বড়দিনে রয়েছে গোল্ডেন টাইম, সোনায় সোহাগা বৃহস্পতিবার

বড়দিনে রয়েছে গোল্ডেন টাইম, সোনায় সোহাগা বৃহস্পতিবার
বৃহস্পতি মানে লক্ষ্মীবার, তবে এই দিন সকলের ভাগ্যে লক্ষ্মীশ্রী বজায় থাকে কী? এদিনে ভাগ্যলক্ষ্মীর আশীর্বাদ প্রেমময় জীবন কারা উপভোগ করবেন? জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : December 25, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ: আপনি কি বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সম্বন্ধে উৎসাহী? যদি তাই হয় তাহলে আজ আপনি আপনার জ্ঞানটি ব্যবহার করে সবার থেকে আগে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে কিছুটা বিভ্রান্তির সম্ভাবনা থাকায় আপনার জন্য সম্ভবত একটি ব্যস্ত দিন হতে পারে। আপনি সমস্যার সমাধান করার জন্য অতিরিক্ত কাজ করবেন তবে যার ফলে আপনার স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব পড়তে পারে। আজ ঋণগুলি পরিশোধ করার জন্য ভালো দিন। বন্ধুদের আর্থিক সাহায্য করার জন্যেও আজকের দিনটি ভালো।
বৃষ: আজ যতই প্রতিকূলতা আসুকনা কেন আপনি আপনার মনের স্থিরতা হারাবেন না। আপনি সফলতার সঙ্গে সমস্যাগুলি সনাক্ত করবেন এবং যুক্তি দিয়ে তার সমাধান করবেন। সাফল্যের ইঙ্গিত আছে এবং যেনতেন প্রকারেণ সেটিকে অর্জন করার জন্য আপনি প্রস্তুত। আপনার সঙ্গী পেশাগত জীবনে আপনার অগ্রগতি দেখে খুশি হবে। যদি কেউ লাভজনক চুক্তির প্রস্তাব দেয়, তবে তা গ্রহণের আগে সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করবেন।
মিথুন: প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের মাঝে আপনার প্রিয়তমের সান্নিধ্য উপভোগ করার সম্ভাবনা আছে। বন্ধুবান্ধব ও সঙ্গীদের সান্নিধ্যে আপনি প্রবল আনন্দ পেতে পারেন। নতুন চিন্তা-ভাবনা প্রয়োগ করার জন্য এটি হয়তো ঠিক সময় নয়। কোনও দূর জায়গায় বেড়াতে যাওয়া বা নিজেকে গ্রুমিং করার কারণে আপনার উদ্যম বৃদ্ধি পাওয়ায় আপনি হয়তো জীবনকে খোশমেজাজে উপভোগ করতে পারবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে বাড়তি ক্ষমতা নিয়ে কাজ করার সম্ভাবনা আছে, যার ফলে দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ থাকা কাজ আপনি হয়তো এবার শেষ করতে পারবেন।
কর্কট: বিবাহিত দম্পতিরা নিজেদের অনুভূতি ভাগ করে নিলে তাঁদের প্রেমের বন্ধন দৃঢ় হতে পারে। যাঁরা প্রেমের সম্পর্কে যাবেন বলে ভাবছেন তাঁরা কোনও সম্পর্কে প্রবেশ করার আগে একটু সময় নিয়ে চিন্তা করুন। আপনি হয়তো উপলব্ধি করবেন যে আপনার কাছের মানুষরা ছাড়া আর্থিক দিক দিয়ে আপনাকে সাহায্য করার আর কেউ নেই। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার চাহিদামতো সবকিছু না হতেই পারে, তাই আপনাকে হয়তো আরও গুরুত্বের সঙ্গে বিষয়গুলি পর্যালোচনা করতে হবে। সঠিক সময়ে প্রজেক্ট শেষ করার জন্য আপনাকে হয়তো বন্ধুদের সহায়তা নিয়ে কাজ করতে হবে।
সিংহ: আবেগ হয়তো আজ আপনাকে নিয়ন্ত্রণ করবে, কারণ আপনি নিজের প্রিয়তম মানুষটির সান্নিধ্য পেতে উৎসুক হয়ে থাকতে পারেন। রোম্যান্টিক চিন্তা-ভাবনা দিয়ে আপনি তাঁর মন জয় করে নিতে চাইতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পার্টনারশিপের একটি প্রস্তাব আসতে পারে, যে ব্যাপারে হয়তো আপনি আগ্রহী নাও হতে পারেন। তাই নিশ্চিন্তে থাকুন এবং টাকাপয়সা নিয়ে চিন্তা করা থামান। কর্মক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা বা ক্ষমতাগুলি ঝালিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি উপযুক্ত দিন। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকুন এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রজেক্টে দক্ষতাসহকারে মনোনিবেশ করুন।
কন্যা আজকের দিনে আপনি আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কিছু উপভোগ্য মুহূর্তে কাটাবেন। আপনার কাজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান, আপনার সঙ্গীর প্রশংসা পাবে। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনি বাজে অভ্যাসের পিছনে খরচ করা অর্থের পরিমাণ হিসাব করে দেখবেন ও কষ্টার্জিত অর্থের মূল্য বুঝতে পারবেন। এর ফলে আপনার সঞ্চয়ের দিকে মন দিতে সাহায্য হবে। কর্মক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়ন আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। আপনার পরিকল্পনাগুলিকে কার্যে পরিণত করুন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করবেন না। কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত থেকে লাভজনক ফল পাওয়া যেতে পারে।
তুলা: আপনি হয়তো আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনার চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিতে চাইবেন। আপনি আপনার অনুভূতির কথা মুখ ফুটে বলবেন ও আপনার সৃজনশীল ক্ষমতা সামনে বেরিয়ে আসবে। যে ব্যক্তিরা স্টক ও শেয়ার বা সম্পত্তি নিয়ে লেনদেন করেন, তাদের আবার বিনিয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে। বুদ্ধিমানের মতো টাকা ঘোরালে আজকের দিনটি লাভজনক হবে। ফাটকা খেলার আগে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে ভুলবেন না। আপনার কার্য সম্পাদনের দক্ষতা প্রশংসিত হবে ও আপনি কর্মক্ষেত্রে সবার অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবেন। গুরুত্বপূর্ণ মিটিঙে আপনি সহকর্মীদের বলা মতামতগুলি বিবেচনা করবেন।
বৃশ্চিক: আপনার পরিবার ও জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আপনি সুন্দর সময় কাটাবেন। আপনার মন খারাপের সময়ে আপনার প্রিয় মানুষটি আনন্দ ও মানসিক সন্তুষ্টি এনে দিতে পারেন। আর্থিক ক্ষেত্রে আপনাকে যা হচ্ছে তা হতে দিতে হবে ও সম্পদ জমাতে থাকতে হবে। জীবন থেকে সেরাটা পাওয়ার জন্য আপনাকে সংগ্রাম করতে হবে। আপনার অর্থকে অবশ্যই ফলদায়ক কার্যকলাপে কাজে লাগান। অফিসে আপনার নিজের কাঁধে দায়িত্ব নেওয়ার মতো উদ্যম থাকবে না। গভীর চিন্তা থেকে বিরত থাকুন ও আপনার কাজে এর প্রভাব পড়তে দেবেন না।
ধনু: প্রেমজনিত সমস্যাগুলির মিটমাট হয়ে যাওয়াতে আপনি স্বস্তি পাবেন। অবিবাহিত ব্যক্তিরা বিশেষ মানুষের খোঁজ পেতে পারেন। সম্পর্কে থাকা দম্পতিরা তাদের সঙ্গীর সমর্থনে আনন্দময় জীবন কাটাবেন। যদিও এটি বেড়াতে গিয়ে আরাম করার জন্য আদর্শ সময়, তাও আপনি কাজ করার কথা ভেবে দেখতে পারেন, কেননা প্রমোদভ্রমণ থেকেও লাভের ইঙ্গিত আছে। সারা দিন আপনি কর্মক্ষম থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজে সৃজনশীলতা দেখা যেতে পারে। আপনি সর্বাধিক প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাভ করতে পারেন, যা কিনা চলতে থাকা কাজগুলিতে সফল হওয়া নিশ্চিত করবে।
মকর: আজকের দিনে আবেগজনিত জটিলতা সামলানো কঠিন হয়ে উঠতে পারে, মৃদুভাষী হওয়া ও মানিয়ে নেওয়া তাতে সাহায্য করতে পারে। সাংসারিক জীবন একঘেয়ে ও নিস্তেজ মনে হতে পারে। যদিও বিনোদনমূলক কার্যকলাপে সময় কাটালে সম্পর্কের টান বজায় থাকবে। অর্থ আপনার জীবনের বেশিটাই নির্ধারণ করে এবং অর্থের অভাব আপনাকে পাগল করে তুলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে যেহেতু নক্ষত্র আপনার সহায় থাকবে, এই সময়টিকে কাজে লাগিয়ে আপনার আয় বাড়িয়ে তুলুন। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা কর্মক্ষেত্রে লোকজনকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কাজে আসবে। আপনার ব্যবহারিক সিদ্ধান্তগুলি যে বিচক্ষণ ও যুক্তিসঙ্গত তা আপনি নিশ্চিত করবেন, যার ফলে সাফল্য পাবেন।
কুম্ভ: আজ সারাদিন আপনি ফুর্তির মেজাজে থাকবেন, যা কিনা আপনার প্রেমের জীবনকে আকর্ষণীয় করে তুলবে। ভালোবাসার খেলা আপনার প্রিয়তমের প্রসংশা পাবে। টাকাপয়সার ক্ষেত্রে আপনি আর্থিক পরিকল্পনার গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে গবেষণা করার ফলে আপনি উপার্জনের আরো রাস্তা ও আয় বাড়ানোর উপায় খুঁজে পাবেন। পেশাগত দিকে, নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য আজ ভালো দিন। আপনার প্রতিভা, চিন্তাভাবনা ও লোকের সঙ্গে কথাবার্তা ও যোগাযোগের দক্ষতার সাহায্যে আপনি পরিচালনা জাতীয় কাজগুলি সাফল্যের সঙ্গে সামলাতে পারবেন। সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ হতে পারে।
মীন: আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার ফলে মানসিক চাপ প্রচণ্ড বেড়ে যেতে পারে। মনের কথা খুলে বললে বিষয়গুলি মিটমাট করে ফেলতে সাহায্য হবে। আগামী দিনে পরিশ্রম বা প্রতিভার প্রতিদান পেতে পারেন, কাজেই আর্থিক বিষয় সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকুন। কর্মক্ষেত্রে তুচ্ছ বিষয়ের পিছনে আপনার অনেক মূল্যবান সময় নষ্ট হবে। একাগ্রচিত্তে কাজে মনোনিবেশ করুন, কেননা ভুল করার সম্ভাবনা আছে। যাই হোক, ভুল কাজ শুধরে নেওয়ার ও উতকর্ষতা নিশ্চিত করার জন্য আজ ভালো দিন।