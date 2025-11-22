ETV Bharat / state

দিনের শুরুতেই হবে আর্থিক লাভ, শনিতে রয়েছে আরও সুখবর ; জানুন রাশিফল

মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে শনিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 22, 2025 at 12:01 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ: দিনের শুরুতে আপনার চাপের মাত্রা প্রচুর বেশি থাকবে। নানা পরিস্থিতি সামলানোর সময় আপনাকে উদ্বেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। রসবোধ হারিয়ে ফেলবেন না, কেননা এটিই হয়তো আপনার মেজাজ ভালো রাখতে সাহায্য করবে। দিনের প্রথমার্ধে, আর্থিক পরিস্থিতি নিয়ে আপনার নানারকম চিন্তা হবে। শুধু যে আপনি আর্থিক স্থায়িত্ব নিয়ে চিন্তা করবেন তাই নয়, যে ঋণগুলি নিতে হবে তা নিয়েও ভাববেন।

বৃষ: বাবা-মায়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক আজ একটু তেতো হয়ে উঠবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকেও আজকের দিনটি আপনার ভালো যাবে না। প্রথমার্ধটি খুবই ব্যস্ত কাটবে ও আপনার সব শক্তি হয়তো নিঃশেষিত হয়ে যাবে। আজকে আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে আপনাকে সতর্ক থাকতে হবে, কেননা আপনার লোকসান হওয়ার সম্ভাবনা আছে। দিনটি খুবই ভীতিজনক হলেও আপনাকে ঠান্ডা মাথায় এটি পার করতে হবে।

মিথুন: আজকের দিনে ব্যক্তিগত জীবন আপনার মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে। আপনার প্রফুল্ল মেজাজ আপনার প্রিয় মানুষটিকেও উৎফুল্ল করে তুলবে। একটি মজাদার রোম্যান্টিক সাক্ষাত আপনার জীবনে প্রাণ সঞ্চার করবে। আর্থিক দিক থেকেও এটি ভালো দিন নাও হতে পারে। জরুরি প্রয়োজন মেটানোর জন্য যদি আপনার যথেষ্ট সঞ্চয় না থাকে তাহলে আপনি হয়তো সমস্যায় পড়বেন। আপনার স্বাস্থ্যের ওপরে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। দায়িত্বগুলিতে মনোযোগ না দিতে পারায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হবে যে আপনি কর্মক্ষেত্রে কাজে ভুল করবেন।

কর্কট: পেশাগত দায়িত্বভারের কারণে আপনি হয়তো আপনার প্রেমাস্পদের জন্য সময় বার করতে সমস্যাত পড়বেন। কাজেই মসৃণ সম্পর্ক বজায় রাখা আজকের জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াতে পারে। আর্থিক দিক থেকে আপনি হয়তো ভাগ্যবান থাকবেন, কেননা দিনের শুরুর দিকে অতীতের কোনও কাজ থেকে লাভজনক ফল পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে আপনার বাস্তববাদী হওয়ার গুরুত্ব বোঝার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। আজকের দিনে আপনি হয়তো কিছু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেবেন।

সিংহ: আপনার প্রেমাস্পদের প্রয়োজনের দিকে যদি আপনি মনোযোগ দেন, তাহলে আপনার প্রেম জীবন মসৃণ গতিতে এগিয়ে চলবে। মিষ্টি কথায় মুড়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করে আপনার স্বভাবের স্বাভাবিক দিকটি দেখান। খেলাধূলা, শিল্পকলা, শেয়ার বাজার বা অন্য যে কোনও ফাটকা জাতীয় কার্যকলাপে যারা যুক্ত তাদের আর্থিক লাভ হতে পারে, বিশেষত দিনের দ্বিতীয় অর্ধে। পেশাদার দিক থেকে আপনি আপনার সহকর্মীদের অনুপ্রেরণা যোগাবেন। কাজের জায়গায় আপনি জয়ত কনো গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের দায়িত্ব নেওয়ার উদ্যোগ নেবেন।

কন্যা: ভালোবাসা ও সম্পর্কের জন্য আজ একটি ভালো দিন। পরিবারের সঙ্গে হয়তো কিছু ভালো মুহূর্ত কাটবে। প্রিয়তমের সঙ্গে বৌদ্ধিক আলোচনা আপনাকে অনুপ্রেরণা দেবে। সাংসারিক কাজকর্ম ও দায়িত্বের কারণে আপনি হয়তো আর্থিক বিষয়ে মনোযোগ দেওয়ার কোনও সুযোগ পাবেন না। কাজেই আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে এটি একটি গড়পড়তা দিন হয়েই থাকবে। দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে অস্বাছন্দ্য আস্তে আস্তে কেটে যাবে। উদ্যমী হওয়া সত্ত্বেও আপনি ঝুঁকি নেওয়া থেকে বিরত থাকবেন। কাজের জটিলতা আপনাকে বিচলিত করে তুলতে পারে।

তুলা: প্রেমজীবন ঘটনাবহুল কাটতে পারে। আনন্দদায়ক কার্যকলাপগুলি আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করে তুলবে। মিষ্টিমধুর কিছু চমক আপনার ও আপনার প্রিয়তমের মধ্যে সমণ্বয় সাধন করবে। আর্থিক পরিস্থিতিকে নবজীবন দেওয়ার চেষ্টা থেকে বিরতি নেওয়া ভালো। পরিকল্পনা করা ও সাশ্রয়ী মূল্যে কেনাকাটা করলে আর্থিক লেনদেন সহজতর হবে। কর্মক্ষেত্রে লক্ষ্যভেদ করার জন্য আপনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকবেন। দিনের পরের দিকে কাঙ্খিত সাফল্য অর্জিত হতে পারে। যদিও, খেয়াল রাখুন যাতে অহংকারী না হয়ে পড়েন।

বৃশ্চিক: সবকিছু হয়তো আপনার প্রত্যাশা অনুযায়ীই ঘটবে, কেননা আপনি প্রিয়তমের চিত্ত আকর্ষণ করার মেজাজে থাকবেন। রোমান্স উচ্চতার শিখরে পৌঁছবে ও আপনি আপনার সঙ্গীর সঙ্গে রোমাঞ্চকর সময় কাটাবেন। আর্থিক দিক থেকে দিনের পরের দিকটি বেশি আশাব্যঞ্জক হতে পারে। এই পর্যায়ে ফাটকা জাতীয় লেনদনে করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কাজের ক্ষেত্রে আপনার কার্যকারিতা বেড়ে যেতে পারে। আপনার আশাবাদী মনোভাব ও স্থির সঙ্কল্পের কারণে আপনি কর্মক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন।

ধনু: আপনার ও আপনার প্রিয়তমের মধ্যে ভালো বোঝাপড়া তৈরি হবে, কাজেই আপনার প্রেম জীবন ইতিবাচক মোড় নেবে। যা ঘটছে তা হতে দিন। ধীরে ধীড়ে একটি মধুর ও শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক মুকুলিত হতে পারে। প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাতকার ব্যবসায়িক কার্যকলাপ বাড়াবে ও তার ফলে আর্থিক সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে যদিও আপনার লক্ষ্যের দিকেই নজর থাকবে, তাই দায়িত্বে ভার অত্যধিক মনে হতে পারে। এই সময়ে কোনওরকম সমালোচনা থেকে বিরত থাকাই ভালো।

মকর: সঙ্গীর সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে আপনার হয়তো সংযোগ স্থাপন করতে ও অনুভূতির কথা প্রকাশ করতে সাহায্য হবে। জটিল সমস্যাগুলি সমাপ্ত হবে ও আপনার প্রিয়তমের সমর্থনে সম্পর্ক নতুন করে জোর পাবে। আর্থিক লক্ষ্যগুলি পূরণ না করতে পারায় আজকের দিনে আপনি হয়তো মর্মাহত হয়ে পড়বেন, কেননা আর্থিক পরিস্থিতি জোরদার করার আবশ্যকতা আপনি বুঝতে পারবেন। কাজের ক্ষেত্রে আপনার ভুলগুলিকে গোড়াতেই শুধরে নিতে হবে। আত্মবিশ্বাস গড়ার দিকে নজর দিন ও পরিবর্তনের জন্য অন্যের ওপর ভরসা করা কমিয়ে দিন।

কুম্ভ: সন্ধ্যাটি অসাধারণ কাটবে, কারণ আপনি কাছের বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও প্রণয়ীর সঙ্গে সময় কাটাবেন। সম্পর্কের ব্যাপারে আপনার প্রিয়তমের ওপরে খুব বেশি চাপ দেবেন না, তাহলে সম্পর্কে বাধা সমস্যা তৈরি হতে পারে। আর্থিক বিষয়ে দিনটি আপনার অনুকূলে যাবে, কেননা বকেয়া কিছু পাওনা অর্থ পাবেন। কিন্তু আর্থিক বিষয় খুব সযত্নে সামলানো আবশ্যক হয়ে উঠতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনি নির্দিষ্ট কিছু লক্ষ্যের দিকে মনোনিবেশ করবেন। ধীরস্থির ও শান্তভাবে এই লক্ষ্যগুলিতে পৌঁছনোর জন্য আরও বেশি চেষ্টা করাও জরুরি হয়ে উঠতে পারে।

মীন: আরও ভালো বোঝাপড়া ও আবেগের ভারসাম্য আপনাকে সঙ্গীর আরও কাছে নিয়ে আসবে, কাজেই প্রেমের জীবন সমৃদ্ধ হবে। মধুর চমক সম্পর্কটিকে মসৃণভাবে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। আর্থিক দিকে, উপার্জন করা ও আয় বাড়ানোর জন্য আপনি আরও পরিশ্রম করবেন। অফিসে আপনি হয়তো সৃজনশীল কাজে ব্যস্ত থাকবেন। অনেক দিনের পুরনো কোনও প্রযুক্তিগত সমস্যার হয়তো সমাধান হবে। যাই হোক, আজকের দিনে আপনি যে কাজেই হাত দিন না কেন, তাতেই সফল ও সন্তুষ্ট হবেন।

TAGGED:

HOROSCOPE SATURDAY 22ND NOVEMBER
আজকের রাশিফল
ASTROLOGICAL PREDICTIONS
22ND NOVEMBER RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE FOR 22ND NOVEMBER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

ক্যালসিয়ামের ঘাটতি হলে শরীরে এই লক্ষণ দেখা যায়, উপেক্ষা করলে বড় বিপদ হতে পারে

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.