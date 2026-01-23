সরস্বতী পুজোয় থাকতে হবে সর্তক, বাঙালির প্রেম দিবসে ভালোবাসায় ভাসবে এই রাশিরা

সরস্বতী পুজোয় থাকতে হবে সর্তক, বাঙালির প্রেম দিবসে ভালোবাসায় ভাসবে এই রাশিরা
আজ সরস্বতী পুজো ৷ এই দিন নিয়ম মেনে বাগদেবীর বন্দনা করলে-শুভ মুহূর্তে পুজো করলে বিশেষ আশীর্বাদ মেলে ৷ দেবীর কৃপায় শিক্ষাজীবনে বাধা আসে না ৷
Published : January 23, 2026 at 12:06 AM IST
মেষ: আজ, আপনি আপনার চারপাশে তাকিয়ে দেখবেন ও আপনি এবং আপনার পরিবার যে আশ্চর্য আশীর্বাদ পেয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ বোধ করবেন। এমনকী আপনার প্রিয়জনের কাছে নিজের প্রেমের অনুভূতি প্রকাশে আপনি সৃজনশীল হয়ে উঠবেন। তবে আপনি সারা দিন কাজে লিপ্ত থাকতে পারেন। আজ আপনার কাজ স্বীকৃতি পেতে পারে, তবে এই পুরো প্রক্রিয়াটি সহজ নাও হতে পারে। আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনি আজ নিজের জন্য আরও বেশি সময় ব্যয় করবেন। আপনি যদি আর্থিক বিষয়ে বিভ্রান্ত হন, তবে তা সমাধানের জন্য বন্ধুদের সঙ্গে পরামর্শ করতে পারেন।
বৃষ: দিনের শুরু থেকেই আপনার চিন্তা এবং উদ্বেগ, মানসিক চাপ এবং বিভ্রান্তিতে কাটানোর সম্ভাবনা রয়েছে। হাল ছেড়ে দেওয়ার আগে, সমস্যার মূলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। আন্তরিক চিন্তাভাবনা আপনাকে দেখাবে যে, অতীতের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি আপনার আজকের সমস্যাগুলির মূলে রয়েছে। দিনের শুরুতে আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে আপনার তর্ক হতে পারে, তবে সন্ধ্যার পরে সব সমস্যাগুলির ধীরে ধীরে সমাধান হতে পারে।
মিথুন: সন্ধ্যায়, এমন পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, যা আপনাকে মনে করাতে পারে যে, অন্য লোকেরা আপনার কথা না ভেবে, অকারণে আপনার ব্যক্তিগত জীবনে হস্তক্ষেপ করছে। কাজ থেকে কিছুটা সময় বের করুন এবং আপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটান। তার আগে, আপনি আপনার ভালোবাসার জীবনের ঝামেলাগুলো মিটিয়ে নিন। আজকের দিনটি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার পক্ষে ভালো। আপনি আজ খুব স্পর্শকাতর হতে পারেন এবং যদি ভুল বোঝাবুঝি কিছু থেকে থাকে তবে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করতে পারেন।
কর্কট: নেতা হিসাবে আপনি খুবই কড়া ও সবকিছু নরম কিন্তু কঠোর হাতে সামলান। আপনাকে শুরুর দিকে উদার এবং বিবেচ্য মনে হতে পারে ৷ তবে আপনাকে যদি কেউ অবমাননা করে, তাকে আপনি ক্ষমা করবেন না। এই অবস্থা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হতে পারে, তবে আপনার সহকর্মীরা এবং অধস্তনরা দিনের বাকি সময়ে আপনার থেকে সতর্ক থাকবেন। খুব সংবেদনশীল হওয়া, আপনার ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক হতে পারে। কাজের প্রতি আপনার আন্তরিকতা এবং ইতিবাচক মনোভাব আপনাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে।
সিংহ: আজ কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার নেটওয়ার্কিংয়ের দক্ষতা প্রদর্শন করবেন। দিনের শেষে, আপনার কাজের চাপ কমাতে আপনাকে কোনও বন্ধু বা সহকর্মীর সাহায্য নিতে হতে পারে। আপনি যদি কিছু ক্ষেত্রে আপস করতে সক্ষম হন, তবে আপনার সারাদিন ভালো কাটতে পারে। আপনার শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করুন, অন্যথায় এটি বেকার কাজের পিছনে খরচ হয়ে যেতে পারে। আপনার আজ নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নেওয়া দরকার। অতএব, আজ চুপচাপ থেকে শান্তিতে নিজের কাজ করাই আপনার জন্য ভালো হবে।
কন্যা: আপনি আজ যে অবস্থাতে রয়েছেন, তার মূল্যায়ন করুন। আগে বিবেচনা করুন, তারপর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করুন। বিকেলে, নিজের জন্য কিছু সময় বের করুন এবং আপনার টেবিলের আবদ্ধ এবং অতিরিক্ত কাজ করা পরিবেশ থেকে নিজেকে মুক্তি দিন। তবে আপনার অভিজ্ঞতা এবং ব্যবসায়িক বোধ ব্যবহার করে, নিলাম ও আটকে যাওয়া দরপত্রগুলিতে আরও বেশি করে সময় দিন। প্রেমের ক্ষেত্রে, আপনি নিজেকে আজ্ঞাবহ এবং আপোসহীন হিসাবে দেখতে পাবেন। আপনার ভাবনাচিন্তাগুলি আপনার অংশীদারের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে।
তুলা: আপনার সঙ্গী নিজেকে যাতে অবহেলিত না মনে করেন তাই তাঁর সঙ্গে আপনার সর্বদা যোগাযোগ রাখার দরকার হতে পারে। কর্মজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে শিখুন। গ্রহের অবস্থানের জন্য আর্থিক ক্ষেত্রে আজ একটি গড়পড়তা দিন যেতে পারে। তবে, দিনের দ্বিতীয় ভাগে কিছু ঝুঁকিপূর্ণ ডিল আপনার পক্ষে অনুকূল হতে পারে। নিষ্ঠা ও সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা কর্মক্ষেত্রে আপনার সবচেয়ে শক্তিশালী দিক হয়ে উঠতে পারে। যদিও, বর্ধিত কাজের সময়ের ফলে আপনার শারীরিক ও মানসিক চাপ আসতে পারে।
বৃশ্চিক: রোম্যান্টিক মেজাজের ফলে আপনার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে কীভাবে সময় কাটিবেন তা নিয়ে ভাবতে পারেন। তাঁকে উপহারে ভরিয়ে দিলে তিনি খুশি হতে পারেন। আপনার কাছে আপনার পরিবার অগ্রাধিকার পেতে পারে। এবং আপনি তাঁদের কেবল স্বাচ্ছন্দ্যে ও খুশিতে রাখতে টিকাপয়সা খরচ করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনি কিছু বাধার সম্মুখীন হতে পারেন, কারণ প্রযুক্তিগত কিছু বিষয়ে সমস্যা হতে পারে। দিনের প্রথম দিকটি আপনাকে হতাশ করে তুলতে পারে। তবে, দিনের দ্বিতীয় ভাগে আপনার প্রশাসনিক দক্ষতা আপনাকে কাঙ্খিত ফল পেতে সাহায্য করতে পারে।
ধনু: সামাজিক কোনও উপলক্ষে বা কেবলমাত্র পারিবারিক সময় কাটানোর উদ্দেশ্যে আপনার প্রিয় মানুষটির সঙ্গে সন্ধ্যার সময় কাটিতে পারেন। একটি যথার্থ সম্পর্কের জন্য সততা, সারল্য ও অকপটতা আপনার কাছে মানদণ্ড হতে পারে। বিলাসবহুল জিনিস কেনার পিছনে খরচ করা দেখে বোঝা যায় আপনি হয়তো আরও আরামদায়কভাবে জীবন কাটানোয় বিশ্বাস করেন। যদিও, সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে আপনাকে কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে যেতে হতে পারে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার ও ভালো সম্পর্ক আপনাকে ভবিষ্যতে সাহায্য করতে পারে। সহানুভূতিশীল আচরণ ও আস্থা বজায় রাখার কারণে আপনি প্রশংসা পেতে পারেন।
মকর: আপনার প্রিয়তম মানুষটির প্রতি ভালোবাসা প্রকাশের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হওয়ায় প্রেমের সূত্রপাত হতে পারে। এটি হয়তো একটি প্রেমের সম্পর্কের সূচনা হতে পারে। আর্থিক দিক প্রাধান্য পেতে পারে, কারণ আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন। কিছু বাড়তি লাভও হতে পারে। আজকের দিনের জন্য আপনাকে কেরিয়ার সম্পর্কিত কিছু জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়া পিছিয়ে দিতে হতে পারে। কাজের জায়গায় সারাদিনে বেশ ধকল যেতে পারে কারণ আপনি কর্মক্ষেত্রে কিছু ছোটখাটো সমস্যা সমাধানে ব্যস্ত থাকতে পারেন।
কুম্ভ: আপনি আপনার ব্যক্তিত্বের প্রাণবন্ত দিকটি সামনে আনুন এবং প্রত্যেকের জীবনে আপনি যে প্রভাব বিস্তার করেছেন, তা উপলব্ধি করুন। বন্ধু বানানোর জন্য, ভালোবাসার জন্য এবং আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সুখ ভাগ করে নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি খুব ভালো। আপনার জীবনে আপনার ভালোবাসার মানুষটির উপস্থিতি, আপনার সব মানসিক চাপ কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করবে। আপনার পেশাগত জীবনে, আপনার কঠোর পরিশ্রম প্রশংসিত হতে পারে। আপনি আজ আপনি ইতিবাচক শক্তিতে পরিপূর্ণ থাকবেন।
মীন: প্রতিটি সম্পর্কের মধ্যে সমঝোতা এবং আপস বাধ্যতামূলক, আপনিও তার ব্যতিক্রম নন, তবে দিনের শেষে আপনার কাছে যা আছে তাই আপনাকে ব্যাখ্যা করে, আপনি কী ছেড়ে দিয়েছিলেন তা নয়। আপনি সম্পর্কের মধ্যে সৃজনশীলতা অন্বেষণ করতে পারেন। আপনার আজকের দিনটি নেতিবাচক চিন্তাধারায় শুরু হতে পারে। তবে, আপনি নিজের প্রচেষ্টা দিয়ে আজকের এই খারাপ অবস্থা থেকে বাঁচতে পারেন। এর ফলে আপনাকে অন্যদের সম্পর্কে কম উদ্বিগ্ন হতে এবং নিজের দক্ষতার দিকে মনোনিবেশ করার চেষ্টা করতে সহায়তা করবে।