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চাকরিতে উন্নতি, পরিবারেরও সুখের সময় এই রাশির

জুলাই মাস শেষ হতে চলেছে ৷ একাধিক গ্রহের অবস্থান পরিবর্তন প্রভাব ফেলবে আপনার জীবনে ৷ তাই মেষ থেকে মীন- জানুন কেমন যাবে দিন ৷

horoscope 23 july
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 5:30 AM IST

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মেষ (ARIES) : আজ রোমান্টিক যোগাযোগ আপনার দোরগোড়ায় এসে পড়বে ৷ তাও আবার উপহারের রাংতায় মোড়া। আশা করি আপনি প্রস্তুত। সেরা পোশাকটি পরুন, সেজেগুজে নিন ও মিষ্টি কথা ঝালিয়ে নিন। কে জানে, সন্ধ্যাটি আজ কোন দিকে মোড় নেবে? কাজের দিক থেকে সম্ভবত ব্যস্ত দিন কাটবে, কেননা কিছু বিভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে। আপনি সিদ্ধান্তে পৌঁছবেন ঠিকই, কিন্তু চাপ হবে ও তাতে স্বাস্থ্যের ওপর প্রভাব পড়বে।

বৃষ (TAURUS) : আজ দৃঢ়চেতা বা জেদী হওয়ার দিন। আপনাকে বিবাদ, তর্ক, মতানৈক্য এড়িয়ে চলতে বলা হচ্ছে। যদি বিতর্ক এড়াতে না পারেন, তাহলে মনে রাখবেন আপনাকেই পিছিয়ে আসতে হবে। ভাবমূর্তি ও আত্মমর্যাদার হানি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সাংসারিক কার্যকলাপের সম্ভাবনা আছে। প্রবল ব্যস্ত, আপনার টেবিল আজকে কাজ ও অন্যান্য দায়িত্বে ভরে যাবে। আপনি সহজতম রাস্তাটিই বেছে নেবেন।

মিথুন (GEMINI) : আপনি আজ খুবই সহানুভূতিশীল ও আপনার প্রিয়তমকে সব দিক থেকে ভাল রাখার চেষ্টা করবেন। আপনি তার পরিবর্তে অনেক ভালবাসা ও স্নেহ পাবেন। আজ আপনি আরও বেশি করে আপনার ভাগ্যর উপর নির্ভর করতে পারেন। অতীতে আপনি অন্যদের প্রতি কোন ভাল কিছু করে থাকলে এখন তার প্রতিদান পাবেন। এমন কি আপনি আজ কারোর দ্বারা অনুপ্রাণিতও হতে পারেন। জটিল পরিস্থিতিতে আপনি যাতে চটজলদি সিদ্ধান্ত না নিয়ে ফেলেন, তাতে এটি সাহায্য করবে।

কর্কট (CANCER) : হৃদয়গত বিষয়ে আপনার ভালবাসার মানুষটি আপনার সাথে সহমত পোষণ করবেন। আপনি দায়িত্ব নেওয়ার এবং আরও ভাল সঙ্গী হয়ে ওঠার চেষ্টা করবেন। আজ আপনি অর্থ উপার্জনের জন্য প্রচুর চেষ্টা করবেন না। আপনার রোজকার নিয়মমাফিক কাজ করতে ইচ্ছা করবে না। আপনার মনে হতে পারে টাকার পেছনে দৌড়নো শক্তির অপচয় করা। এর থেকে পরিবারের সাথে সময় কাটানো বেশি মূল্যবান।

সিংহ (LEO) : মিষ্টি কথোপকথন, আপনার এবং আপনার ভালবাসার মানুষটির মধ্যে সম্পর্ককে মজবুত করতে পারে। আপনি প্রশংসাও পেতে পারেন। আপনি যদি এখনও অবিবাহিত থাকেন, তাহলে এইসময়ে আপনি সুযোগের সদব্যাবহার করে আপনার সম্পর্ককে আরও জোরাল করতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি ভাল মন্দ মিশিয়ে কাটবে। আপনি অর্থ উপার্জনের বিভিন্ন রাস্তার কথা চিন্তাভাবনা করতে পারেন কিন্তু কোনো সুরাহা করতে পারবেন না। যদিও আপনার যুক্তি দিয়ে বিচার করার এবং বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা আজ আপনাকে সাহায্য করতে পারে।

কন্যা (VIRGO): আপনাদের সম্পর্কে মতপার্থক্য দেখা দিতে পারে। এই সময়ে আপনার হৃদয়ঘটিত বিষয়গুলিকে আরো বেশি গুরুত্ব দিতে হবে। আপনার এবং ভালবাসার মানুষটির মধ্যে যাতে দূরত্ব তৈরি না হয় তার জন্যে আপনাকে তর্ক করার প্রবণতা বর্জন করতে হবে। আপনাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির সামাল দিতে হতে পারে অথবা আপনার প্রিয়জনের কাছে তার উপায় শিখতে হতে পারে। টাকাপয়সার দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার ভাল কাটবে। আপনি আজ আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি দেখতে পারেন। অতীতের বিনিয়োগের জন্য আপনি কোনরকম অনুশোচনায় ভুগবেন না।

তুলা (LIBRA) : আপনি বাস্তব এবং ভাবনার জগতের মাঝে একটি সামঞ্জস্য তৈরি করতে পারবেন। আপনার ভালবাসার মানুষটি এই বিষয়টিতে খুবই সন্তুষ্ট হবেন। আজকে আপনাকে আপনার জাতক রাশির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আপনি যে কোনো পেশাগত বিষয় উৎসাহের সঙ্গে সামলাবেন। আপনার পেশাগত সম্পর্কও আগের থেকে ভালো হবে। জনসম্পর্ক বা নেটওয়ার্কিং ক্ষেত্রতে কাজ করা ব্যক্তিদের কাজ ভালোভাবে হবে। পরে আপনি আপনার কাজের পুরস্কার পেতে পারেন।

বৃশ্চিক (SCORPIO) : আজকে সম্ভবত আপনার প্রচুর খরচ হবে! সাধারণত আপনি টাকাপয়সা খরচ করার ক্ষেত্রে খুবই হিসেবী, কিন্তু আজ আপনি প্রয়োজনীয় জিনিস কেনার পেছনে টাকা খরচ করতে পারেন। কাজের ক্ষেত্রে আপনাকে খুঁটিনাটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে, নাহলে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাদ পড়ে যেতে পারে। যারা কোডিং ও ডাটা ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করেন তারা এমন গোলমেলে বা অস্বাভাবিক বিষয়ের সম্মুখীন হতে পারেন, যা তাদের হতবাক করে দেবে।

ধনু (SAGITTARIUS) : আপনার প্রিয়তমের ভালো মেজাজ আজকের দিনটিকে আরো মনোরম করে তুলবে। আজকে আপনার কিছু আর্থিক লাভের সম্ভাবনা প্রবল। অপ্রত্যাশিত সূত্র থেকে আপনার লাভ হতে পারে। এর ফলে আপনার উৎসাহ বেড়ে যাবে। আপনার যোগাযোগগুলি আপনার খুবই কাজে লাগবে। কর্মক্ষেত্রে আজ অনায়াস, ঝুটঝামেলাহীন দিন। আপনার দায়িত্ববোধ জেগে উঠবে ও আপনি গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত সমস্যার ব্যাপারে লোকজনকে সাহায্য করতে পারবেন।

মকর (CAPRICORN) : আজকে আপনি অতীতের দিকে ফিরে তাকাবেন না। যা আপনি পেয়েছেন বা হারিয়েছেন, সবই ইতিহাস। আপনি শুধু ভবিষ্যতের দিকেই মনোনিবেশ করবেন। আপনার আর্থিক অবস্থার উন্নতি করার অনেক সুযোগ পাবেন। কর্মক্ষেত্রে আজ আপনি সম্ভবত বেশ ব্যস্ত থাকবেন। আজকে আপনি কোনো সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। লোকজনের সঙ্গে কথোপকথনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। জরুরি বৈঠক বা সাংবাদিক সম্মেলনে যাওয়ার জন্যও আজ শুভ দিন।

কুম্ভ (AQUARIUS) : আপনি কেহন যাই করবেন, তা যাতে ভবিষ্যতে অনেক লম্বা সময় ধরে প্রশংসিত হয়, তার দিকে আপনি লক্ষ্য রাখবেন। আজকে ভাগ্য যেহেতু আপনার সহায়, আপনি ছোট বা বড় আর্থিক ঝুঁকি নিতে পিছপা হবেন না। আজ আপনি ভাগ্যের ওপরে একটু বেশিই নির্ভর করবেন। কোনো কাজের পেছনে বেশি পরিশ্রম করার বদলে আপনি তা শান্তিপূর্ণ ও ধীরস্থিরভাবে সামলাবেন। আরো ভালো ফল পাওয়ার আশায় আপনি আপনার কাজ করার ধরন পালটানোর কথা ভাববেন।

মীন (PISCES) : আজকের দিনে, আপনাকে প্রচুর সামাজিকতা করতে হবে। বেশ কিছুদিন যে সকল কাছের প্রিয় ব্যক্তিদের সঙ্গে আপনার দেখা হয়নি, তাদের সঙ্গে হয়তো আজ যোগাযোগ হবে। নতুন যোগাযোগ এবং বন্ধুত্বও হতে পারে। আজকে একটি মনোরম এবং আনন্দমুখর , কাজেই তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। যেহেতু আপনি পেশার উন্নতিকে সবথেকে বেশি গুরুত্ব দেবেন, আপনার প্রেম জীবন একটু কম প্রাধান্য পেতে পারে। আজকে যেহেতু আপনার অন্তরাত্মার সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, আপনাকে ধ্যান করে নিজেকে সুসংহত করতে হবে।

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