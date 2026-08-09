250 বছরের পুরনো গ্রামের নাম নেই সরকারি পোর্টালে, অস্তিত্ব সংকটে গ্রামবাসীরা
2011 সালে জনগণনার পর থেকে উধাও গ্রামের নাম ৷ ফের জনগণনা শুরু হতেই আশায় বাসিন্দারা ৷ বর্তমান পরিস্থিতির খোঁজ নিলেন ইটিভি ভারতের পলাশ মুখোপাধ্যায় ৷
Published : August 9, 2026 at 7:30 PM IST
দিগসুই(হুগলি), 9 অগস্ট: গ্রামের বয়স আড়াইশো বছর। তবুও সরকারি খাতায় তার অস্তিত্ব নেই ! যার জেরে সমস্যায় পড়েছেন চুঁচুড়া মগরা ব্লকে খলসী গ্রামের বাসিন্দারা। হোয়েরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত এই খলসী গ্রাম। কিন্তু আলাদা করে এখন আর খলসীর কোনও অস্তিত্বই নেই । খানিকটা দূরে থাকা দিগসুই গ্রামের সঙ্গে খলসীর অস্তিত্ব মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে ।
আর তাতেই দানা বেঁধেছে সমস্যা । মৌজা দিগসুই হওয়ার কারণে বাসিন্দাদের জন্ম সার্টিফিকেট, ভোটার ও আধার কার্ডে এই গ্রামের নাম থাকে না। এমনকী পোস্টাল ঠিকানাতেও দিগসুইয়ের উল্লেখ থাকায় বিভিন্ন সময় চিঠি বা জরুরি নথিপত্র ফিরে যায় । হয়রান হতে হয় স্থানীয়দের ।
গ্রামবাসীদের দাবী, 2011 সালে জনগণনা হওয়ার আগেও সরকারি নথিতে এই গ্রামের নাম ছিল । তবে ডিজিটালাইজড হওয়ার পর থেকে কোনও অজ্ঞাত কারণে সমস্ত সরকারি জায়গা থেকে গ্রামের নাম উধাও হয়ে গিয়েছে । যার জেরে ভুগতে হচ্ছে বর্তমান প্রজন্মকে । ফের 2026 সালের জন গণনা শুরু হয়েছে । সেখানেও খলসী গ্রামের নাম নেই । সেই কারণে নতুন করে আবার একই সমস্যায় ভুগতে হবে বলে আশঙ্কায় গ্রামবাসীরা । খলসী নাম ফেরানোর দাবিতে 5 অগস্ট মিছিল করেন গ্রামবাসীরা ৷
যদিও এ ব্যাপারে এক ব্লক আধিকারিকের দাবি, সরকারি পোর্টালে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের মৌজার নাম থাকে । আলাদা করে গ্রামের নাম থাকে না । খলসীর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে । তবে পোর্টালে নাম না থাকার জন্য গ্রামে উন্নয়ন কোনওভাবেই বাধাপ্রাপ্ত হয় না । হুগলি জেলাশাসক খুরশিদ আলী কাদরী জানান, ম্যাপ নিয়ে সমস্যা আছে । একটা প্রযুক্তিগত ত্রুটি হয়েছে বলে তাঁরা জানতে পেরেছেন । ওই গ্রামের ম্যাপিং করতে হবে । এই বিষয়ে জনগণনার দায়িত্বে থাকা অধিকর্তাকে জানানো হয়েছে । সমস্যা মিটে যাবে ।
হুগলির চুঁচুড়া-মগড়া ব্লকের হোয়েরা দিগসুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে আছে 18টি গ্রাম। যার মধ্যে খলসী গ্রামে ভোটার সংখ্যা বারোশো । পঞ্চায়েতের মধ্যে 17টি গ্রামের মৌজা ও জনগণনা কোড আছে । নেই শুধু খলসী গ্রামের ৷ স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও দিগসুই মৌজার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছে খলসী ।
গ্রামে রয়েছে 1961 সালে তৈরি খলসী প্রাথমিক বিদ্যালয়, অঙ্গনওয়ারী কেন্দ্র, পুরানো দুর্গামন্দির থেকে শুরু করে শিবমন্দির । দিগসুই গ্রামের থেকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত খলসী ভৌগোলিকভাবেও সম্পূর্ণ আলাদা। তাই গ্রামবাসীদের অভিযোগ প্রশাসন মৌজার দোহাই দিয়ে একটা জীবন্ত গ্রামকে অবলুপ্ত করে দিয়েছে । ইতিমধ্যেই জেলার বিভিন্ন সরকারি দফতর ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ জানান হয়েছে। জনগণনার ক্ষেত্রেও জটিলতা এবং বিভ্রান্ত তৈরি হয়েছে ।
গ্রামবাসী অমিতাভ ঘোষের কথায়, "আমাদের গ্রামের নাম সরকারি পোর্টাল থেকে মুছে গিয়েছে। এটা দীর্ঘকালীন সমস্যা । এর আগেও আন্দোলন হয়েছে । আমাদের পাশের গ্রাম দিগসুই । আমাদের গ্ৰামের সঙ্গে দূরত্ব কমবেশি 1200 মিটার । খলসীর পরিবর্তে দিগসুই হয়ে যাওয়ার কারণে সরকারি খাতায় আমাদের গ্রামের কোনও নাম নেই । আমাদের গ্রাম পঞ্চায়েতে 18টি গ্রামের মধ্যে 17টির জনগণনা কোড রয়েছে । শুধুমাত্র আমাদের গ্রামের নেই ৷ আমরা এই গ্রামের জনগণনা কোড পেতে সরকারিভাবে আবেদন করেছি । সরকারিভাবে গ্রামের ঠিকানা লেখা হচ্ছে দিগসুই । আমরা ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত, চুঁচুড়া মগরা ব্লক, মহকুমা ও জেলাশাসক এবং মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছি । সমস্যার স্থায়ী সমাধান চাই ।"
আরেক গ্রামবাসী উজ্জ্বল ঘোষ বলেন, "এখন সরকারি পোর্টালে ড্রপ ডাউন পদ্ধতি হয়েছে । সরকারিভাবে আগে থেকেই জায়গার নাম লেখা থাকে । অন্যান্য গ্রামের নাম থাকলেও আমাদের গ্রামের নাম নেই । সেই কারণে লিখে দিলেও গ্রামের নাম দেখা যায় না । তাই খলসী গ্রামের নাম উঠে গিয়েছে । পোস্টাল ঠিকানা এবং জমির ক্ষেত্রে সমস্যা আছে । আমরা চাইছি আমাদের আগামী প্রজন্ম যেন এই সমস্যার মধ্যে না পড়ে ।"
গ্রামবাসী অপূর্ব ঘোষের অভিযোগ, মৌজা দিগসুই হলে কি একটা সম্পূর্ণ গ্রামের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায় ? প্রশাসন এখন ব্যবস্থা না নিলে দিনে দিনে আরও সমস্যা বাড়বে ।
গ্রামের নাম বিভ্রাটে প্রশাসনের গাফিলতির অভিযোগ তুলেছেন আরেক গ্রামবাসী প্রশান্ত কুমার ঘোষ । তিনি বলেন, "তিন বছর ধরে এই সমস্যা আরও বেড়েই চলেছে । কিছুদিন আগে আমার নামে পোস্ট অফিসে প্যান কার্ড এসেছিল । সেখানে ঠিকানা দিগসুই লেখা থাকলেও খলসীর নাম নেই । দিগসুইয়ে আমার নামে কেউ না থাকায় কার্ড ফেরত চলে যায় । এটাকে সরকারি গাফিলতি ছাড়া আর কী বলব ।"