মঙ্গলে সতর্কতা মেনে তবেই কাজ করুন, ফল পাবেন হাতেনাতে
আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷
Published : March 24, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES): আজকে হয়তো আপনি অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে পড়বেন। আপনার মনে হবে আপনি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছেন ও স্রোতের বিপরীতে সাঁতরাতে চাইবেন, যা কিনা আপনার প্রতিকূলে যাবে। আজকে মনে হবে কোনও কিছুই ঠিক করে হচ্ছে না। এরকম সময়ে একটু বিরতি নিলে চাপ কমতে পারে। আপনি বাস্তব ও অনুভবনীয় উপায়ে পুরষ্কার পাবেন, ফলে দিনের পরের দিকে আপনার জীবনে আনন্দ আসবে। অস্থিরতা অনেকটাই কমে যাবে ও আপনি আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন।
বৃষ (TAURUS): আজ আপনি বেশি বাস্তববাদী হবেন। সঙ্গতি ধরে রাখার জন্য আপনাকে অনেক বেশি কূটনৈতিক হতে হবে। যেসব বাধার কারণে আপনি আটকে ছিলেন, আজ সেগুলিকে অতিক্রম করে যাওয়ার আদর্শ দিন। কোনও কিছুতেই সমঝোতা করবেন না। আপনার বাহ্য রূপের জন্য আপন আজ মোটা টাকা খরচ করার মেজাজে থাকবেন। কিন্তু অত্যধিক খরচ করে ফেলবেন না। আপনি 'সেরা ডিল'টি খুঁজে বার করবেন বা কোনও কিছু কেনার আগে প্রচুর দরাদরি করবেন।
মিথুন (GEMINI): আপনার আকর্ষণশক্তি আজ আপনি পুরোপুরি কাজে লাগাবেন। আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে অসাধারণ এক সন্ধ্যা কাটাবেন। আপনার সুস্থতা নিয়ে সতর্ক থাকুন, কেননা আজ স্বাস্থ্যগত কারণে খরচ হতে পারে। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এড়িয়ে চলুন। এছাড়াও, অর্থহীন কাজে আজ আপনার অনেক সময় ব্যয় হবে। আপনার পরিশ্রম যে বৃথা যাচ্ছে না তা নিশ্চিত করুন। কাজে মণোযোগ দিলে দিনটি অবশ্যই ফলদায়ক হবে।
কর্কট (CANCER): আজ আপনি আপনার উদ্ভাবনী শক্তিতে ভরপুর থাকবেন। আজ আপনি সাফল্যের স্বাদ পাবেন এবং সেটি আপনার সহকর্মী আর পরিবারের লোকজনের কাছে আনন্দের কারণ হবে। অভিজ্ঞতার মূল্য অনেক এবং আপনি যদি কোনও কাজ নতুন শুরু করেন, তাহলে সেখানে আপনাকে বাধার সামনে পড়তে হতে পারে। আজ আপনি আবেগের দ্বারা চালিত হয়ে আপনার ভালবাসার মানুষকে খুশি করার জন্যে দামি উপহার কিনতে পারেন, যার কারণে আপনার টাকাপয়সার টানাটানি হতে পারে। আপনার অনুসন্ধিৎসা আপনাকে কিছু প্রযুক্তিগত প্রশ্নের সমাধান খোঁজার দিকে ঠেলে দিতে পারে।
সিংহ (LEO): কোনও সম্পর্কে ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে আপনি সকলের জন্য উদাহরণ স্বরূপ। যেন কোনও অন্তরের আলো আপনাকে আনন্দময় সহাবস্থানের রাস্তা দেখাচ্ছে, কিন্তু এর অর্থ হল কখনও কখনও কিছু বলিদান দেওয়া। আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ ভালো থাকবে। আপনি ইতিবাচক ও আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। আপনি আরও বেশি মনোনিবেশ করতে পারবেন। আপনি দক্ষতার সঙ্গে নানা কাজ সম্পন্ন করবেন। কিন্তু আপনাকে সঠিক পরিকল্পনা সহ কাজ করতে হবে ও 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' পদ্ধতি এড়িয়ে চলতে হবে।
কন্যা (VIRGO): আপনার ব্যবসায়িক বিচারবুদ্ধির পরীক্ষা করবে সেরকম কাজ হাতে তুলে নিন, বিশেষত যারা মূলধন ও আর্থিক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। সমস্যার সমাধানের জন্য আপনি প্রচলিত কোনও উপায় খুঁজে বার করবেন এবং নিশ্চিন্ত থাকুন, তা খুবই ভালো কাজ করবে। আপনি হয়তো জটিলতা, চিন্তা ও উদ্বেগের দুনিয়ায় মগ্ন থাকবেন। আপনার প্রিয়তমের প্রশংসায় আপনি আত্মহারা হয়ে যেতে চান না। বিনিয়োগ নিয়ে সিদ্ধনাত নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভালো।
তুলা (LIBRA): আজকে আপনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার মেজাজে থাকবেন। সুন্দর পোশাক, সুগন্ধী ও সাজসরঞ্জামের প্রতি আপনার মোহ আপনার সঙ্গীকে পাগল করে দেবে। আপনার কামুকতা আপনার সঙ্গীকে এমন মুগ্ধ করবে যে তিনি একসাতেহ কাটানোর প্রেমপূর্ণ সময়ের আয়োজন করবেন। আজকে আপনি সম্ভবত আপনার বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতির পিছনে কোনও যুক্তি খুঁজে পাবেন না এবং কী ভাবে এগোবেন তাই ভাববেন। এখন আরাম করার ও আপনার কাছে যা আছে তা নিয়ে খুশি থাকার সময়।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার ভালোবাসার মানুষটির প্রতি আপনার প্রেম অবিচল ও অনুগত। আপনি মন থেকে আপনার প্রিয়তমের কথা শুনবেন। ঘরোয়া ব্যবসায়িক জমায়েত বা সম্মেলনে অর্থ বিনিয়োগ করারও আজ ভালো দিন। অফিসে মিটিং ভালো হবে। যদিও আপনাকে হয়তো আপনার সহকর্মীদের মতামত মেনে নিতে হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে মেলামেশা করার ফলে আপনি একাত্মতা বোধ করবেন। আপনাকে নিজের সম্মান বজায় রাখতে হবে।
ধনু (SAGITTARIUS): আপনি যদি আর্থিক বিষয় নিয়ে কাজ করতে চান তাহলে আপনাকে ব্যক্তিগত মতামত থেকে মুক্ত হয়ে আপনার হিসাবনিকাশ দেখতে হবে; আপনি দেখতে পাবেন যে কোথায় ভুল হয়েছে ও তা সংশোধন করতে পারবেন। আজকের গ্রহের অবস্থান যা, তাতে দিনটি খুব ভালো যাবে না। আপনি হয়তো আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে বা মাথা ঠান্ডা রাখতে পারবেন না। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে বেশি সক্রিয় ও উদ্যমী থাকতে হবে। আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য নিয়মিত যোগাসন ও ধ্যান করুন। আপনার ক্লান্ত মন দৈনন্দিন একঘেঁয়েমি থেকেও অবকাশ চাইবে।
মকর (CAPRICORN): আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিবাচক বোঝাপড়া বিকাশ করা আপনাকে আবার তাদের প্রেমে পড়তে সাহায্য করতে পারে। মহাজাগতিক অন্তর্নিহিত স্রোতগুলি পূর্বাভাস দেয় আপনি আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করতে দেখনদারি হয়ে উঠতে পারেন। তবুও, আপনি একটি বস্তুবাদী মেজাজে থাকতে পারেন তবে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যয় করবেন। আপনার কষ্ট করে উপার্জিত অর্থকে মূল্য দেওয়া উচিৎ এবং নিশ্চিত করুন যে আপনি অনুমানমূলক ব্যবসায়ে তার বিনিয়োগ করবেন না। আপনার পেশাদার জীবন আপনাকে অনেক সুযোগ দিতে পারে। উদ্যোক্তারা তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করতে পারেন এই সময়ে কারণ অতিরিক্ত প্রচেষ্টা অতিরিক্ত লাভ নিয়ে আসবে।
কুম্ভ (AQUARIUS): পরিবার, আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আজ আপনি ভাল মেজাজে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে একটি ব্যস্ত দিনের পরে, আপনি তাদের সঙ্গে কিছু আনন্দদায়ক মুহূর্তগুলি উপভোগ করতে বাড়িতে ছুটে যেতে পারেন। দিনটি সম্পত্তি, যানবাহন বা বিলাসবহুল বাড়িতে ক্রয় করার দিকে ঝুঁকতে পারে। আপনার কৌতুকপূর্ণ দিকে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করা আপনার দক্ষতা উন্নতিতে সাহায্য করতে পারে। তদুপরি, আপনি নিজেকে কাজের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে পারেন। মনে রাখবেন আপনার আরও নিখুঁত হওয়ার কাজ করা সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।
মীন (PISCES): আপনি মেজাজের দোলাচলে ভুগতে পারেন বলে এটি একটি অনাকাঙ্খিত দিন হতে পারে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সৎ থাকুন নাহলে পরিস্থিতি অস্থির হয়ে উঠতে পারে। আপনি দীর্ঘদিনের জন্য অপেক্ষা করে এমন একটি প্রকল্পে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন বলে আপনি দিনের জন্য ঝুঁকি নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কাজের ক্ষেত্রে আপনার সৃজনশীল স্থানকে জোর দেওয়া যেতে পারে তাই আপনার কর্মপদ্ধতিতে পরিবর্তন আনতে হতে পারে। আপনার উদ্ভাবনী প্রকৃতির পুনর্বিবেচনার জন্য আরও নমনীয় এবং দুঃসাহসিক কাজ পান ৷