গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন আজ

গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন আজ
23 September 2026 Horoscope : কেমন কাটবে আজকের দিন, কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য, কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : September 23, 2026 at 12:10 AM IST
মেষ (ARIES) : আপনার জন্য কিছু উত্তেজনাপূর্ণ সময় দেখা যায় । আপনি হয়ত আজকে কিছু মানুষের সঙ্গে দেখা করবেন যারা ভবিষ্যতে আপনার জন্য সম্পদ বলে প্রমাণিত হবে । কাজের ক্ষেত্রে এবং আপনার চিন্তাভাবনায় আপনি নিজেকে নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করেন । শেষের দিকে, আপনাকে ব্যবহারিক থাকতে হবে । আজকে দিনটি কাটাবেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে । আজকে আপনার অবশ্যই যে কোনও চিন্তা অথবা উদ্বেগ সরিয়ে রাখা উচিত ।
বৃষ (TAURUS) : আজকে হয়ত খোলামেলা হওয়ার এবং জট ছাড়ানোর দিন । আপনার উপর হয়ত অন্য কারওর কাজের দোষ পড়তে পারে । বিকেলের দিকে সমস্ত কিছু হয়ত হতাশাপূর্ণ হতে পারে এবং আপনার আত্মবিশ্বাসের স্তর কমে আসতে পারে । আপনার শক্তির উপর কাজ করুন এবং দুর্বলতাগুলিকে ঠিক করুন । যদি বোন আপনার থেকে দূরে থাকে, তাহলে ফোনে তার সঙ্গে কথা বলুন । তার সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর চেষ্টা করুন ।
মিথুন (GEMINI) : আজকের দিনে আপনার শেখার মনোভাবকে ধরে রাখা ভালো । আজকে ধৈর্যশীল শ্রোতার ভূমিকা পালন করুন এবং আপনার প্রিয়তমের প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিন । সম্পর্ককে মসৃণভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার মনকে প্রসারিত করুন । আর্থিক দিক থেকেও আজকের দিনটি সন্তোষজনক হবে না । আকস্মিক প্রয়োজন মেটানো নিয়ে আপনি চিন্তিত ও মানসিক চাপ বোধ করবেন । কর্মক্ষেত্রেও ছবিটা একই রকম থাকবে, প্রচুর বিভ্রান্তি সৃষ্টি হবে । যদিও সংকল্পবদ্ধ থাকলে জমে থাকা কাজ সফলভাবে শেষ করতে সাহায্য হবে ।
কর্কট (CANCER) : আপনার অনুসন্ধানী প্রকৃতি আপনাকে আজ একটি কঠিন পরিস্থিতিতে ফেলতে পারে । আপনার কাছের মানুষগুলি, আপনার প্রকৃতির এই দিকটি নিয়ে খুব একটা উৎফুল্ল হবেন না । তবে আজ ভালো দিকটি হল, যারা অবিবাহিত অথবা প্রেমের সম্পর্কে আছেন তারা আজ গাঁটছড়া বাধতে পারেন । আজকের দিনটি শরীরের জন্য খুব একটা ভালো নয়, আবার খারাপও নয় । আপনাকে আজ যা করতে হবে তা হ'ল, ইতিবাচক থাকা এবং নিজের দক্ষতার উপর আস্থা রাখা । আপনার স্বাস্থ্য আপনার আবেগপ্রবণতার উপরও নির্ভর করবে ।
সিংহ (LEO) : প্রেমজীবন সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাকা সত্ত্বেও আপনি আপনার প্রিয়তমকে অভিপ্রেত সময় ও মনোযোগ দিতে পারবেন না । প্রত্যাশা বেড়ে যেতে পারে, কিন্তু আপনার জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় ধৈর্য্যের প্রয়োজন হতে পারে । আজকে হয়ত আপনি বেশি উপার্জন করার জন্য প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে আরও কঠোর পরিশ্রম করবেন । আজকে বেশি খরচ করার জন্য আপনার আফসোস হবে, যা কিনা একদমই আপনার স্বভাববিরুদ্ধ । কর্মক্ষেত্রে আপনাকে হয়ত লোকজনের সমস্যা বোঝার জন্য তাদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়গুলি দেখতে হবে । লোকজনের দোষ খুঁজে বেড়াবেন না ।
কন্যা (VIRGO) : কাছের মানুষের সঙ্গে সময় কাটানোর আকাঙ্খায় আপনি সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করে ফেলবেন । প্রিয়জনের সান্নিধ্যে থাকায় আপনি খুশি হবেন ও মসৃণ সম্পর্কের রাস্তা প্রশস্ত হবে । আর্থিক ক্ষেত্রে ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে । অতীতের বিনিয়োগ থেকে আপনি সম্ভবত অসাধারণ মুনাফা করবেন । আপনার উদ্ভাবনী ও জিজ্ঞাসু মন আপনাকে নতুন কোনও কাজ ও বিনিয়োগের দিকে ঠেলে দিতে পারে । পরীক্ষামূলক ও ইতিবাচক মনোভাব আপনার পেশার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ফল নিয়ে আসতে পারে ।
তুলা (LIBRA) : আপনার অনন্যতা আজকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করবে এবং প্রশংসা পাবে । নানা কঠিন কাজ হাতে নিয়ে এবং তা সম্পন্ন করে আপনি আপনার ব্যবসায়িক দক্ষতা প্রদর্শন করবেন । নাচ ও গান জাতীয় চারুকলার প্রতি আপনার ঝোঁক আপনি দেখাবেন । আজকে আর্থিক বিষয়গুলিকে আপনি খুবই গুরুত্ব দেবেন । লোকজন হয়ত আপনার কাছে পরামর্শ চাইতে আসবে । অন্যদের সাহায্য করে আপনি গর্ববোধ করেন । যদিও, আপনার কাজগুলিকে আপনাকে প্রাধান্য অনুযায়ী সাজাতে হবে ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : প্রেমজীবনকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আপনি সম্ভবত ফিটফাট হয়ে উঠবেন । প্রেমের সম্পর্কের উত্তেজনা পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আসক্তি ও আবেগ জাগিয়ে তুলতে আপনি প্রস্তুত থাকবেন । আর্থিক কার্যকলাপের জন্য আজকের দিনটি শুভ নয় । যদিও এর জন্য আপনার জীবনে ভারসাম্যের অভাব হবে না । পেশার ক্ষেত্রে নতুন পরিকল্পনা করার জন্য এট আদর্শ দিন । গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবসায় লাভ নিয়ে আসতে পারে । লক্ষ্যের দিকে মনোযোগী হওয়া সত্ত্বেও আপনি বন্ধুত্বপূর্ণ কাজের পরিবেশের প্রেরণা দেবেন ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার ভাবনা চিন্তার দিগন্ত খোলামেলা এবং শান্ত । আপনি আজকে অন্যের ভুলগুলি ভুলে যাওয়া ও ক্ষমা করে দেওয়ার মেজাজে থাকবেন, তা সে যত বড় ভুলই হোক না কেন । উদারতা কখনওই আপনার চরিত্র দুর্বলতা নয় । আজকে, পরিবার ও কাজের মধ্যে ভারসাম্য আনা একটু কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, কেননা পরিবারও আজ প্রচুর সময় দাবি করবে । আপনাকে পরিবার এবং ভালোবাসার মানুষদের প্রতি মনোযোগ দিতে হবে । আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ভালো মনে হচ্ছে, কেননা প্রচুর উন্নতি এবং সুযোগের আভাস দেখতে পাওয়া যাচ্ছে ।
মকর (CAPRICORN) : প্রেমজীবন পূর্ণোদ্যমে চলবে ও আপনি হয়ত কোনও উপহার দিয়ে সঙ্গীকে অবাক করে দিতে চাইবেন । আপনি আপনার প্রিয় মানুষটিকে কদর করবেন ও তাকে মনের ভাব প্রকাশ করার জায়গা দেবেন, তাই সম্পর্ক আরও মজবুত হবে । আর্থিক দিকে, অতীতের বিনিয়োগ থেকে ভালো লাভ হবে । ব্যবসা বাড়ানো ও আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার জন্য আপনি আরও ভালো কৌশল পরিকল্পনা করবেন । অফিসে আপনি প্রবল উৎসাহী থাকবেন । আত্মবিশ্বাস আপনাকে দীর্ঘমেয়াদী কর্মজীবনের দিকে মনোযোগ দিতে ও তা বজায় রাখতে সাহায্য করবে । কিন্তু সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে আপনার প্রয়াসের থেকে ভালো ফল পাওয়া যায় ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : প্রেমের সম্পর্কের মধ্যে আপনি চাপ অনুভব করবেন, কাজেই অতীতের ভুল থেকে শেখার এটা সঠিক সময় । আপনার মানসিকতায় পরিবর্তন আনলে তা সম্পর্কে সঙ্গতি বজায় রাখতে সাহায্য করবে । আজকে কিছু আর্থিক সমস্যা দেখা দিতে পারে । যদিও আপনি আর্থিক বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেবেন, তাও খরচ কমানো আপনার জন্য সমস্যাজনক হতে পারে । পেশার ক্ষেত্রে আপনার সমস্যাগুলি অন্যদের তুচ্ছ মনে হবে । রাগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখুন ও ব্যক্তিগত সমস্যাগুলি ঠাণ্ডা মাথায় মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন ।
মীন (PISCES) : প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে আজকের দিনটি সুন্দর হয়ে উঠবে । কোনও চিন্তা যদি সমানে আপনার মাথায় ঘুরে বেড়ায়, তাহলে তা আপনার সঙ্গীর কাছে প্রকাশ করুন, নাহলে পরিস্থিতি খারাপ দিকে মোড় নিতে পারে । আজকের দিনে আপনি আপনার প্রচেষ্টা অনুযায়ীই আর্থিক লাভ করবেন । আপনার কঠোর পরিশ্রমের কাঙ্খিত ফল দেখাতে শুরু করবে, কেনন আকিছু লাভ হতে পারে । পেশাগত বিষয়ে সঠিক সময়ে সতর্ক না হলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যেতে পারে । গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেননা একটা ভুল পদক্ষেপের খুব চড়া দাম দিতে হতে পারে ।