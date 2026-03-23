সোমবার মহাদেবের কৃপায় ঝলমল করবে এই রাশিদের ভাগ্য

আজ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের ? পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটাবেন কারা ? সোমবার কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন বিস্তারিত।

সোমবারের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 23, 2026 at 12:02 AM IST

মেষ (ARIES): আপনার কাজ যদি কোনও ভাবে অর্থ সংক্রান্ত হয় তাহলে আজকে আপনার অঢেল লাভ হবে! আপনি ঋণের আবেদন করে থাকলে তা আজ মঞ্জুর হয়ে যেতে পারে। বৈচিত্র্যের দিকে মন দিন, দেখবেন আপনার জীবন হাসি ও নানা আনন্দে ভরে উঠেছে। এই অসাধারণ দিনে আপনি সুস্থ ও সবল থাকবেন। সব মিলিয়ে, আপনার একনিষ্ঠতা ও ধৈর্য্য আপনাকে সহজেই সবকিছু সামলাতে সাহায্য করবে। আপনার পরিশ্রমের ফল প্রত্যাশা করুন, অর্থ ও জিনিস উভয়ের মাধ্যমেই ।

বৃষ (TAURUS): আপনার সময়ানুবর্তিতা, সময়সূচি মেনে চলার ওপর জোর দেওয়া আজকে সবার দৃষ্টিগোচর হবে ও প্রশংসা পাবে। আপনি কাজে পৌঁছনো মাত্রই আপনার সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনরা আপনার গুণগান গাইবেন। আপনি যদি ডিজাইনিং, সাংবাদিকতা, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি চারুকলা বা সৃজনশীল পেশার সঙ্গে যুক্ত থাকেন, তাহলে আপনার জন্য একটি ঘটনাবহুল ও সন্তোষজনক দিন অপেক্ষা করছে। সম্ভবত আপনার সঙ্গীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক উপভোগ করবেন। প্যাশন প্রদর্শন করে এই সম্পর্ককে প্রতিপালন করুন।

মিথুন (GEMINI): আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আপনি সতেজ বোধ করতে পারেন। একটি রোম্যান্টিক সন্ধ্যা আপনাকে ব্যস্ত রাখবে। অর্থনৈতিক দিকে, আপনাকে কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে কারণ তখনই প্রয়োজন বলে আপনি হয়তো অনেক বেশি টাকাপয়সা খরচা করে ফেলবেন। সুতরাং, কেনাকাটা করার আগে বাজারে জিনিস নিয়ে গবেষণা করুন। কর্মক্ষেত্রে, ফলহীন সাধনা আপনার সময় ব্যয় করতে পারে। নিশ্চিত করুন আপনার কঠোর পরিশ্রম বৃথা না যায়। মন কেন্দ্রীভূত করা আপনার উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সহায়তা করতে পারে।

কর্কট (CANCER): আজকে আপনি হয়তো অর্থ খরচ করার মাধ্যমে আপনার প্রেয়সীকে মুগ্ধ করতে সফল হবেন। উপহার আদানপ্রদানের জন্য আজ খুব শুভ দিন। নক্ষত্রের আনুকূল্যে আপনি খরচ করার মাধ্যমে কারোর মন জয় করে নিতে পারবেন! সৃজনশীলতা উন্নত করার মেজাজে থাকবেন। কর্মক্ষেত্রে কাজ সম্পন্ন করার জন্য আপনি যে প্রশংসা পাবেন তা আপনাকে আরও খুশি করে তুলবে। প্রচলিত রীতির বাইরে ভাবনাচিন্তা করা ব্যাপারে আপনি অন্যদের অনুপ্রেরিত করবেন।

সিংহ (LEO): সবাই জানে, বাড়ি মানেই ভালোবাসার স্থান। কিন্তু আজ আপনার বাড়িতে সমস্যা হতে পারে। আপনি যত তার থেকে দূরে পালাতে চাইবেন, তত তাড়াতাড়ি সেগুলি আপনাকে ধরে ফেলবে। তাই সমস্যা থেকে দূরে না পালানোই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। আপনার আশেপাশের কিছু লোকজন আপনার সমস্যা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, তাদের সঙ্গে আপনাকে হাসিমুখে মোকাবিলা করতে হবে। আপনি ভালোবাসার মানুষটির মানসিক সমর্থন পাবেন।

কন্যা (VIRGO): আপনার মনের দরজা খোলা রাখুন, যাতে কল্পনাগুলি প্রবাহিত হতে পারে। আজ আপনি আপনার সৃজনশীলতার শীর্ষে থাকবেন এবং উদ্ধাবনী আর সৃষ্টিশীল চিন্তাভাবনা করবেন। আজ ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে এবং যে যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আপনি নিজেকে নিয়োগ করেছেন সেখানেও আপনি সফল হবেন। আপনার কর্মক্ষমতা শীর্ষে থাকবে এবং সকল কাজে মনোনিবেশ করতে পারবেন। আপনার ভালোবাসা আজ হঠাৎ সীমাহীন অভিলাষে পরিবর্তিত হতে পারে। আজকের দিনটি ভালোবাসার কাজগুলি উপভোগ করে কাটান।

তুলা (LIBRA): আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটাবেন। আজকে সব ছেড়ে আরাম করুন ও দৈবযোগে যা পেয়েছেন তা উপভোগ করুন। নক্ষত্রেরা আপনার অনুকূলে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম, কাজেই আজকে খুব বিশাল আর্থিক লাভের দিকে লক্ষ্য রাখবেন না। জটিল সমস্যার সমাধান খুঁজতেই ব্যস্ত থাকবেন। অগ্রজদের থেকে শিখতে চাইলে নম্র স্বভাব রাখার পরামরড়শ দেওয়া হচ্ছে। আপনার ক্লান্তি কাটিয়ে পুনরুজ্জীবিট হওয়ার পেছনে আজকের দিনটি ব্যয় করুন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনি সম্ভবত আপনার প্রেয়সীর নৈতিক সমর্থন পাবেন। আপনার প্রিয়তমকে গভীরভাবে বোঝার ফলে আপনি মানসিক শান্তি পাবেন। আজকে খরচ করা অর্থ নষ্ট হবে না, সেটি বিনিয়োগ হিসাবেই দেখা দেবে। আপনার ব্যক্তিগত ও পেশাগত সম্পর্কগুলি ঠিক করার পেছনে আপনি যদি অর্থ খরচ করেন, তবে তা আদর্শ বিনিয়োগ হবে। আজকে আপনার মেজাজ হয়তো অসাধারণ থাকবে না। আপনি হয়তো সহকর্মীদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে, তাদের নির্দেশ দিয়ে বা কোনও পরামর্শ দিয়ে কম চাপের দিন কাটাবেন।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনার মানিয়ে নেওয়ার ইচ্ছা আপনার প্রিয়জনের মন কেড়ে নেবে। আপনি একটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সম্পর্কের দিকে অগ্রসর হতে চলেছেন যেহেতু আপনার সঙ্গী সমস্ত ক্ষেত্রে আপনাকে সমর্থন করছে। আর্থিকভাবে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চয় করতে সক্ষম হতে পারেন। তবে নিশ্চিত হন যে আপনি বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে ব্যয় করেছেন। আপনি কোনও ঋণের জন্য আবেদন করতে পারেন কারণ সেটি অনুমোদিত হয়ে যাবে। কাজের জায়গায়, একটি দুর্দান্ত দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনাকে ধৈর্য ধরতে এবং নিজ সিদ্ধান্তে অনড় হতে হবে কারণ কোনও একটি সমস্যাকর পরিস্থিতি আমার মাথা খারাপ করে দেবে।

মকর (CAPRICORN): আপনার সহানুভূতি পেয়ে আপনার প্রিয়জন হয়তো মন খুলে আপনাকে অনেক কথা বলবেন। আপনি হয়তো প্রিয়জনের সান্নিধ্যে আরাম পেতে পারেন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকবে কারণ এটি দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের জন্য সর্বোত্তম সময়। তবে বিষয় সম্পত্তির কেনার ব্যাপার বাস্তবায়িত হবে না। কর্মবৃদ্ধির জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। আপনার দায়িত্ব আরও প্রশস্ত করতে পারে এমন সুযোগগুলি থাকতে পারে যখন প্রকল্পগুলি সহজেই চলতে পারে। তবে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা আলোচনার পুনঃসূচিকরণের প্রয়োজন হতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার অতিরঞ্জিত প্রকৃতি হয়তো আপনার সঙ্গীর অনুভূতিতে আঘাত করতে পারে। নিশ্চিত হন যে আপনি আপনার প্রিয়জনের প্রয়োজনের প্রতি সংবেদনশীল। শিল্পকর্ম, সিনেমা দেখতে যাওয়া, এবং এমনকি নৈশভোজের পরিকল্পনা করুন বন্ধু এবং আত্মীয়দের জন্য। কাজের জায়গায়, এই সময়টি খুব বেশি চাহিদাযুক্ত হতে পারে কারণ প্রযুক্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে কাজ করার সময় আপনার সাবধান হওয়া প্রয়োজন। তবে সিস্টেমের সমস্যাগুলি সমাধান বা সংশোধন করা আপনার কাজকে বাধা দিতে পারে না কারণ আপনার সাবলীল কর্মপ্রবাহ রয়েছে।

মীন (PISCES): যারা একটা তাদের বিশেষ কারও সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত দিন! আপনার প্রিয়তমের হৃদয় এবং দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য একটি সুন্দর উপহার নিয়ে হাঁটু গেড়ে তার সামনে বসে পড়ুন। অর্থনৈতিক দিক থেকে ভালো দিন কারণ কোনও প্রজেক্ট বা কাজ থেকে লাভ হতে পারে। রোজগার বৃদ্ধি করার জন্য আপনার সৃজনশীলতাকে কাজে লাগানোর দিন। কাজের জায়গায় আপনি আপনার সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান পেতে অসুবিধায় পড়তে পারেন। তবে বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া সহজ হতে পারে।

