বুধে পদে পদে সমস্যা, সমাধানে মানতে হবে একাধিক নিয়ম

কোন রাশির ভাগ্য খুলবে আজ ? কাদের থাকতে হবে সাবধান ? কী বলছে গ্রহ-নক্ষত্রের হালচাল ? ইটিভি ভারতের রাশিফলে দেখুন মেষ থেকে মীনের ভাগ্য ।

আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 24, 2025 at 12:01 AM IST

3 Min Read
মেষ: আরেকটা ক্লান্তিকর দিন! আজ অফিস আর বাড়ি, দুই জায়গাতেই নিজের সমস্যা সমাধান করতে ব্যস্ত থাকবেন। আপনার উর্ধ্বতন যদিও অনেকটা স্বাধীনতা দেবেন আজ, সেটুকুই যা স্বান্তনা। অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে মূল্যবান উপদেশ পাবেন।

বৃষ: নিজের চিন্তাভাবনা ও অনুভূতি প্রকাশের জন্য এটা দারুণ দিন। আপনাকে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মন খুলে, নিজের চিন্তা, স্বপ্ন ও আকাঙ্খা নিয়ে কথা বলতে বলা হচ্ছে। প্রেমের জন্য দিনটি ভালো। প্রিয়জনের সঙ্গে আজ প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাবেন।

মিথুন: আজ আপনি অন্যদের সম্পর্কে সঠিক ধারণা তৈরি করতে পারবেন। প্রিয়জনকে নিজের উপস্থিতি ও উপহার দুইয়ের মাধ্যমেই খুশি করবেন। প্রিয়জনের জন্য উপযুক্ত উপহার খুঁজতে আপনি ডজনখানেক শোরুম ঘুরে ফেলবেন।

কর্কট: আজকের দিনটা এমন কিছু বিশেষ নয়। আপনি দৈনন্দিন কাজকর্ম করবেন আর তার মাধ্যমেই পার্থিব তৃপ্তি খুঁজে পাবেন। অ্যাডভেঞ্চার, উত্তেজনাহীন জীবন মানেই কর্মহীন হওয়া নয়। সন্ধ্যার মধ্যে, আপনি বুঝে যাবেন যে আগামিকাল আজকের মত একঘেঁয়ে হবে না।

সিংহ: আজ সমস্ত কাজ আপনি সাহসের সঙ্গে হাসিল করতে পারবেন। যার ফলে, শেষ কয়েক মাসের পরিশ্রমের পুরষ্কার এবার পাবেন। আজকের কাজগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য একটি পরিকল্পনা সূচি তৈরি করুন। বেশি চাপ নিয়ে কাজ করবেন না, স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগতে পারেন।

কন্যা: কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজ করার অসাধারণ ভঙ্গিমার কারণে আপনি প্রচুর প্রশংসা ও সমর্থক লাভ করবেন। ওপরওয়ালারা আপনার কাজের প্রতি নিষ্ঠার কদর করবেন। সন্ধ্যাটি মজাদার ও মনোরঞ্জক হবে। হালকা গান চালিয়ে আপনি আরাম করবেন। অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য আপনি আবেগজনিত শক্তি খরচ করবেন। জীবনের কোনও দিকেই আপনি খুব বড় সমস্যার মুখোমুখি হবেন না।

তুলা: ব্যক্তিগত জীবন ও সামাজিক অবস্থানে আপনি বড় পরিবর্তন দেখতে পাবেন। তা টেলিভিশনের মত মাধ্যমের জন্য অথবা কাজের জায়গায় আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাধারার জন্যও হতে পারে। সকলেই আজ আপনার কাজের ও আপনার প্রশংসা করবেন। চারুকলার দিকে ঝোঁক বাড়বে।

বৃশ্চিক: আজ নক্ষত্রগুলি আপনার জন্য এক অনুকূল দিন প্রস্তুত করে রেখেছে। আপনি টিমের গুরুত্ব জানেন এবং উর্ধ্বতন, অধস্তন প্রত্যেকের সঙ্গে সমান ব্যবহার করেন। এর ফলে কাজের জায়গায় সঙ্গতি বজায় থাকে।

ধনু: আপনার ভিতরের প্রাজ্ঞতা আজ আপনাকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। মনে শান্তি রাখার জন্য আপনি নিজস্ব কৌশল প্রয়োগ করবেন। আজ আপনি বিচক্ষণ ও সন্তুষ্ট বোধ করবেন, তাই চারপাশে প্রেমের বাণী ছড়িয়ে বেড়াবেন। সব মিলিয়ে, দিনটা শান্তিতেই কাটবে।

মকর: আপনার ব্যতিক্রমী বুদ্ধিজীবী ক্ষমতাগুলি কেবল আপনার জন্য চমৎকার ফলাফলগুলি উৎপন্ন করবে না, এটি আপনার নিকটতম বন্ধু এবং সহকর্মীদেরও সহায়তা করবে যারা আপনার মূল্যবান দিক নির্দেশনার কারণে আপনার পেশাতে অগ্রসর হবেন। বেশিরভাগ সমস্যা আপনার পথে আসতে পারে, তবে আপনার উপর চাপ দেওয়ার কোনো কিছুই থাকবে না।

কুম্ভ: একঘেয়ে দৈনন্দিন কাজ আপনার কৌতুক ও রসবোধের মাধ্যমে রঙিন হয়ে উঠবে। আপনার হাসিখুশি স্বভাব সকলের কাজের চাপ কমাতে সাহায্য করবে। মানুষ আপনার উপস্থিতি পছন্দ করেন আর সেইজন্যই আপনি সকলের অতিথি তালিকার একদম শীর্ষে থাকেন।

মীন: আপনার হাতে থাকা কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট প্রায় শেষের দিকে পৌঁছে গেছে, তাই মন বেশ খুশিখুশি থাকবে। আপনি নতুন নতুন কৌশল প্রয়োগ করবেন এবং চাইবেন সবকিছু পরিকল্পনামাফিক চলুক। সঙ্গী/সঙ্গিনীর সঙ্গে কিছু সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে পারবেন ৷

সম্পাদকের পছন্দ

