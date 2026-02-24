মঙ্গলে একাধিক সতর্কতা, রাশিফল দেখে মেনে চলুন নিয়ম

মঙ্গলে একাধিক সতর্কতা, রাশিফল দেখে মেনে চলুন নিয়ম
আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী মঙ্গলবার কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷
Published : February 24, 2026 at 7:34 AM IST
মেষ (ARIES): আজকে আপনি খুবই বাস্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গি থাকে আর্থিক বিষয়গুলি দেখবেন, যার ফলে আপনি আগের থেকে কম সময়ের মধ্যেই আপনার কাঙ্খিত আর্থিক লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন। আজকের দিনে আপনার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে বেশ কিছু জিনিস যুক্ত হবে। যদিও এই যুক্ত হওয়া জিনিসগুলি এই মুহূর্তে আর্থিক নাও হতে পারে, কিন্তু আপনার মূল্যায়নের সময় সেগুলি উপকারে আসবে। আপনার কর্ম সম্পাদনক্ষমতার কারণে আপনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের থেকে অনেক এগিয়ে থাকবেন। শরীরচর্চার রুটিন পরিকল্পনা করা ও বাস্তবায়ন করারও এটি আদর্শ সময়।
বৃষ (TAURUS): আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনাকে কৌশলী হতে হবে। তাদের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। কোনও ফিক্সড ডিপোজিট বা অন্য কোনও জায়গা যেখানে থেকে নিয়মিত ভাবে কিছু অর্থ ফেরত পাওয়া যায়, সেরকম জায়গায় কিছুটা অর্থ সরিয়ে রাখার কথা ভাবুন। আর্থিক দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া আপনি এড়িয়ে চলবেন। আজকের দিনটি পরাক্রমশালী কেননা আপনার সহজাত গুণগুলি সমক্ষে আসবে। আপনি মসৃণভাবে আপনার কাজ সামলাতে পারবেন ও শৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ায় সময়ের মধ্যে কাজও শেষ করতে পারবেন।
মিথুন (GEMINI): আজকে আপনি সবকিছু নিয়ে দোটানায় ভুগবেন, কেননা আপনার মেজাজ অপ্রত্যাশিতভাবে ওঠানামা করবে। এর ফলে, প্রবল মানসিক চাপ হবে। পরিবারের সদস্য ও বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে কথা বলে, আপনি আপনার উদ্বেগ কমাতে পারেন। আজকে আপনাকে স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে এবং আপনার শক্তিকে সঠিক পথে চালিত করতে হবে। নিজের মনের কথা শুনুন এবং শুভাকাঙ্খীদের উপদেশ অনুযায়ী এগিয়ে যান।
কর্কট (CANCER): আপনার প্রিয়তমার সঙ্গে রোম্যান্টিক সময় আপনার সন্ধ্যাটিকে আপনার জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় সময় বানাতে পারে। বিশেষ অঙ্গভঙ্গি একটি দুর্দান্ত রোম্যান্টিক গল্প তৈরি করতে পারে। সিনেমা, রাতের খাবারের পরিকল্পনা করা বা আপনার প্রিয়জনকে কিছু টাকাপয়সা খরচ করে ভোলানোর জন্য এটি শুভ দিন। পেশাগতভাবে আপনি আরও উদ্ভাবনী হতে পারেন কারণ আপনার সৃজনশীলতা আপনার কাজের প্রতিফলিত হবে যা আপনার সিনিয়রদের প্রভাবিত করতে পারে। আপনি আপনার প্রকল্পগুলি নিয়ে স্বাচ্ছন্দ্যে এগিয়ে যেতে পারেন কারণ আপনার ধারণাগুলি বাস্তবায়নের ফলে সংস্থার জন্য কাঙ্খিত ফলাফল আসতে পারে।
সিংহ (LEO): আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব কৌশলে সামলাতে হবে। অতিরিক্ত কাজের চাপের জন্য আপনি প্রেম জীবনকে কম প্রাধান্য দেবেন ও তার ফলে আপনার সম্পর্কে বাধা পড়বে। পয়সা ধার দেওয়ার ব্যাপারে আপনাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, কেননা তা ফেরত পাওয়া মুশকিল হবে। আজকে আপনি নিজের কোনও প্রকল্প শুরু করতে পারেন যা পরে আর্থিক দিক থেকে লাভজনক হতে পারে। আপনার সৃজনশীলতা প্রচুর উৎসাহ পাবে।
কন্যা (VIRGO): আপনার প্রিয়তমের প্রতি আপনার ভালোবাসা প্রকাশ করার জন্য উপহারগুলি সেরা টোকেন হতে পারে। আপনি যদি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি রাখতে করতে চান তবে তাদের পছন্দ এবং অপছন্দগুলির একটি হিসেব রাখুন। ভাগ্য আপনার আর্থিক বিষয়ে অনুকূল হতে পারে কারণ ব্যালান্স শিট বজায় রাখার দিকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনার কর্মফলের উপর নির্ভর করতে হতে পারে যা আপনার ভাগ্য নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আপনার সক্ষমতায় বিশ্বাস করা আপনাকে দীর্ঘমেয়াদে পছন্দসই ফলাফল পেতে সহায়তা করতে পারে।
তুলা (LIBRA): আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আনন্দময় মুহূর্তগুলি একটি চাপযুক্ত দিনের জন্য সেরা প্রতিকার। আপনি আজকে দুষ্টু মিষ্টি মেজাজে থাকবেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে, আপনি হয়তো আপনার আর্থিক অবস্থার পিছনে যুক্তি খুঁজে পাবেন না। এটি আপনাকে আপনার আয় বাড়ানোর উপায়গুলি সন্ধান করতে বাধ্য করতে পারে। কাজের জায়গায়, একটি কর্মব্যস্ত দিন আপনাকে উৎকণ্ঠায় রাখতে পারে। তবে আপনি নিজের সেরাটা দিতে উৎসাহিত হতে পারেন এবং দিনের শেষে সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন।
বৃশ্চিক (SCORPIO) সমঝোতা আপনার সম্পর্কে ভালোবাসার মূল চাবিকাঠিটি ধরে রাখতে পারে। আনুগত্য এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা আপনাকে আপনার সঙ্গীর আরও কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। একইভাবে আপনার নিজের আর্থিক ব্যাপারে যত্নশীল হওয়া দরকার। দিনটি আনুষ্ঠানিক ব্যবসায়িক দল বা সভাগুলিতে বিনিয়োগের উপযুক্ত হয়। কাজের জায়গায় এটি একটি মোটামুটি দিন হতে পারে কারণ কাজের চাপ আপনাকে হাতের কাজগুলিতে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে বাধ্য করতে পারে। যাইহোক, আপনার বিশ্লেষণ ক্ষমতা আপনাকে খুব সহজেই অসম্পূর্ণ কাজগুলি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করতে পারে।
ধনু (SAGITTARIUS): আপনার মনে আজ ধর্মীয় ভাব জাগতে পারে। নরম বাদ্যযন্ত্র শুনলে আপনার মন ঠান্ডা হবে। নিজেকে সময় দিন এবং নির্জনতায় কিছু মুহূর্ত ব্যয় করুন। ঝামেলা দূরে সরিয়ে রাখুন ও যা যেভাবে ঘটছে ঘটতে দিন। মনকে আরো আরাম করতে দিয়ে নিজেকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য এটি একটি আদর্শ দিন। শান্ত মন, ভালো স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করবে। আপনি আজ অর্থ সঞ্চয় করতে শিখতে সক্ষম হবেন।
মকর (CAPRICORN) বিদেশ ঘুরে আপনি আপনার জ্ঞান বাড়াতে চান, কিন্তু এখন অবধি ভাগ্য আপনার অনুকূলে ছিল না। উচ্চশিক্ষার জন্য চেষ্টা করার জন্য আজকে একটি ভালো দিন। যদি শেয়ারবাজার বা ফাটকা বাজারের সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে খুব সম্ভবত আপনার মুনাফা হবে। আপনি নানা সুযোগের মুখোমুখি হবেন, কিন্তু আপনাকে সেগুলি সনাক্ত করতে হবে এবং সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে। আপনি আজকে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ইতিবাচক বোঝাপড়া তৈরি করতে সক্ষম হবেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): আপনি দূরদর্শী এবং সবসময়েই সবকিছু ভালো করার দিকে নিজের শক্তিকে চালিত করতে চান। এই ইতিবাচক মনোভাব আপনাকে দলের সদস্য হিসাবে অসাধারণ করে তোলে এবং আপনি নতুন নতুন ধারণা ও কার্যকর সমাধান নিয়ে আসতে সক্ষম হন। আজকে যে জমায়েতেই যাবেন, তাকেই আপনার প্রাণশক্তিতে ভরিয়ে তুলবেন। অফিসে কাজ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই আপনি দ্রুত বাড়ি ফিরতে চাইবেন, যাতে পরিবারের সঙ্গে অসাধারণ সন্ধ্যা কাটাতে পারেন।
মীন (PISCES): আজকের দিনটি রোমান্স ও হাসিতে ভরা থাকবে। পুরনো সম্পর্কে তাজা হাওয়া ঢুকে তাকে চাঙ্গা করে তুলতে পারে, বা নতুন সম্পর্ক তৈরি হতে পারে। কিন্তু এটি হতে অনেক সময় লাগবে। আজকে স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোনও সমস্যা হবে না। কিন্তু মনকে শরীরের ওপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না। সাধারণত আপনি মনকে বেশি গুরুত্ব দেন, কিন্তু আজ আপনার মাথাও সমান সক্রিয় থাকবে এবং আপনি সবকিছুতে যুক্তি প্রয়োগ করবেন।