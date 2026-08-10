একই স্কুলের একসঙ্গে অসুস্থ 25 ছাত্রী, ভর্তি আরজি কর হাসপাতালে
দুপুর 2টো থেকে রাত 8টা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে মোট 25 জন ছাত্রীকে আরজি কর মেডিক্যাল হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয় বলে জানা গিয়েছে।
Published : August 10, 2026 at 10:54 PM IST
কলকাতা, 10 অগস্ট: একই স্কুলের একসঙ্গে 25 জন ছাত্রী অসুস্থ। এই নিয়ে ইতিমধ্যেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অসুস্থ ছাত্রীদের একে একে নিয়ে আসা হয় কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে। তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের জ্বর, পেটে ব্যথা এবং বমির মতো উপসর্গ ছিল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। কী কারণে একই সঙ্গে এতজন ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ফলে গোটা ঘটনায় তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। এই নিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তিনি ফোন ধরেননি।
জানা গিয়েছে, পার্ক ইনস্টিটিউশন ফর গার্লসের বেশ কয়েকজন ছাত্রী সোমবার দুপুর থেকে সন্ধ্যার মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়েন। দুপুর 2টো থেকে রাত 8টা পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে তাঁদের আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে আসা হয়। মোট 25 জন ছাত্রীকে হাসপাতালে আনা হয় বলে জানা গিয়েছে।
হাসপাতালে পৌঁছনোর পর কর্তব্যরত চিকিৎসক প্রত্যেক ছাত্রীকে পরীক্ষা করেন। প্রাথমিকভাবে উপসর্গ অনুযায়ী তাঁদের চিকিৎসা শুরু করা হয়েছে। জ্বর, পেটে ব্যথা এবং বমির মতো সমস্যা থাকায় প্রয়োজনীয় ওষুধ দেওয়া হয়েছে। এরপর ছাত্রীদের হাসপাতালে ভর্তি রাখার পরামর্শ দেন চিকিৎসকরা। বর্তমানে তারা সকলেই পেডিয়াট্রিক বিভাগে ভর্তি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁদের শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, ঘটনা গুরুতর হওয়ায় আগামিকাল আরজি কর হাসপাতালে অসুস্থ ছাত্রীদের দেখতে যাওয়ার কথা থাকলেও রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সোমবার রাতেই হাসপাতালে যাওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন।
একই স্কুলের এতজন ছাত্রী একসঙ্গে কীভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন, তা নিয়েই এখন মূল প্রশ্ন। তাঁদের মধ্যে একই ধরনের উপসর্গ দেখা দেওয়ায় কোনও নির্দিষ্ট কারণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। স্কুলে কোনও খাবার বা পানীয় খাওয়ার পর এই সমস্যা শুরু হয়েছিল কি না, কিংবা কোনও সংক্রমণের কারণে তাঁরা অসুস্থ হয়েছেন কি না, সেই প্রশ্নও উঠছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও একটি কারণকে নিশ্চিতভাবে দায়ি করা যাচ্ছে না।
একসঙ্গে এতজন ছাত্রীর অসুস্থতার ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ তৈরি হয়েছে অভিভাবকদের মধ্যে। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা জানতে অপেক্ষা করা হচ্ছে চিকিৎসকদের পর্যবেক্ষণ এবং পরবর্তী পরীক্ষার রিপোর্টের জন্য। আপাতত ছাত্রীদের শারীরিক পরিস্থিতির উপর নজর রাখা হচ্ছে। ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও অজানা।