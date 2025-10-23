কাজের চাপে আজ দিন কাটবে এই রাশির, কারও কপালে লক্ষ্মীলাভ
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 23, 2025 at 12:02 AM IST
মেষ : আজ আপনি হয়ত প্রিয়তমাকে মুগ্ধ করতে চাইবেন এবং হয়ত আবার নতুন করে তার পাণিপ্রার্থনা করবেন । সম্পর্ক জোরালো করার মূল চাবিকাঠি হল সঙ্গীর ওপর বিশ্বাস রাখা । কোন কাজকে অগ্রাধিকার দিতে হবে, তা নিয়ে হয়ত আপনি একটু বিভ্রান্ত থাকবেন । যদি কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে আপনাকে নিজের স্বাস্থ্যের দিকেও নজর রাখতে হবে । নতুন বন্ধুত্ব করার দিকে সময় বিনিয়োগ করার জন্য আজকে ভালো দিন, কিন্তু জমিজমা, পণ্য বা শেয়ারে বিনিয়োগ করার জন্য ভালো দিন নয় ; কাজেই এগুলো থেকে দূরে থাকুন ।
বৃষ : আশা অনুযায়ী ফল না পেলে, আপনার হতাশ বোধ করার প্রবণতা আছে । তাও আপনাকে পরিশ্রম করতে হবে এবং আজকে যেসব কাজ হাতে নিয়েছেন, তা শেষ করতে হবে । কাজ এবং কাজের চাপের জন্য আপনি হয়ত খুবই ক্লান্ত থাকবেন । আপনার খরচের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশাল পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা আছে । দৈনন্দিন বিষয়ের পিছনে অর্থ খরচ করার ব্যাপারে আপনি এখন আরও বেশি সতর্ক এবং বুদ্ধিমান হবেন । আজকে প্রযুক্তিগত কাজের চাপ বিশাল থাকবে ।
মিথুন : আজকে মনের বহু ইচ্ছা পূরণ করার মেজাজে থাকবেন । পরিবার এবং সন্তানদের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটাতে চাইবেন । আপনার ইচ্ছাগুলিকে কাজে পরিণত করার জন্য আপনার সময়সূচি ব্যালান্স করা উচিত ।
কর্কট : দ্রুত কাজ করার জন্য উদ্যম থাকবে আজ । বিভিন্নতা জীবনে স্বাদ এনে দেয় । তাই আপনি হয়ত চাকরি অথবা ব্যাবসা পরিবর্তন করতে পারেন । ঊর্ধ্বতনের সঙ্গে যোগাযোগ ভালো হবে । এটি চ্যালেঞ্জের সময় ।
সিংহ : একদল ছন্নছাড়া লক্ষ্মীছাড়া হিসাবে আপনারা যে বন্ধুত্বের শপথ নিয়েছিলেন তা আজও সত্যি । আপনার সবচেয়ে কাছের বন্ধু তারাই যারা সুখে দুঃখে, বিপদে আপদে সবসময় আপনার পাশে থাকে । কাছের মানুষদের সামনে টাকা পয়সা কখনই কোনও ব্যাপার নয় আপনার কাছে ।
কন্যা : কাজের পরিসমাপ্তি এবং সাফল্য আজকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে । আজ যা করবেন তাতেই সাফল্য পাবেন ও প্রশংসিত হবেন । বহুদিন থেকে ঝুলে থাকা পদোন্নতি আজকে হতে পারে । আর্থিক দিক থেকেও লাভবান হতে পারেন ।
তুলা : কাজের কোনও শেষ নেই তাই কোমর বেঁধে নামুন । কারণ কাজের চাপ নিয়েই আজকের দিনটি কাটবে । তাই পরিবারকে খুব একটা সময় দিতে পারবেন না । কিন্তু তারাও বোঝেন আপনার অবস্থা । আজ আপনার থেকে কঠোর পরিশ্রম এবং ন্যায় বজায় রাখা, দুটিরই আশা করা হচ্ছে ।
বৃশ্চিক : আপনার উচিত আজ বেশিরভাগ সময় ধ্যান এবং আত্ম-বিশ্লেষণে অতিবাহিত করা । যদি আপনি ধ্যান না করেন তাহলে নেতিবাচক চিন্তা এবং অন্যদের জন্য তিক্ততায় পরিপূর্ণ থাকবেন । এটি হয়ত কেরিয়ারে আপনার উন্নতি এবং বৃদ্ধিকে বাধা দিতে পারে ।
ধনু : আজকে অনেকগুলি বড় ব্যবসায়িক মিটিংয়ের জন্য প্রস্তুত হন, যার থেকে খুবই ভালো ফল পাবেন । গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যবসায়িক বিষয় নজর করুন এবং ব্যবসাটি ভালোভাবে শিখুন । আজকে মনোরম কিছু চমকের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না । আপনার প্রেমজীবন মসৃণভাবেই চলবে, শুধুমাত্র প্রিয়জনের সঙ্গে কয়েকটি আবেগপ্রবণ মুহূর্ত ব্যতিরেকে । আবেগগত জটিলতা সামলানো সমস্যাজনক হবে । আজকে, অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে কিছু আর্থিক লাভের সম্ভাবনা আছে ।
মকর : কর্মক্ষেত্রে, পরিচিতি ও পুরস্কার আপনার জন্য অপেক্ষা করছে ৷ অদ্ভুতভাবে, সহকর্মীরা এবারে আপনার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত হবেন না । বরং তারা নতুন এবং চ্যালেঞ্জিং কাজ হাতে নেওয়ার জন্য আপনাকে প্রয়োজনীয় অনুপ্রেরণা জোগাবে । প্রিয়জনের সঙ্গে স্বচ্ছন্দ বোধ করবেন এবং তার ফলে ভুল-বোঝাবুঝি সমাধান করতে সাহায্য হবে । আপনি স্বচ্ছন্দে থাকবেন এবং মনের ভাব প্রকাশ করবেন ৷ কিছু অসাধারণ অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিতে সক্ষম হবেন । আজকে, আপনি হয়ত পুরনো কথা ভেবে দেখার প্রয়োজনীয়তা বোধ করবেন না ।
কুম্ভ : ভগবান তাকেই সাহায্য করেন যারা নিজেদের সাহায্য করে । আপনারও এই অভিজ্ঞতা বহুবার হয়েছে যখন আপনার প্রচেষ্টা সফল হয়েছে । যদিও সহকর্মীরা আপনার কাজের ব্যাপারে নেতিবাচক মন্তব্য করবেন । আপনার বসের কিন্তু আপনাকে নিয়ে আজ কোনও অভিযোগ থাকবে না ।
মীন : আজ নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে চলেছেন । ফলে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আরও বেশি উৎসাহী হবেন । আপনি সাধারণত স্পট লাইট থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন, তবে আজ নতুন নতুন কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে দলপতির ভূমিকায় খুঁজে পেতে চলেছেন ।