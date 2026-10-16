গৃহপ্রবেশের দিনে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের অভিযান, উদ্ধার 23 কেজি গাঁজা ও 24 লক্ষ টাকা
Special Operation Group Raid in Jalpaiguri: গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় গ্রেফতার মাদক কারবারি ৷ মাদক উদ্ধারে BSF-এর স্নিফার ডগের সাহায্য নিল জেলা পুলিশ ৷
Published : October 16, 2026 at 6:22 PM IST
জলপাইগুড়ি, 16 অক্টোবর: গৃহপ্রবেশের দিনেই বাড়িতে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ও পুলিশের যৌথ অভিযান ৷ অভিযোগ জলপাইগুড়ি জেলার রামকৃষ্ণ মিশন ও আশ্রমের পাশে অবস্থিত ওই বাড়ি থেকেই চলছিল গাঁজার কারবার ৷ আর সেই গাঁজার খোঁজ করতে আনা হয় BSF-এর স্নিফার ডগ নিধিকে ৷ উদ্ধার হল প্রায় 23 কেজি গাঁজা ও 24 লক্ষ টাকা ৷ গ্রেফতার করা হয়েছে বাড়ির মালিক বাপ্পাদিত্য সিংকে ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট সূত্র মারফত খবর পেয়ে বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালায় জেলা পুলিশ ও স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ ৷ জলপাইগুড়ি পুরসভার 10 নম্বর ওয়ার্ডের আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা বাপ্পাদিত্য সিংয়ের বাড়িতে এই অভিযান চালানো হয় ৷ তল্লাশি অভিযানে বিপুল পরিমাণে গাজা ও নগদ উদ্ধার করেন তদন্তকারীরা ৷
শুক্রবার জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারী বীণাপানি কোতোয়ালি থানায় সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, "বাপ্পাদিত্য সিংয়ের বাড়ি থেকে 22.8 কেজি গাঁজা ও নগদ 24 লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে ৷ বাপ্পাদিত্য সিংকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷" ধৃতকে এদিন আদালতে তোলা হয় ৷
অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা বাপ্পাদিত্য সিং নিজের বাড়ি থেকেই গাঁজার কারবার চালাচ্ছিলেন ৷ বৃহস্পতিবার বাপ্পাদিত্যের বাড়িতে ছিল নারায়ণ পুজো ৷ সেই পুজো চলাকালীন জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের সদস্যরা কোতোয়ালি থানার আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে অভিযান চালায় ৷
স্নিফার ডগের মদতে তল্লাশি চালিয়ে চোখ কপালে ওঠার জোগাড় হয় তদন্তকারীদের ৷ BSF-এর কুকুর নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে ওই বাড়ির একাধিক জায়গা থেকে উদ্ধার হয় মোট 22.8 কেজি গাঁজা ৷ পাশাপাশি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ নগদ উদ্ধার করা হয় ৷ তা গোনার পর দেখা যায় সেখানে 24 লক্ষ টাকা রয়েছে ৷ এই বাপ্পাদিত্যের সঙ্গে আর কারা রয়েছে, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ ৷ বাপ্পাদিত্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ স্থানীয়দের অভিযোগ, বাপ্পাদিত্য সিং দীর্ঘদিন ধরে বেআইনি মাদকের কারবার করত, অথচ কখনও পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করেনি ৷
এর আগেও সাতদিন আগে রেসকোর্স পাড়ার দুই যুবক গ্রেফতার হয় এই মাদক কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ৷ তাঁদের থেকেও উদ্ধার হয়েছে 10 লক্ষ টাকা ৷ গত সাত দিনে পুলিশ জলপাইগুড়ি শহর থেকে মোট 34 লক্ষ টাকা উদ্ধার ও তিন জন মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করল ৷