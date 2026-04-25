শনিতে এই রাশিদের সাবধানে থাকার পরামর্শ, কেন জানুন

অর্থ, প্রেম থেকে যশ কেমন কাটবে আপনার আজকের দিন ? জ্যোতিষগণনা অনুযায়ী ইটিভি ভারতের রাশিফলে রইল 12 রাশির ভাগ্যফল ।

25 APRIL HOROSCOPE
এই রাশিদের সাবধানে থাকার পরামর্শ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 25, 2026 at 12:05 AM IST

মেষ (ARIES): আজকে, আপনার চরিত্রের শৈল্পিক দিকটিকে প্রশ্রয় দিন। আপনি বাড়ি অথবা কর্মক্ষেত্র নতুনভাবে সাজাতে পারেন। আজকের দিনে খরচের সম্ভাবনা আছে। আপনার যদি কোনো দামি ড্রেসিং টেবিল বা পড়ার টেবিল কেনার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সেটি কিনে ফেলুন। মাঝে মাঝে নিজের ইচ্ছাকে আশকারা দেওয়া ভালো। কোনো প্রকার বিরক্তি দিয়ে দিনটি শুরু হতে পারে। সম্ভবত তুচ্ছ বিষয় আপনাকে বিব্রত করবে। এই বিষয়গুলির পেছনে নিয়মিত যে খরচ হয়, তা আপনাকে চিন্তিত করবে। দিনের পরের দিকে, আপনার মন আবার সৃজনশীলতার দিকে ফিরে যাবে।

বৃষ (TAURUS): আজকের দিনটি সম্ভবত একটি কঠিন দিন হবে। কিন্তু, বিরূপ পরিস্থিতি সামলানোর পরিপক্কতা ও অভিজ্ঞতা আপনাকে সাহায্য করবে। দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি, যে সমস্যাগুলি দেখা দিয়েছে, তার সমাধান করতে পারবেন ও ইতিবাচকভাবে দিনটি শেষ করবেন। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে বিবাদ আপনাকে তিতিবিরক্ত করে তুলবে। এগুলোকে বেশি পাত্তা দেবেন না। দিনের শুরুর দিকে, বেশ কিছু সমস্যা আপনাকে বিব্রত করবে।

মিথুন (GEMINI): আজকে মানসিক ও বস্তুগত নিরাপত্তা আপনার কাছে সমান গুরুত্ব পাবে। পড়াশোনার ক্ষেত্রে আপনি যে সমস্যা নিয়েই ভাববেন তাই সমাধান করতে পারবেন। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ বজায় রাখাই একমাত্র যাদুমন্ত্র। আজকে আপনি আপনার ভবিষ্যতের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে বেশি চিন্তা করবেন। আর্থিক বিষয়টিকে আপনি গুরুত্ব দিলেও, সেই পরিস্থিতির উন্নতি করার কোনো সঠিক রাস্তা খুঁজে পাবেন না।

কর্কট (CANCER): দিনটি অসাধারণ ভাবে শুরু হবে! প্রেম জীবনে অনন্য সংযোগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। জীবন সঙ্গীর সঙ্গে আপনার বন্ধন আন্তরিক হবে। পরিবারে শান্তি ও সুখ বজায় থাকবে। সমস্ত দিনটি আনন্দমুখর ও সুন্দর কাটবে। আজকে, আপনি ভালোবাসার মানুষের জন্য সব কিছু করতে প্রস্তুত। আজকে, আপনি সম্ভবত ভালো শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখবেন। যদিও, মেজাজের দিক থেকে আপনি খুব আবেগপ্রবণ হয়ে পড়তে পারেন এবং সেই কারণে বিষণ্ণ বোধ করতে পারেন।

সিংহ (LEO): আপনাকে কাজের ক্ষেত্রে বেশি মনোযোগী হতে বলা হচ্ছে। যত ভালো কাজ করা সম্ভব তা করার জন্য আপনি সর্বাধিক প্রয়াস করবেন। যদিও ফল হয়ত আশানুরূপ হবে না। আজ আপনাকে অত্যধিক খরচ বা আর্থিক লোকসান সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। ছোটখাটো বিবাদ মতানৈক্য তৈরি করতে পারে ও প্রেম জীবনের সঙ্গতি নষ্ট করতে পারে। ফলে নিজের ও প্রিয়তমের মধ্যে অকারণে দূরত্ব তৈরি না করার চেষ্টা করুন।

কন্যা (VIRGO): আপনি যেরকম সুবিবেচক, আশা করা যায় আজ আপনার ঘাড়ে যে অতিরিক্ত সাংসারিক দায়িত্ব এসে পড়বে, তাতে আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। এমনিও যেহেতু কর্মক্ষেত্রের কাজের অবস্থা বেশ পরিতোষজনক, বাড়িতে একটু বেশি কাজ করতে হলে কোনো সমস্যা হবে না। আপনার সহকর্মী ও এমনকি ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আন্তরিক সম্পর্ক আপনার আনন্দকে আরো বাড়িয়ে তুলবে। আপনার চিন্তা ও কাজকে সঠিক পথে চালিত করে আজকের এই শুভ দিনটির সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন।

তুলা (LIBRA): ব্যক্তিগত জীবনে সবকিছু খুব ভালো নাও যেতে পারে। সঙ্গীর সঙ্গে মতপার্থক্য সম্পর্কে প্রভাব ফেলতে পারে।। কোনো একটি নির্দিষ্ট সমস্যা থেকে আপনার মনোযোগ সরে যাবে কিন্তু আপনাকে নিজে নিজেই সেই সমস্যার সমাধান করতে হবে। অন্য সংস্থার উপরওয়ালাদের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখতে বলা হচ্ছে। আরো বেশি রোজগার করার কিছু ভালো সুযোগ খুঁজতে ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিরা আপনাকে সাহায্য করতে পারে। সৃজনশীলতা নিয়ে আপনার প্রবল আগ্রহ আছে, অন্যদিকে ভাষা ও যোগাযোগ আপনার দক্ষতার জায়গা।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকে আবেগের মেঘ আপনাকে ঘিরে থাকবে ও আপনি আত্মচিন্তা ও আত্মবিশ্লেষণ করেই আজ সারা দিন কাটাবেন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনি নিজের অবস্থানের উন্নতি করতে চাইবেন। আপনার দূরদর্শিতা ও লোকজনের মানসিকতা বোঝার ক্ষমতা আপনার মধ্যের নেতৃত্বের দিকটি তুলে ধরে। আজকের দিনে, পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য বজায় রাখতে পারার ফলে আপনি অবশ্য-প্রয়োজনীয় মানসিক শান্তি পাবেন এবং তার প্রভাব পড়বে আপনার উৎপাদনশীলতায়। আপনার চিন্তাভাবনাগুলি আজ কর্মকর্তা ও সহকর্মীদের প্রশংসা পাবে।

ধনু (SAGITTARIUS): কীভাবে আপনি আপনার আগ্রহ ধরে রাখবেন সেই চিন্তা নিয়েই আপনি মগ্ন থাকবেন। অবসরের কার্যকলাপ আপনাকে একঘেয়ে রুটিন থেকে বার করে আনবে। যা করতে ভালোবাসেন তা করে আনন্দে থাকুন, তা বাগান করা, রান্না করা বা বই পড়া যাই হোক না কেন। সতর্কতা ও কৌশল আপনাকে ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে ঝামেলামুক্ত থাকতে সাহায্য করবে। আপনার উদারতা প্রেম জীবনকে অন্য মাত্রা দেয়। আপনার সৎ ও সত্যবাদী স্বভাবটি সকলের সামনে উঠে আসবে।

মকর (CAPRICORN): আজকের দিনটা পুরো কঠিন সমস্যা ও জটিল পরিস্থিতির গোলকধাঁধার মতো, কিন্তু আপনি খুব দ্রুতই তার থেকে বেরিয়ে আসার রাস্তা খুঁজে পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি নেতার ভূমিকা পালন করতে ভালোইবাসেন, কিন্তু তার ফলে আপনি আপনার অধীনস্থ কর্মচারীদের কাজের জন্য দায়ি হন, সে, কাজ ভালো হোক কি খারাপ। অনর্থক কাজে সময় ও শক্তি নষ্ট না করে ফলদায়ক কার্যকলাপের দিকেই মনোনিবেশ করে থাকুন। এর ফলে আপনার মনে সন্তুষ্টির ভাব আসবে ও ঊর্ধতনদের প্রশংসাও পাবেন।

কুম্ভ (AQUARIUS): আজ আপনার যুক্তি ও আবেগের মধ্যের ভারসাম্য দেখতে পাওয়ার সৌভাগ্য হবে। তার ফলে আপনি ব্যবসা ও আনন্দ কীভাবে একই সঙ্গে পাওয়া যায় তা বুঝতে পারবেন। আর্থিক দিক থেকে আপনি সন্তুষ্ট, কিন্তু আজ কোনো তুচ্ছ বিষয় আপনাকে বিব্রত করবে। কোনো বিশেষ কাজের কারণে ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আপনি যদি কোনো সংস্থাতে পরিষেবা দেওয়া শুরু করতে চান, তাহলে আজকের দিনটি তার জন্য ভালো। আপনার পরিষেবার জন্য আপনি ভালো পারিশ্রমিক পাবেন। আজ আপনার উৎপাদনক্ষমতা বেড়ে যাবে, এর সম্পূর্ণ কৃতিত্ব আপনার দ্রুত কাজ করার ক্ষমতার।

মীন (PISCES): আজ আপনি বিদেশে থাকা বহু পুরনো বন্ধুর সঙ্গে আবার যোগাযোগ করবেন, সম্ভবত ব্যবসায়িক কারণে। আপনি সম্ভবত কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানেও যাবেন। এরকম সম্ভাবনা আছে যে, অবিবাহিত ব্যক্তিরা এই ধরনের সামাজিক পরিস্থিতিতে নিজের সঙ্গীকে খুঁজে পাবেন। যারা স্টক মার্কেটে লেনদেন করেন তাদের লাভ হবে। আপনি অতীতের বিনিয়োগ থেকেও সাময়িক লাভ করবেন। আপনার প্রতিভা/সৃজনশীলতা ও করিতকর্মা স্বভাবের আপনি ভালো ফল পাবেন।

