সোমে বাবা ভোলেনাথ সহায়, চেয়ে নিন মনের কামনাগুলি; বলছে রাশিফল

সোমে বাবা ভোলেনাথ সহায়, চেয়ে নিন মনের কামনাগুলি; বলছে রাশিফল
সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : February 23, 2026 at 12:28 AM IST
মেষ (ARIES): আপনি যদি শীঘ্রই বিবাহের জন্যে ইচ্ছুক থাকেন, তবে আজ থেকেই তার জন্যে প্রস্তুতি শুরু করতে পারেন। তবে, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে, সবদিক বিবেচনা করে নেওয়া ভালো। কারও সঙ্গে নতুন জীবন শুরু করা সম্পর্কিত ক্রিয়াকলাপগুলি আজ প্রাধান্য পাবে এবং দিনের শেষে আপনি খুব আনন্দিত বোধ করতে পারেন। আজ আপনার সময় এবং শক্তি আপনার জীবনের গুরুতর বিষয়গুলির জন্য বিনিয়োগ করুন। আজ সবকিছুই আপনার পরিকল্পনা মাফিক হবে। আপনার ভাগ্যের উপর আপনি আস্থা রাখতে পারেন।
বৃষ (TAURUS): আজ আপনি বিবাদে জড়াতে পারেন। আপনার আজ যে কোনও প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব এড়িয়ে যাওয়া উচিত। আইনি বিবাদগুলি আপনাকে আজ বিব্রত করতে পারে। ধ্যান এবং আপনার পছন্দের সংগীতের মাধ্যমে আপনি নিজেকে শান্ত রাখতে পারেন। আজ কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেরি করে শুরু করলে আপনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো হবে। আপনি আজ বুঝতে পারবেন যে, অর্থের ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা এবং সুরক্ষা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আজ আপনার দিনটি ভালো-মন্দ মিশিয়ে কাটবে।
মিথুন (GEMINI): সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং ক্রিয়াকলাপে অংশ নেওয়া জন্য আজকের দিনটি ভালো। আপনি সম্ভবত কোনও সম্মেলন বা যৌথ উদ্যোগের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হতে পারেন, তবে এটির জন্য খুব বেশি মাথা ঘামানো ঠিক হবে না। সন্ধ্যায়, আপনি অঙ্কন বা শাস্ত্রীয় সংগীতের মতো সূক্ষ্ম কলাগুলিতে উৎসাহী হতে পারেন। এই মুহূর্তে ভালোবাসার ব্যক্তির সঙ্গে আপনার ভালোবাসার বন্ধন আরও দৃঢ় হতে পারে, ফলে বাগদানের জন্য এটিই আদর্শ সময়।
কর্কট (CANCER): হৃদয় সম্পর্কিত ব্যাপারগুলির ক্ষেত্রে কূটনীতিক হওয়ার চেষ্টা করুন। তবে আপনাকে আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে কিছু নতুন জিনিস শিখতে হতে পারে তাই রোম্যান্টিক দিক থেকে আপডেট হয়ে থাকুন। আর্থিকভাবে আপনি আরও অর্থ উপার্জন করতে পারেন। আরও বেশি উপার্জনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ভালো দীর্ঘমেয়াদি ফলাফল নিয়ে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে, পরিস্থিতিগুলি কঠিন হয়ে উঠতে পারে কারণ আপনি বিভিন্ন কাজ একসঙ্গে চালিয়ে যাবেন। নিশ্চিত করুন যে আপনার সমস্ত কাজ কার্যকরভাবে সম্পাদিত হয়েছে। যাইহোক, জিনিসগুলি ধীরে ধীরে সঠিক পথে চালিত হবে এবং আপনি আরও ভালো ফলাফল পাবেন।
সিংহ (LEO): আর্থিক দিক থেকে আপনার আজ নিজেকে সামান্য ভাগ্যবান মনে হবে। যদিও, আজ অসাধারণ কোনও দিন নয়। অর্থ দিয়ে কেনা যায় এরকম আরাম ও স্বস্তির কথা আপনি ভাবতে পারেন, কিন্তু আপনাকে ধনী করে তুলবে এরকম ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে বিনিয়োগের কথা ভাববেন না। আপনার সৃজনশীল সত্ত্বা আজকে শক্তিশালী থাকবে ও আপনি আপনার পছন্দের কোনও শিল্পকলার আয়োজন করার চেষ্টা করবেন। আপনার দলের লোকদের থেকে যে নতুন নতুন ধারণা পাবেন সেগুলি মাথায় রাখুন।
কন্যা (VIRGO): আপনার আর্থিক বিষয় সম্বন্ধে নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি না রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। উত্তররাধিকার (সম্পত্তি বা অর্থ) সংক্রান্ত সমস্যাগুলি আস্তে আস্তে সামনে আসতে শুরু করবে, এমনকি যুগ্ম আর্থিক সংস্থানও। অমীমাংসিত সমস্যার কারণে আপনার আত্মবিশ্বাসের মাত্রা কমে যেতে পারে। ফলে, আপনি যদি সত্যিই নতুন কিছু শুরু করতে চান, তাহলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনাকে একাধিকবার ভাবতে হবে। আপনি ধৈর্যশীল হবেন ও আপনার সহর্মীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। এর ফলে আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে।
তুলা (LIBRA): আপনার প্রিয়তম হয়তো আপনার পিঠ চাপড়ে দেবে, আপনি যার উপযুক্ত। এর ফলে পাওনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে। জনসাধারণের সামনে আপনার ভাবমূর্তি ধরে রাখার জন্য আপনি অনেক অর্থ খরচ করতে পারেন। জাঁকজমক ও আস্ফালন এড়িয়ে চলুন, কেননা এতেও প্রচুর খরচ হতে পারে। আজকে কোনও বড় আর্থিক ঝুঁকি না নেওয়াই ভালো। আপনার পেশাগত জীবনের দিক থেকে এটি একটি ক্লান্তিকর দিন। আপনি সম্ভবত সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না ও অন্যদের ওপর নির্ভর করবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজ একটি গড়পড়তা দিন কাটবে।
বৃশ্চিক (SCORPIO): এই কঠিন দিনে আপনাকে প্রচুর ব্যস্ত থাকতে হবে। আপনি ঘুম থেকে কম প্রফুল্লতা নিয়ে উঠতে পারেন এবং রোজকার কাজগুলি করার জন্য অনীহা হতে পারে। আপনার কাজগুলি আপনার প্রত্যাশা মতো না হতে পারে এবং অপ্রত্যাশিত ফলাফল আপনার অসন্তুষ্টির কারণ হতে পারে। তবে দিনটি, অর্থ ও অর্থ সম্পর্কিত বিষয়গুলির জন্য এটি একটি আদর্শ হিসাবে প্রমাণিত হতে পারে। আপনার ঋণের প্রয়োজন হলে আপনি তার জন্য আবেদন করতে পারেন। আজকের সমস্যাগুলি থেকে বাঁচার জন্য আপনাকে নিজেকে উদ্দীপ্ত রাখতে হবে।
ধনু (SAGITTARIUS): আজ ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার সহায়। আপনার এক সময়ে বিভিন্ন কাজ করার দক্ষতাগুলি শানিয়ে নিন, কারণ আপনি আজ সারাদিন ব্যস্ত থাকবেন এবং মাঝে খুব সীমিত সময়ের জন্য বিশ্রাম করতে পারবেন। আজকের দিনটি আপনার জন্যে ইতিবাচক এবং উচ্ছ্বাসে পূর্ণ হবে। আজ আপনি বাহ্যিক ক্রিয়াকলাপগুলিতে আপনার শক্তি খরচ করবেন। আজ আপনার সৃজনশীল শক্তি, আপনাকে আপনার পেশাদার দক্ষতা অর্জন করতে সাহায্য করবে। আপনার বেশি কাজ করার উৎসাহ আপনার কাজের চাপ আরও বাড়িয়ে তুলবে।
মকর (CAPRICORN): প্রেমের জীবন ভালো কাটছে কারণ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সম্পর্কে আপনি মন দিচ্ছেন। প্রেমের দিক থেকে মনোরম দিন, আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলবেন। আপনি শিল্পকর্ম কিনে বা বাড়ির সাজসজ্জা পরিবর্তন করে ব্যয় করতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে, আজকে আপনি বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকবেন। আপনার দুর্বল শক্তিগুলি আপনার সম্ভাব্যতাকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে বাধা দিতে পারে। লাভজনক আর্থিক লাভের সুযোগ হারানোর করার সম্ভাবনা থাকতে পারে।
কুম্ভ (AQUARIUS): ভেবে কথা বলুন। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ভালো করার জন্য এটি সেরা দিন হতে পারে। আপনার সমস্যাগুলির সমাধান করার জন্য আপনিই সবচেয়ে সেরা মানুষ। আর্থিকভাবে এটি একটি শুভ দিন। ঝুঁকিপূর্ণ লেনদেন এড়িয়ে যান এবং কারও উপর নির্ভর না করে একটি দৈনিক সময়সূচি মেনে চলুন। সভা, সাক্ষাতকার, যোগাযোগ আপনাকে কাজের জায়গায় ব্যস্ত রাখবে। আপনি নির্দ্বিধায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে নিজের মতামত প্রকাশ করবেন। সহকর্মীদের সঙ্গে ভালো সময় কাটাতে পারেন।
মীন (PISCES): নিশ্চিন্ত হয়ে প্রিয়জনের সঙ্গে আরামের সময় কাটান। আপনার সম্পর্কের পরিবর্তন নিয়ে আপনি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারেন। আর্থিক জট ছাড়ানোর জন্য বিশেষজ্ঞের সাহায্য নিন। দীর্ঘমেয়াদী আর্থিক পরিকল্পনা এবং সম্পাদনের উপর জোর দিন। আপনার কাজের সঙ্গে সংবেদনশীল সংযুক্তি আপনাকে দিনটি পুরোপুরি উপভোগ করতে সহায়তা করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অবিচ্ছিন্ন অগ্রগতি হতে পারে। আপনার সহকর্মীদের সঙ্গে আপনি কিছু মজাদার মুহূর্ত উপভোগ করতে পারেন বলে আত্মবিশ্বাস সর্বকালের উচ্চতায় থাকতে পারে।