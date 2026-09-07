'বাংলাদেশি' সন্দেহে রায়পুরের ডিটেনশন ক্যাম্পে 23 পরিযায়ী ! জঙ্গিপুরে কান্নার রোল

'বাংলাদেশি' সন্দেহে রায়পুরের ডিটেনশন ক্যাম্পে 23 পরিযায়ী ! জঙ্গিপুরে কান্নার রোল
আটক 23 শ্রমিক কারও বাবা, কারও স্বামী, কারও বা ভাই ৷ ফলে তাঁদের অনুপস্থিতিতে সংসার কী ভাবে চলবে, সেই চিন্তাই এখন ঘিরে ধরেছে স্বজনদের।
Published : September 7, 2026 at 4:17 PM IST
জঙ্গিপুর, 7 সেপ্টেম্বর: সংসারের হাল ফেরাতে মাস দু'য়েক আগে পাড়ি দিয়েছিলেন ছত্তিশগড়ে । মাথায় ছিল একটাই চিন্তা, কাজ করে বাড়িতে টাকা পাঠাবেন, পরিবারের মুখে দু'বেলা খাবার তুলে দেবেন । কিন্তু ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে তাঁদেরই গায়ে লাগল 'বাংলাদেশি' তকমা !
ছত্তিশগড়ে বিলাসপুরে বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে মুর্শিদাবাদের জঙ্গিপুর মহকুমার 23 জন পরিযায়ী শ্রমিককে আটক করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে । পরিবারের দাবি, তাঁদের রায়পুরের একটি ডিটেনশন ক্যাম্পে রাখা হয়েছে । খবর বাড়িতে পৌঁছতেই উৎকণ্ঠা আর কান্নায় ভেঙে পড়েছেন আত্মীয়রা ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, আটক শ্রমিকদের অধিকাংশই সুতি ও সামশেরগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা । তাঁদের মধ্যে সামশেরগঞ্জের ধানঘরা এলাকার মোস্তাকিম শেখ, তাঁর ভাই সাবির শেখ, সফিকুল ইসলাম, নাসিরুদ্দিন শেখ এবং সুতির হাড়োয়ার লাল্টু শেখ-সহ বেশ কয়েক জন রয়েছেন । প্রায় দু'মাস আগে কাজের সন্ধানে তাঁরা বিলাসপুরে গিয়েছিলেন । সেখানে হাঁড়ি, বাসনপত্র, ঘরোয়া সামগ্রী নিয়ে এলাকায় ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতেন তাঁরা । সেই উপার্জনেই চলত সংসার ।
পরিবারের অভিযোগ, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় আচমকাই বিলাসপুরের স্থানীয় থানার পুলিশ ওই শ্রমিকদের থানায় ডেকে পাঠায় । থানায় যাওয়ার পরই তাঁদের আটকে রাখা হয় বলে অভিযোগ । পরে তাঁদের রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হয় । রবিবার বিলাসপুরের জেলা আদালতে তাঁদের পেশ করা হয়েছে বলেও পরিবারের তরফে দাবি করা হয়েছে ।
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে নাগরিকত্বের নথি নিয়ে। এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাবা গিয়াসুদ্দিন মোল্লার দাবি, প্রত্যেকের কাছেই ভারতীয় নাগরিকত্বের একাধিক বৈধ নথি রয়েছে । ছত্তিশগড়ে পৌঁছনোর পর প্রয়োজনীয় কাগজপত্র স্থানীয় থানায় জমা দিয়েই তাঁরা কাজ শুরু করেছিলেন বলেও দাবি । তাহলে সেই নথি যাচাইয়ের পরেও কীভাবে তাঁদের বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে আটক করা হল, উঠছে সেই প্রশ্ন ।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই জঙ্গিপুরের বিভিন্ন এলাকায় উদ্বেগ তৈরি হয়েছে । একদিকে প্রিয়জনকে দূর রাজ্যে আটকে রাখার উৎকণ্ঠা, অন্যদিকে সংসারের উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা । আটক শ্রমিকদের পরিবারের সদস্যদের কথায়, "আমরা এ দেশের নাগরিক । আমাদের কাছে বৈধ কাগজপত্র রয়েছে । ওঁরা সকলে কাজ করতে গিয়েছিলেন । হঠাৎ বাংলাদেশি বলে আটক করা হয়েছে । কাগজপত্র যাচাই করে আমাদের লোকজনকে দ্রুত বাড়িতে ফেরানো হোক ।"
কারও বাবা, কারও স্বামী, কারও বা ভাই- আটক 23 শ্রমিকের উপার্জনের উপরেই নির্ভরশীল বহু পরিবার । ফলে তাঁদের অনুপস্থিতিতে সংসার কীভাবে চলবে, সেই চিন্তাই এখন ঘিরে ধরেছে স্বজনদের । বিশেষ করে 'পুশব্যাক' এর আশঙ্কা আরও আতঙ্ক বাড়িয়েছে পরিবারের মধ্যে । বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে, এই আশঙ্কায় অনেকেই প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ।
তবে শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ছত্তিশগড় পুলিশের নির্দিষ্ট অভিযোগ কী এবং কোন নথির ভিত্তিতে তাঁদের আটক করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয় । এদিকে প্রশাসন সূত্রে খবর, বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই তৎপরতা শুরু হয়েছে । জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, "আটক শ্রমিকদের পরিচয় ও নাগরিকত্ব সংক্রান্ত নথি যাচাইয়ের পাশাপাশি ছত্তিশগড় পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে ।"
পরিবারের একটাই দাবি, পরিচয়ের প্রশ্নে কোনও সন্দেহ থাকলে নথি যাচাই হোক, কিন্তু নাগরিকত্ব নিশ্চিত হওয়ার আগেই যেন তাঁদের 'বাংলাদেশি' তকমা না-দেওয়া হয় । দ্রুত ঘরের মানুষগুলিকে ফিরিয়ে আনার দাবিতেই এখন প্রশাসনের দিকে তাকিয়ে জঙ্গিপুরের 23টি পরিবার ।