জন্য বিদেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেন, তাহলে নথিপত্র বানানো এবং অন্যান্য প্রস্তুতি আজকেই শুরু করুন। শিক্ষার্থী হোন বা না হোন, এই ভালো দিনটিতে আপনাকে যা করতে হবে তা হলো, প্রাধান্য অনুযায়ী কাজগুলোকে সাজানো, তা অনুসরণ করা এবং এক এক করে কাজগুলিকে সম্পন্ন করা। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনার সৃজনশীলতা আপনাকে খুশি করবে। আজকে আপনি মানসিকভাবে খুবই সক্রিয় থাকবেন এবং নতুন জিনিস শেখার জন্য খুবই উৎসুক থাকবেন।

কুম্ভ (AQUARIUS): সাফল্যের কোনও শর্টকাট নেই। তা আপনি খুব ভালোই জানেন এবং যা চান তা পাওয়ার জন্য উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন। সহকর্মী, বন্ধু এবং পরিবার, সবাই আপনার এই প্রয়াস এবং কৃতিত্ব স্বীকার করেন ও তার প্রশংসা করেন। আপনি যদিও এ নিয়ে উদ্বিগ্ন, কিন্তু জীবনের কাঙ্খিত পরিবর্তনগুলি আনতে গেলে, কিছু ঝুঁকি তো নিতেই হবে। আপনার সহ্যশক্তি বাড়াতে এবং অভ্যন্তরীণ শান্তি যোগাতে, ধ্যান এবং যোগাসন আপনাকে সাহায্য করবে।

মীন (PISCES): তর্ক করে কোনও লাভ হয় না, আর কেনই বা তর্ক করবেন, যখন দিনের শেষে, আপনি দূরে দাঁড়িয়ে, আপনার সঙ্গে একমত না হওয়ার কারণে তাদের অপ্রস্তুত হতে, অপদস্থ হতে, চুরমার হয়ে যেতে ও আপনি যা চান সেরকম নানাভাবে বিপর্যস্ত হতে দেখতে পারেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া, বিশেষত আর্থিক বিষয়ে, আজকে আপনার অন্যতম লক্ষ্য হবে। আপনাকে হয়তো কিছু মাথা খারাপ করে দেওয়া সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে, তাও আপনি সাফল্য পাবেন।

সম্পাদকের পছন্দ

