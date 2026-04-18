বালিগঞ্জে 'টাকার পাহাড়' ! নাকা চেকিংয়ে গাড়ি থেকে উদ্ধার 25 লক্ষ

বালিগঞ্জে 'টাকার পাহাড়' ! নাকা চেকিংয়ে গাড়ি থেকে উদ্ধার 25 লক্ষ
এত বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল বা টাকার উৎস কী, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি গাড়ির আরোহীরা ।
Published : April 18, 2026 at 12:35 PM IST
কলকাতা, 18 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গোটা রাজ্য জুড়ে কড়া নজরদারির মধ্যেই বালিগঞ্জ থেকে উদ্ধার হল বিপুল পরিমাণ নগদ টাকা । নিয়মিত নাকা চেকিংয়ের সময় একটি ব্যক্তিগত গাড়ি থেকে প্রায় 25 লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে SST (Static Surveillance Team) । ঘটনাকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দক্ষিণ কলকাতার সংশ্লিষ্ট এলাকায় ।
প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বালিগঞ্জের বিড়লা মন্দির সংলগ্ন এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিল SST-এর একটি দল । সেই সময় একটি গাড়ির গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হওয়ায় সেটিকে থামানো হয় । প্রথমে কাগজপত্র খতিয়ে দেখার পর গাড়ির ভিতরে তল্লাশি চালানো হলে সামনে আসে চমকে দেওয়ার তথ্য, গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় নগদ প্রায় 25 লক্ষ টাকা ।
পুলিশ সূত্রের খবর, এত বিপুল অঙ্কের নগদ অর্থ সঙ্গে নিয়ে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল বা টাকার উৎস কী, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি গাড়ির আরোহীরা । এমনকী টাকার বৈধ নথিও দেখাতে ব্যর্থ হন তাঁরা । নির্বাচন আচরণবিধি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার বেশি নগদ বহনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বাধ্যতামূলক । সেই নিয়ম ভঙ্গ হওয়ায় ঘটনাস্থলেই পুরো টাকাটি বাজেয়াপ্ত করা হয় ।
পরে বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হয়েছে এবং শুরু হয়েছে বিস্তারিত তদন্ত । প্রাথমিকভাবে অনুমান, ভোটের আগে এই টাকা কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হতে পারত । তবে তা নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, গাড়ির মালিকানা, টাকার প্রকৃত উৎস এবং গন্তব্য সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । প্রয়োজনে আয়কর দফতর-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থাকেও তদন্তে যুক্ত করা হতে পারে । ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে ।
উল্লেখ্য, ভোট ঘোষণার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে জোরদার হয়েছে তল্লাশি অভিযান । নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, 26 ফেব্রুয়ারি থেকে 17 এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্যে প্রায় 21 কোটি টাকার নগদ, সোনা, মাদক-সহ বিভিন্ন সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশনের এক কর্তার কথায়, "স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কোনওরকম বেআইনি কার্যকলাপ বরদাস্ত করা হবে না ।" প্রশাসনের কড়া বার্তা, নিয়ম ভাঙলে কঠোর পদক্ষেপ অনিবার্য ।
ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই বাড়ছে নজরদারির কড়াকড়ি । বালিগঞ্জের এই ঘটনা সেই সতর্কতারই স্পষ্ট বার্তা দিচ্ছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল ।