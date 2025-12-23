ETV Bharat / state

মঙ্গলে এই কাজ একদম নয়, হতে পারে অমঙ্গল

মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে মঙ্গলবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 23, 2025 at 12:01 AM IST

5 Min Read
মেষ: আজকে আপনার এরকম নানা ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে যারা ভবিষ্যতের ঘর সাজানো এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হবে আপনার লক্ষ্য হলো উৎকৃষ্ট ভাবে চিন্তা এবং কাজ করা তার জন্য আপনাকে বাস্তববাদী থাকতে হবে এবং মাটিতে পা দিয়ে চলতে হবে আপনার মাথায় আজ শুধু কাজের চিন্তায় ঘুরবে এমনকি প্রিয়তমের সঙ্গে থাকার সময় আপনি হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে পাশে সরিয়ে রাখবেন। আপনার অসাধারণ কাজের প্রশংসা আপনার সকল প্রয়াসের পুরস্কার এনে দেবে।

বৃষ: আপনার প্রশাসনিক এবং সাংগঠনিক দক্ষতা প্রদর্শন করার জন্য আজ খুবই ভালো দিন। আপনার সর্বস্ব ঢেলে দিন, তা সে কর্মক্ষেত্রেই হোক বা আপনার ব্যবসা। আপনি নিশ্চিতভাবেই আপনার সহকর্মী এবং উপরওয়ালাদের মুগ্ধ করতে পারবেন। প্রেমের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জিং সময় আসতে চলেছে। সঙ্গীকে মুগ্ধ করা সহজ হবে না। যদিও, কাজের জায়গায় আপনার পরিশ্রমের স্বীকৃতি পাবেন। আজকে ভাগ্যদেবী আপনার উপর সহায় হবেন।

মিথুন: কাজ সম্পর্কিত বিষয়ের জন্য, আপনার সব ধরনের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আপনাকে তাদের প্রয়োজন এবং চাহিদাগুলি বুঝতে হবে এবং তা পূরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আপনার আন্তরিক স্বভাব আপনাকে লোকজনের কাছে প্রিয় করে তুলবে। আপনি আপনার বুদ্ধিমত্তার জন্য প্রশংসিত হবেন। এমনিতে আপনি সম্পর্কের ব্যাপারে বেশি কথা বলেন, কিন্তু আজকে হয়তো আপনাকে ধৈর্যশীল শ্রোতা হতে হবে। আজ হয়তো আপনি আপনার আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে খুব বেশি খুশি হবে না।

কর্কট: আজকে আপনি আপনার প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থের সাহায্য নেবেন। আপনার যদি মনে হয় যে কোনও কিছুর পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে, আপনি তার পিছনে টাকা খরচ করে সেই বদল আনতে চাইবেন। আপনার ভালোবাসার মানুষ আপনার আর্থিক মুনাফা উদযাপন করবেন এবং তার ফলে আরও কিছু খরচ হবে। কাজের ক্ষেত্রে ব্যস্ততা থাকার সম্ভাবনা আছে। আক্রমণাত্মক প্রতিক্রিয়ার কারণে আপনি সমস্যায় পড়তে পারেন। প্রতিক্রিয়া জানানোর আগে দুবার ভাবুন। চাপের পরিস্থিতি আপনার স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করতে পারে।

সিংহ: ব্যস্ত সময়সূচি সামলাতে গিয়ে, আপনি কিছু মানসিক চাপে ভুগতে পারেন। আপনাকে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য বজায় রাখতে হবে। গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলি সফলভাবে সমাপ্ত হলেও, তা আপনাকে দিনের শেষে ক্লান্ত করে দেবে। আজকে বিশাল কাজের চাপের ইঙ্গিত আছে, যার থেকে মানসিক চাপ হতে পারে। আপনি কিছু প্রমাণ করার জন্য, নিজের স্বভাবের বিপরীতে গিয়ে আরও বেশি পরিশ্রম করবেন। অন্য ব্যক্তিদের সমস্যাগুলি বোঝার জন্য, বিষয়গুলিকে তাদের জায়গা থেকে ভেবে দেখার চেষ্টা করুন।

কন্যা: আজ আর একঘেয়ে দৈনন্দিন কাজ করতে ইচ্ছে করবে না। তবে তিলকে তাল করে ফেলবেন না। তবে কোনওকিছুই আপনার কাজের উৎসাহকে কমাতে পারবে না। অন্যদের মন জিতে নেওয়ার জন্য আপনি নতুন সাফল্য অর্জন করবেন।

তুলা: আপনি আপনার প্রকৃতির বিপরীত আচরণ করবেন এবং জীবনকে আরও গুরুত্ব সহকারে দেখবেন। এটি আপনার মতো নয়, তবে আপনার গাম্ভীর্যতা আপনাকে আরও দায়িত্ব গ্রহণের সুযোগ দেবে, যা লোকেদের কাছে প্রমাণ করবে যে আপনিও দায়িত্বশীল হতে পারেন। আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার আজ সামাজিকতা করার মনোভাব নাও থাকতে পারে। পুরনো আর্থিক বিনিয়োগগুলি আপনাকে প্রত্যাশিত ফল দিতে ব্যর্থ হতে পারে। সময় ভালো না হওয়া পর্যন্ত আপনাকে নতুন বিনিয়োগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

বৃশ্চিক: রক্তের সম্পর্কের মূল্য সবকিছুর থেকে বেশি এবং আজকে আপনি তা সত্যি সত্যি অভিজ্ঞতা করবেন। আজকের দিনটি আপনার বন্ধু এবং পরিবারকে উৎসর্গ করুন, উপভোগ করুন এবং আনন্দ করুন। প্রিয়তমের সঙ্গে গোপনে সাক্ষাত করে ও সময় কাটিয়ে, আনন্দের সপ্তম স্বর্গে পৌঁছে যান। আপনার কাছে শীঘ্রই কিছু নতুন সুযোগ আসবে। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি খুব একটা শুভ নয়। যদিও এতে খুব বেশি ভারসাম্য নষ্ট হবে না।

ধনু: আজ মেজাজ খুবই খারাপ থাকবে। রাগের ওপরে লাগাম পরান ও নিয়ন্ত্রণে রাখুন। যাই হোক, এটি কোথাও না কোথাও গিয়ে থামবে। তখন, মাটিতে পা গেঁথে পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করুন। আজকে ব্যক্তিগত ঋণ দিতে আপনার আপত্তি থাকবে না ও তার পরিশোধ বা তাড়াতাড়ি ফেরত পাওয়া নিয়ে আপনি চিন্তিত হবেন না। আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনার অভিমত লোকের শ্রদ্ধার বিষয় হবে। এই বিষয়টির সদ্ব্যবহার করুন ও ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা লাভ করতে থাকুন।

মকর: আপনি রসিক এবং বুদ্ধিমান। আপনার অসাধারণ দূরদর্শিতা এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়ে, আপনি অনেককেই তাদের পেশার ক্ষেত্রে সাহায্য করেন এবং পরে যে তারা তাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাবে, তার জন্য আপনারই ধন্যবাদ প্রাপ্য। বাস্তবতার কালো মেঘ যখন আপনার মাথার উপরে ঘোরাফেরা করে, আপনি জানেন তার মধ্যে থেকে আলো কী করে খুঁজে বার করতে হয় এবং কিভাবে সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়। আজকে আপনার জন্য একটি শক্তিশালী দিন। কর্মক্ষেত্র যদিও চ্যালেঞ্জিং হতে পারে, কিন্তু আপনি সব বাধা পার করে আসতে সক্ষম হবেন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে।

কুম্ভ: আজকে আপনার যোগাযোগের দক্ষতা অসাধারণ কাজ করবে। আপনার বাকপটুত্ব আপনাকে মূল্যবান অনেক নম্বর এনে দেবে এবং মিটিংয়ে তা খুবই উপকারে লাগবে। সত্যি কথা বলতে, আপনার সব যুক্তি বেশ জোরালো মনে হবে। কৌশল হলো, লোকে যখন আপনার সঙ্গে সহমত হবে না, তখন বিভ্রান্ত না হয়ে যাওয়া। সম্পর্কের ক্ষেত্রে যেন মনে না হয় যে, চাপে আছেন। আপনার মনে হতে পারে যে, সবসময় আপনাকেই সমঝোতা করতে হয়। আপনাকে অতীতের ভুল থেকে শিখতে হবে।

মীন: নতুন প্রকল্প শুরু করার জন্য আজ শুভ দিন, আজকের দিনে আপনি ভবিষ্যতের জন্য ভালোরকম বিনিয়োগ করবেন। আপনার পরিবারই আপনার সাফল্যের ভিত্তি এবং তা মাথায় রাখলে আপনার বেশ কিছু বিষয় বুঝতে সুবিধা হবে। আপনি যদি কোনও সংস্থায় কাজ করেন, তাহলে আপনি ভালো কাজ করবেন। আপনার পরিশ্রম, আপনার সংস্থাকে ভালো আর্থিক মুনাফা এনে দেবে।

