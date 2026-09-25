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গুগল ম্যাপে নেই বাড়ি ! জনগণনা থেকে বাদ 25টি পরিবার, দায় ঠেলাঠেলি এনুমারেটরদের

CENSUS 2027: প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছেন বঞ্চিত পরিবারের সদস্যরা ৷ প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে ৷

CENSUS 2027
মৌজা বিভ্রাটে জনগণনা থেকে বাদ 25 পরিবার (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 25, 2026 at 4:53 PM IST

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Updated : September 25, 2026 at 5:08 PM IST

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চাঁচল (মালদা), 25 সেপ্টেম্বর: মৌজা সীমানার বিভ্রাট ৷ গুগল ম্যাপে খোঁজ মিলছে না বাড়ির ৷ আর তার জেরে জনগণনার সমীক্ষা থেকে বাদ পড়ল মালদার চাঁচল 2 নম্বর ব্লকের কালোবাংরা গ্রামের প্রায় 25টি পরিবার ৷ অভিযোগ, সরকারি পোর্টালে আবেদন করা হলেও বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করতে আসেননি জনগণনার দায়িত্বপ্রাপ্ত এনুমারেটররা ।

প্রথম পর্যায়ের সমীক্ষা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও তালিকায় নাম না ওঠায় প্রবল দুশ্চিন্তায় গ্রামের বাসিন্দারা । দ্রুত সমীক্ষা করে এই পরিবারগুলিকে জনগণনার আওতায় আনার দাবিতে এবার মহকুমাশাসক ও বিডিও-র দ্বারস্থ হয়েছেন গ্রামবাসীরা । তাঁরা এই নিয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন ৷ তিনটি মৌজার দায়িত্বপ্রাপ্ত এনুমারেটররা একে অন্যের কাঁধে দায় ঠেলে দিয়েছেন ।

CENSUS 2027
মৌজা বিভ্রাটে জনগণনা থেকে বাদ 25 পরিবার (ইটিভি ভারত)

জনগণনার সমীক্ষায় না আসা এই বাড়িগুলি স্থানীয় তিনটি মৌজায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে । মহম্মদপুর মৌজায় 11টি, নেহালপুরে তিনটি, গোরখপুরে সাতটি ও ভাকরি মৌজায় রয়েছে চারটি পরিবার । বাসিন্দাদের অভিযোগ, গণনাকর্মীদের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার কারণেই তাঁরা জনগণনার সমীক্ষা থেকে বাদ পড়েছেন ৷

জনগণনার সমীক্ষা থেকে বাতিল হয়ে যাওয়া বেবি খাতুন বলেন, ‘‘ গ্রামে বহু বছর ধরে বাস করছি । আমরা নিয়মিত সমস্ত সরকারি সুযোগ সুবিধা পাই । কিন্তু জনগণনার জন্য আমাদের বাড়িতে কেউ আসেননি । এক এনুমারেটরের কাছে গেলে তিনি জানান, আমাদের বাড়ি অন্য মৌজার মধ্যে পড়ছে । সেখানে যোগাযোগ করলে আবার অন্য জায়গায় যেতে বলা হয় । এভাবে আমরা ঘুরতে ঘুরতেই সমীক্ষার সময়সীমা শেষ হয়ে যায় ।’’

CENSUS 2027
মৌজা বিভ্রাটে জনগণনা থেকে বাদ 25 পরিবার (ইটিভি ভারত)

আরেক বাসিন্দা জুলি খাতুন বলেন, ‘‘জনগণনার মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি সমীক্ষা থেকে যদি আমাদের পরিবারের তথ্য বাদ পড়ে, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের প্রচণ্ড সমস্যায় পড়তে হবে ৷ প্রশাসন দ্রুত বাড়ি বাড়ি এসে আমাদের তথ্য নিয়ে জনগণনার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করুক ।’’ স্থানীয় বাসিন্দা সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘‘আগের বাড়ি পর্যন্ত এসে সমীক্ষা করে গেল, কিন্তু আমার কাছে এল না । গণনাকর্মীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এটা তাঁর দায়িত্ব নয় । আমরা এখন কোথায় যাব ? আমরা তো সমস্ত পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকব ।’’

এদিকে, দায়িত্বপ্রাপ্ত এনুমারেটররা একে অন্যের কাঁধে দায় ঠেলে দিয়েছেন । যে কারণে কোনও এনুমারেটর এই পরিবারগুলির বাড়ি গিয়ে তথ্য যাচাই করেননি । ওই গ্রামের গণনাকর্মী বা এনুমারেটর শেখ আলফাজকে এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি বিডিওর কাঁধে গোটা বিষয়টি চাপিয়ে দিয়েছেন । তাঁর দাবি, ‘‘গুগল ম্যাপে ওই বাড়িগুলির কোনও অস্তিত্ব নেই ৷ আমাদের যে মৌজায় সমীক্ষা করতে বলা হয়েছে, সেখানে করেছি । বিষয়টি ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক জানেন ।’’

CENSUS 2027
মৌজা বিভ্রাটে জনগণনা থেকে বাদ 25 পরিবার (ইটিভি ভারত)

এই বিষয়ে চাঁচল মহকুমা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, "গ্রামবাসীর আভিযোগ পেয়েছি ৷ ওই পরিবারগুলিতে যাতে সমীক্ষা করা হয়, সেই বিষয় নিয়ে আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলব ।’’

CENSUS 2027
মৌজা বিভ্রাটে জনগণনা থেকে বাদ 25 পরিবার (ইটিভি ভারত)

মালদা উত্তরের সাংসদ বিজেপির খগেন মুর্মু জানান, নিয়ম অনুযায়ী জনগণনা হবে ৷ কেন ওই গ্রামে জনগণনা হচ্ছে না, সেটা খতিয়ে দেখতে হবে ৷ তিনি বিষয়টি খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন ৷

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Last Updated : September 25, 2026 at 5:08 PM IST

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