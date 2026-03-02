রাজ্যে আসছে আরও 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, 2 দফায় কোথায় কত

রাজ্যে আসছে আরও 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী, 2 দফায় কোথায় কত
কোথায় কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা থাকবে, তাও নির্ধারিত করে দিয়েছে কমিশন ৷
Published : March 2, 2026 at 1:32 PM IST
কলকাতা, 2 মার্চ: বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও প্রকাশিত হয়নি ৷ শেষ হয়নি এসআইআর প্রক্রিয়াও ৷ তবে ইতিমধ্যেই রাজ্যে এসেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ বিভিন্ন জেলায় তারা শুরু করেছে রুট মার্চ ৷ এবার আরও এক দফায় 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে আসছে ৷ কোথায় কত কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা থাকবে, তাও নির্ধারিত করে দিয়েছে কমিশন ৷
সবে প্রথম ধাপে প্রকাশিত হয়েছে এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা ৷ সেই তালিকায় অনেকেরই নাম বাদ পড়েছে ৷ আবার অনেকের নাম রয়েছে 'বিচারাধীন' তালিকায় ৷ এই নিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাড়তে শুরু করেছে ক্ষোভ ৷ এই পরিস্থিতিতে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না কমিশন ৷ ভোটের আগে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আরও এক দফায় কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ কমিশন সূত্রেও আগেও জানানো হয়েছে যে, ভোটের আগে রুট মার্চের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে ও এলাকা পরিদর্শনের জন্যই আগাম বাহিনী মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় 240 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর পর এবার আরও 240 কোম্পানি ফোর্স আসতে চলেছে রাজ্যে ৷ এর মধ্যে কলকাতায় প্রথম দফায় 12 কোম্পানির পর দ্বিতীয় দফায় আসছে 18 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷ অর্থাৎ মোট 30 কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মহানগরীর নিরপত্তার দায়িত্বে থাকবে ৷
অন্যদিকে, জানা গিয়েছে যে, রাজ্য পুলিশের হাতে পর্যাপ্ত বাহিনী নেই । হোমগার্ড থাকলেও কমিশনের আইন অনুযায়ী ন্যূনতম ASI পদমর্যাদার অফিসার ছাড়া সরাসরি নির্বাচনী দায়িত্ব দেওয়া যায় না । সেই প্রেক্ষিতেই কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বা সিএপিএফকে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।
যেভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন:
কলকাতা - 30 কোম্পানি
মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা - 20 কোম্পানি
পূর্ব মেদিনীপুর - 28 কোম্পানি
উত্তরবঙ্গ
মালদা - 18 কোম্পানি
কোচবিহার - 15 কোম্পানি
জলপাইগুড়ি - 10 কোম্পানি
দার্জিলিং - 11 কোম্পানি
আলিপুরদুয়ার - 7 কোম্পানি
জঙ্গলমহল
পুরুলিয়া - 20 কোম্পানি
পশ্চিম মেদিনীপুর - 20 কোম্পানি
বাঁকুড়া - 13 কোম্পানি
ঝাড়গ্রাম - 11 কোম্পানি
শিল্পাঞ্চল ও শহরতলি:
ব্যারাকপুর - 19 কোম্পানি
বসিরহাট - 17 কোম্পানি
বারাসত - 11 কোম্পানি
হাওড়া কমিশনারেট - 10 কোম্পানি
হাওড়া গ্রামীণ - 11 কোম্পানি
কৃষ্ণনগর - 13
রানাঘাট - 9 কোম্পানি
এলাকা পরিদর্শন, ভোটারদের আস্থা বৃদ্ধি ও যে কোনও অভিযোগ সরেজমিন খতিয়ে দেখে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দেবে কেন্দ্রীয় বাহিনী ।