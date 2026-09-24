হারানো মুহূর্ত ফিরবে না, সময়ের মূল্য দেওয়ার পরামর্শ এই রাশিদের

হারানো মুহূর্ত ফিরবে না, সময়ের মূল্য দেওয়ার পরামর্শ এই রাশিদের
24 September 2026 Horoscope: কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 24, 2026 at 7:17 AM IST
মেষ (ARIES) : আজ কিছু সুন্দর মুহূর্ত কাটাতে চাওয়ায় সঙ্গীকে খোশামোদ করবেন । কোয়ালিটি টাইম কাটানো দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ককে নিশ্চিত করে । আর্থিক ক্ষেত্রে হয়ত আপনার উপার্জন বৃদ্ধি পেতে পারে । আর্থিক সমস্যা কেটে যাওয়ায় টাকা পয়সার দিক থেকে আপনি বেশ ভালো অবস্থানে থাকতে পারেন । পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার যেমন অন্যদের সাহায্য করতে ইচ্ছা হতে পারে, ঠিক সেরকমই অন্যদের কাছ থেকে উপদেশ নিতেও ইচ্ছা হতে পারে । তবে, লাভ অর্জন করাই আপনার কাছে প্রাথমিকভাবে গুরুত্ব পেতে পারে ।
বৃষ (TAURUS) : প্রিয়জনদের সঙ্গে আজ পেশাগত বিষয়ে আলোচনা করতে পারেন । একটি হালকা ম্যাসাজ আপনার মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কাটাতে সাহায্য করতে পারে । কাজের ক্ষেত্রে আপনি উপার্জনের উৎসগুলির ব্যাপারে মন দিতে পারেন । এর ফলে, টাকা পয়সার দিক থেকে আপনি অন্যের বদলে নিজের উপরে বেশি নির্ভর করতে পারবেন । পেশাগত ক্ষেত্রে আপনাকে হয়ত অনেক মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে হতে পারে । খুব বেশি ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের ফলে সহজে ও দ্রুতভাবে যোগাযোগের ব্যাপারটি নিশ্চিত হতে পারে । যদিও, আপনার নিজের জন্য বিশ্রামের সময় পাওয়া কঠিন হয়ে যেতে পারে ।
মিথুন (GEMINI) : আপনি আজ কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজনে বা ধর্মীয় তাৎপর্যপূর্ণ কোনও স্থান পরিদর্শন করতে ব্যস্ত থাকবেন । আজ ধর্মীয় ও দাতব্য কাজে আপনার ব্যয় হতে পারে । তবে এই সমস্ত বিষয়ের জন্য রোজকার কাজে অনিয়ম করা আপনার পক্ষে উচিত হবে না । অতীতে কিছু আর্থিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য আজ আপনি তার সুফল পাবেন, কারণ সেই সিদ্ধান্তগুলি আজ এবং অদূর ভবিষ্যতে আপনাকে পুরস্কৃত করতে পারে । আজকে খুব সৌভাগ্যশালী দিন ।
কর্কট (CANCER) : কথা বলার ক্ষমতা দিয়ে আজ আপনি লোকেদের মন জয় করবেন । বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা আপনার পক্ষে উপকারী প্রমাণিত হবে । কোনও তর্কে জড়াতে পারেন বা শ্বশুরবাড়ির কারও সঙ্গে আপনার বিবাদ হতে পারে আজ । মনকে শান্ত রাখুন এবং সাহসের সঙ্গে এটির মুখোমুখি হন, যাতে আপনার কোনও মানসিক হতাশা না হয় । আজ মন ভালো থাকবে এবং সঙ্গীর সঙ্গে কথা বলার জন্য আপনি আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে সক্ষম হবেন । দিনটি, আপনার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে ভালো মন্দ মিশিয়ে কাটবে ।
সিংহ (LEO) : একবার হারিয়ে যাওয়া মুহূর্ত আর ফিরে আসবে না । এটি আপনাকে সময়ের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করতে সাহায্য করবে, কারণ সময় অর্থের মতই মূল্যবান । আজকের কাজগুলিকে পরিকল্পনা অনুসারে সাজিয়ে নিন এবং গোড়ার দিক থেকে সবকিছু বিবেচনা করুন । আবেগ আজকে আপনার উপর কর্তৃত্ব করবে । সুতরাং, আপনি চাইবেন সমস্ত কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে এবং প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটাতে । আজ আপনার কাছে অংশীদারিত্বের ব্যবসা শুরু করার প্রস্তাব আসতে পারে ।
কন্যা (VIRGO) : জীবনে নতুনভাবে উৎসাহিত হওয়ার কারণে আপনার মধ্যে আজ একটি রূপান্তর আসতে পারে । আপনি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং বুদ্ধিমান, তা অন্য মানুষদের জানানোর জন্য এটি একটি ভালো সময় । কোনও কাজ কীভাবে করা উচিত তা আপনি দেখিয়ে দেবেন, ফলে সবার মধ্যে আপনার খ্যাতি বর্ধিত হবে । আজকের দিনটি, মোটের উপর, আপনার জন্য ভালো কাটবে । প্রয়োজনে, স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য আপনি কোনও চিকিৎসালয় যেতে পারেন । আপনার কাজে সংগঠিত থাকুন এবং নির্ধারিত সময়ের বাইরে কাজ করা এড়িয়ে চলুন ।
তুলা (LIBRA) : সন্ধ্যায়, প্রিয়জনদের কাছ থেকে কিছু বেদনাদায়ক মন্তব্য আসার সম্ভাবনা রয়েছে । যা যা শুনবেন, তা নিয়ে খুব বেশি স্পর্শকাতর হবেন না । আজ আপনার স্বাস্থ্যের দিক থেকে কোনও সমস্যা আসবে না । আপনার কাছে নতুন কিছু জিনিস শেখার সুযোগ আসতে পারে । দিনটি তাদের জন্য ভালো, যারা বিশ্বাস করেন যে অবসর জীবনকে আরও সুখে কাটানোর জন্য সঠিক আর্থিক পরিকল্পনা করা জরুরি । আপনার যদি কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ স্থগিত হয়ে থাকে, তাহলে তা শেষ করার জন্য এটি সঠিক দিন ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : এক হতাশার ঝড়, আপনার আত্মবিশ্বাস কমাতে এবং দৃঢ় সংকল্পকে কাঁপিয়ে দিতে পারে । তবে এই ব্যর্থতাগুলিকে আপনার উপর প্রভাব ফেলতে দেবেন না, কারণ এগুলি অস্থায়ী । কর্মক্ষেত্রে, আপনার অধীনস্থরা আজ আপনাকে কঠোর পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করতে পারে । প্রিয়জনের সঙ্গে সুখকর সন্ধ্যা উপভোগ করতে পারেন । সঙ্গীর মনোভাবের পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে পারেন । আজ, আপনি যদি মধ্য-মেয়াদী বিনিয়োগের জন্য যান, তবে উপকৃত হবেন । ধীরে কাজ করলেও কাজের উন্নত মান বজায় রাখার চেষ্টা করুন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনি আজ অন্যের উপকার করতে চাইবেন । উন্মুক্ত এবং খোলামেলা মনে সবার সঙ্গে মিশবেন ৷ সঙ্গীর প্রতি ধৈর্যশীল আচরণ করবেন । তার ফলে, আপনার সঙ্গী আপনার প্রতি ভালো মনোভাব পোষণ করবে । ভালোবাসার ক্ষেত্রে আজকে আপনার ভাগ্য ভালো থাকবে, ফলে আজকের দিনটি আপনার কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে । আপনার ভাইবোন বা সহকর্মীরা আপনার জন্য কিছু কাজ নিয়ে আসতে পারে, যার ফলে আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি হতে পারে; সুতরাং সেগুলিকে যেতে না দেওয়াই আপনার জন্য ভালো হবে । লক্ষ্য অর্জনের পথে, কোনও কিছুই আপনাকে থামাতে পারবে না ।
মকর (CAPRICORN) : আপনার বৃহৎ চিন্তাভাবনাগুলি নিষ্ফল হতে পারে এবং আপনার সেরা-পরিকল্পনাগুলিও অসম্পূর্ণ থাকতে পারে । লোকজনের সঙ্গে ঝামেলা এবং ক্ষুদ্র সমস্যাগুলি আপনাকে বিব্রত করতে পারে, শান্ত থাকুন এবং সব কিছু বিবেচনা দিয়ে পরিচালনা করুন । প্রিয়জন আপনাকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে সহায়তা করবেন । মানসিক স্থিতিশীলতাকে আপনার অগ্রাধিকার দেওয়া প্রয়োজন এবং এটি অর্জন করতে পারলে আপনি আনন্দিত বোধ করবেন । সামগ্রিকভাবে, স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ একটি ভালো দিন । আপনি আজ সারাদিন আনন্দে কাটাবেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজ, আপনি কর্মক্ষেত্রে ডেস্কে জমে থাকা ফাইলের গাদা পরিষ্কার করার সিদ্ধান্ত নেবেন । এছাড়াও, আপনার বোঝা হালকা করার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন, তা করবেন । কর্মজীবনটি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে পরিকল্পনা করবেন এবং ভবিষ্যতের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করবেন । ভালোবাসার জীবনের ক্ষেত্রে, একটি সুন্দর এবং সুরেলা সম্পর্ক আপনাকে সুখী রাখবে । আপনার জন্য আজ একটি ভালো দিন । আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ।
মীন (PISCES) : আর্থিক বিষয়গুলি আজ আপনার মনোযোগের শীর্ষে থাকবে । ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, স্টক, ঋণ এবং এই জাতীয় অন্যান্য বিষয়গুলি আপনার চিন্তাভাবনা এবং কথাবার্তার উপর প্রভাব ফেলবে । অর্থ উপার্জন আপনার প্রাথমিক লক্ষ্য হবে এবং আপনি আজ সেই পদ্ধতিগুলিতে মনোনিবেশ করবেন, যা আপনার পক্ষে সবচেয়ে বেশি লাভজনক হবে । ব্যক্তিগত জীবনে, চিন্তার কিছুটা ভিন্নতা ব্যতীত বড় কোনও পরিবর্তন আসবে না । আপনার দৃঢ় সংকল্প আপনাকে সবরকম সমস্যা সমাধানে সাহায্য করবে ।