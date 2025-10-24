ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা এই রাশির, আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন কারা

ব্যবসায় উন্নতির সম্ভাবনা এই রাশির, আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন কারা
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 24, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ : আপনি খুবই স্পর্শকাতর । আজ অনেকেই আপনাকে বিরক্ত করার চেষ্টা করবে । তবে মনে রাখবেন যে, অকারণে বিরক্ত হলে শুধু জটিলতাই তৈরি হবে । সমস্যার জট খোলার জন্য নির্জন স্থানে বসে চিন্তা করুন ।
বৃষ : কাজ ও আলোচনার সময় ঝোঁকের বশে আজ কিছু করে ফেলতে পারেন । চাপ ও ধকলের প্রভাব নিজের চিন্তাভাবনায় পড়তে দেবেন না, বরং হাতে পড়ে থাকা কাজগুলির দিকে নজর দিন । যদি মনে হয় সবকিছু নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে তাহলে বিশ্রাম নিন, এমন গান শুনুন যা আপনার মনকে শান্তি দেবে ।
মিথুন : আজকে আপনি সম্ভবত নিজের উন্নতির দিকে মনোযোগ দেবেন । স্ব-নিযুক্ত ব্যক্তিরা তাদের ব্যবসা থেকে বিশাল মুনাফা প্রত্যাশা করতে পারেন । আপনি হয়ত কাজের জায়গায় বেশি সময় কাটাবেন এবং পরিবারকে কম সময় দেবেন । আপনাকে কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে আসতে হবে । সবকিছু সহজ করে তোলার ক্ষেত্রে আপনি প্রিয়তমের খুব বেশি সাহায্য পাবেন না । মতপার্থক্য দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা আছে । অফিসে নানারকম কার্যকলাপ হবে এবং আপনি সম্ভবত জটিল সমস্যার সমাধানে মগ্ন থাকবেন ।
কর্কট : আজকে আপনি যে কাজেই হাত দেবেন, তাতেই মনপ্রাণ ঢেলে দেবেন । তা খুবই ভালো ব্যাপার । কিন্তু যদি আপনার সেরা প্রচেষ্টার পরেও সঙ্গে সঙ্গে তার ফল না পান, তাহলে দুঃখ পাবেন না । বিমর্ষ হয়ে পড়লে আপনারই উন্নতিতে বাধা পড়বে । আজ আপনি শারীরিকভাবে সুস্থ থাকবেন ও ভালো স্বাস্থ্য উপভোগ করবেন ।
সিংহ : ঐকান্তিক প্রাণশক্তি আর অকপট মনোভাব, একসঙ্গে মেশালেই পাওয়া যাবে সিংহ রাশির মানুষ, এটাই তাদের বিশেষত্ব । আপনার মধ্যেও এই বিশেষত্ব আছে, তাই আজ যদি উল্লেখযোগ্য কোনও ঘটনা ঘটে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই । সেটা বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় হতে পারে আবার কেরিয়ারের সাফল্যও হতে পারে । যাই হোক না কেন, আজ আপনার সামাজিক অবস্থান বিশেষভাবে উন্নত হতে চলেছে ।
কন্যা : দলপতি হিসাবে আপনি অত্যন্ত সফল এবং আপনার দল পরিচালনার দক্ষতা আজ বিশেষ প্রশংসা পাবে । বহু অপেক্ষার পর আজ প্রোমোশন পাওয়া যেতে পারে, সেই সঙ্গে অতিরিক্ত অর্থকড়ি আসারও সম্ভাবনা থাকবে । এই সবই আপনি অর্জন করতে চলেছেন কাজ ও সংসার সামলানোর মধ্যে সঠিক সামঞ্জস্য বজায় রাখার মাধ্যমে ।
তুলা : খাল কেটে কুমির আনা কথাটা জানেন তো ? আজকে আপনি ঠিক এটাই করতে চলেছেন, অবশ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে । বিশেষ করে যদি উত্তপ্ত বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন, নিজের দোষেই সমস্যায় পড়তে পারেন । আইনি বিবাদের সম্ভাবনাও থাকছে ।
বৃশ্চিক : আপনার চরিত্র আজ আপনার আত্মবিশ্বাসের কারণ হবে । এমন কাজ হাতে নেওয়ার চেষ্টা করুন যার জন্য অসীম প্রচেষ্টার দরকার, আপনি সফল হতে পারবেন । আপনার কর্মশক্তি ও প্রফুল্ল স্বভাব অন্যদের মধ্যেও ছড়িয়ে যাবে আর সকলকে হতবাক করে দেবে ।
ধনু : নিজেকে প্রস্তুত করুন, আজ অনেক অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হতে হবে আপনাকে । প্রথমটি আর্থিক । হয়ত অপ্রত্যাশিত কিছু খরচের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হবে । কিন্তু এর ফলে হয়ত আপনি অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে শিখবেন । যা যেরকম আছে থাকতে দিন, তাহলে হয়ত জীবনসঙ্গীর সঙ্গে দ্বন্দ্ব এড়াতে পারবেন । সম্পর্ক মসৃণভাবে চলার ইঙ্গিত আছে । কাজের দিকে বেশি মন দেওয়ার চেষ্টা করুন, কিন্তু নিজেকে অত্যধিক খাটাবেন না । আরাম করুন ও দিনটি পার করে ফেলুন ।
মকর : আপনি যদি খেলাধুলার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে স্বাস্থ্য ও খ্যাতি উভয়ই লাভ করবেন, আর ইঞ্জিনিয়ার হলে নতুন ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করবেন । তবে, যা করবেন জেনে-বুঝে করবেন, একটু ভুলের জন্য প্রচুর আর্থিক ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, আর এতদিনে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে অনুতাপ করে কিছু ফেরানো সম্ভব নয় । আপনার সামাজিক অবস্থান আগের থেকে জোরালো হবে ।
কুম্ভ : টাকাকড়ি সংক্রান্ত বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সব ধরনের আর্থিক লেনদেনে পরিবার আজ আপনার উপস্থিতি কামনা করবে । কাজের জায়গায়, পরিস্থিতি বেশ স্বচ্ছন্দ থাকবে । নতুন প্রোজেক্টও পেতে পারেন । সব মিলিয়ে আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ ।
মীন : আজ নিত্যকর্ম থেকে দূরে থাকতে আপনি বিনোদন, আনন্দ ও বিশ্রামকে বেছে নেবেন । আজ নিজেকে মুক্ত বিহঙ্গ মনে হবে । এর মধ্যেও কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে আপনাকে মন দিতে হবে । পরিস্থিতি পরিবর্তন হওয়ার কারণে আপনি ভালো বোধ করবেন আজ ।