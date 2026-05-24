সাফল্যে ধনু, রবিবার পকেট ভরবে কার ? জানুন রাশিতে
আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷
Published : May 24, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES): আপনার ব্যক্তিগত এবং কর্মজীবনে আপনার যেতে দেওয়ার ক্ষমতা দেখা যাবে। আজকে, আপনার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিন, এবং আপনাকে নিজের অনন্য ক্ষমতাগুলি ভুলে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সেগুলিকে ভালোভাবে ব্যবহার করুন যাতে অন্যরাও সেগুলি থেকে সুবিধা পেতে পারে।
বৃষ (TAURUS): সামাজিক এবং কর্মজীবনে আপনার ইমেজ নিয়ে আপনি খুবই সংবেদনশীল থাকবেন আজ। আপনি হয়তো এটিকে খুবই গুরুতরভাবে নিতে পারেন এবং সঠিক ছাপ ফেলার জন্য সবকিছু করবেন। আজকে, আপনি যাই কিছু করবেন তাতে শালীন, মর্যাদাপূর্ণ থাকবেন এবং মন কেন্দ্রীভূত রাখবেন। অন্যদের খুশী করতে বেশী আগ্রহী হবেন না।
মিথুন (GEMINI): রোজের রুটিন থেকে আপনার বেরনো দরকার। আপনার পূর্বনির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী সমস্ত কাজ সম্পূর্ণ করার প্রচেষ্টা অপ্রয়োজনীয় চিন্তার উদ্রেক করবে। নিজের সময়ের ব্যবস্থাপনা করার জন্য, সৃজনশীলতা মানসিক চাপ মুক্ত হওয়ার সবচেয়ে ভালো উপায়। বাড়ির বড়দের সঙ্গে কথা বলে মাথা ঠান্ডা রাখুন।
কর্কট (CANCER): আপনার সামাজিক সম্মান ঊর্ধ্বমুখী হবে। মানুষ আপনার ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলির প্রশংসা করবেন এবং আপনাকে অনুকরণ করার প্রচেষ্টা করবেন। আপনি একজন রোল মডেল হবে। আপনার জন্য আজকের দিনটি খুবই লাভজনক। আপনার সমস্ত শক্তি তাৎপর্যপূর্ণ বস্তুগুলির দিকে সঞ্চালিত করুন। গভীর প্রতিফলন, আত্ম-বিশ্লেষণ এই সমস্ত বেশ মানাবে।
সিংহ (LEO): আপনার সিদ্ধান্ত আজ শুধুমাত্র সঠিক হবে তাই নয় অটল এবং দৃঢ় হবে। আপনার স্বাস্থ্য চমৎকার থাকবে। কর্মক্ষেত্রে, জিনিস স্বাভাবিক ভাবেই এগিয়ে যাবে। যাইহোক, আপনি আজ কাজের উপর আরো মনোনিবেশ করবেন। ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে, কিছু ক্ষুদ্র তর্ক হতে পারে। দেখবেন যাতে সেগুলি বড় কলহে না পর্যবসিত হয়।
কন্যা (VIRGO): আপনি আজ পরিবারিক বিষয়ের গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। আলোচনার ক্ষেত্রে আপনার দক্ষতা রয়েছে এবং আপনি সুস্পষ্টভাবে বিরোধ নিষ্পত্তি করতে সেগুলির ব্যবহার করবেন। আপনি মাথা ঠান্ডা রেখে নেতৃত্বে থাকার জীবন শিক্ষা নিয়েছেন, এবং আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে বিরোধীতা অবশেষে অগ্রগতির দিকে পরিচালিত করে।
তুলা (LIBRA): আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন এবং তাদের সঙ্গে আনন্দ করবেন। আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি পিকনিক বা একটি পার্টি আয়োজন করতে এবং তাদের সঙ্গে দিন উপভোগ করতে সক্ষম হবেন। আপনি একটি ধর্মীয় জায়গা বা মন্দিরে যাবেন, যা আপনার মন এবং ধ্যানধারণার উন্নতি সাধন করবে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আজকে, আপনি এমন একটা বেলুন যেটা যে কোনও সময় ফেটে যেতে পারে। আপনি হয়তো সমস্ত ভালো এবং খারাপ অভিজ্ঞতা বলে অনেক হালকা বোধ করতে পারেন। নাহলে, এটি হয়তো আপনার স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে। আপনি নিজের খোলসের মধ্যে থাকতে পছন্দ করবেন, আপনার প্রিয় এবং কাছের মানুষের সান্নিধ্যের উষ্ণতায়।
ধনু (SAGITTARIUS): আজ আপনার থেকে অনেক কিছু চাহিদা থাকবে, কারণ আপনি কোনও একটি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং এর দায়িত্বে থাকবেন । স্টক এবং শেয়ার মার্কেটের সঙ্গে যুক্ত মানুষেরা আজকে বিকেলের দিকে লাভ করবেন । যদিও, আগে থেকে সাফল্য ধরে নেবেন না। নোটের বান্ডিল গোনার জন্য সন্ধে অবধি অপেক্ষা করুন ।
মকর (CAPRICORN): আপনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'। আপনি এখনও পর্যন্ত খুব ভালো স্বাস্থ্য বজায় রেখেছেন, এবং আজও এক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না। বর্তমান প্রকল্পের সফল সমাপ্তি একটি দূরবর্তী লক্ষ্য বলে মনে হচ্ছে; তবে, আপনি তা শেষ করবেন। সময়ে কাজ সম্পন্ন না করার জন্য আপনার বস আপনার ওপর বিরক্ত হতে পারেন। আর্থিক সমস্যাগুলি নিয়ে আপনি আজকের দিনে ভাববেন না।
কুম্ভ (AQUARIUS): এটি পরিবার সময়, এবং আপনার নিকটবর্তী এবং প্রিয় ক্ষমতাবান হবে। আপনি তাদের উপর এবং হবে, এবং হাসা করতে মজার মুখ এমনকি টান হবে। আপনার প্রেম এবং স্নেহ নিঃসন্দেহে বন্ধ পরিশোধ, এবং এক চেয়ে আরো উপায়ে আপনার কাছে ফিরে আসতে হবে। পরিবারের প্রতি নিবেদিত থাকার জন্য আপনার প্রশংসা প্রাপ্য।
মীন (PISCES): আপনি নিজের নিয়তি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য খুবই কঠোর প্রচেষ্টা করছেন । আপনি প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে হার মানবেন না। ক্রমাগত প্রচেষ্টায় আপনি নিজের লক্ষ্যে পৌঁছতে সফল হবেন । জিত যদিও পাকা, তবে পরিশ্রম প্রয়োজন । এককথায়, আজকের দিনটি বেশ চ্যালেঞ্জিং।