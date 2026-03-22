আজই পথ খুলবে অর্থ উপার্জনের, রবিবার করতে হবে এই কাজগুলি

আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
Published : March 22, 2026 at 12:01 AM IST

মেষ (ARIES): আপনি পুনরায় নিজের হারানো বন্ধুবর্গকে খুঁজে পেয়ে যাবেন বা কোনও বিশেষ মানুষকে।এই ধরণের একটা ইতিবাচক বাঁক আপনার আনন্দবৃদ্ধি করবে। এটা একটা জীবনীশক্তি-পূর্ণ দিন ৷ যাইহোক, আপনি হয়তো আপনার বর্তমান কর্মগতি, উন্নতি এবং সম্পাদিত কাজে সন্তুষ্ট হবেন না। আপনি স্বাভাবিক সময়ের থেকে আরও বেশি সৃজনশীল থাকবেন এবং চাইবেন আরও বেশি কর্মোদ্যোগ গ্রহণ করতে যাতে অন্যদের ছাড়িয়ে শ্রেষ্ঠতম হওয়া যায়।স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা।

বৃষ (TAURUS): আপনি নমনীয় থাকলে আজকের দিনটি আপনার কাছে আশীর্বাদস্বরূপ। ভালোবাসা এবং জীবন সম্পর্কে আপনার প্রেমাষ্পদ আপনার মতামত চাইতে পারে।আপনার সঙ্গীর মনে আজকে যে ইচ্ছেগুলো সবথেকে বেশি জায়গ জুড়ে রয়েছে আপনি ঠিক সেই কাজগুলোই করুন। আজ, আপনি আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাগুলো নিয়ে আলোচনা করতে পারেন কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়াই এবং রিসার্চ না করেই। সেই কারণে, যখন আপনার ঊর্ধ্বতন আধিকারিকদের সামনে নিজের উদ্ভাবনী চিন্তার উপস্থাপন করবেন তখন নিজের বক্তৃতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়ে যান। সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত আপনার সুপারভাইজারের সামনে আপনাকে নিরাপদ রাখবে।

মিথুন (GEMINI): আজকে আপনি কেনার সামর্থ্য আছে এরকম বিলাসবহুল আরামদায়ক জিনিস কিনে পয়সা খরচ করবেন। শেয়ার বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকুন, নয়ত কিছু ভুল পদক্ষেপ নেবেন। নিয়ম মেনে চললে কোনও সমস্যাই হবে না। দায়িত্বের ক্ষেত্রে আপনি খুবই বিচক্ষণ। সম্পন্ন করা কাজের জন্য আপনি কর্মকর্তাদের যে প্রশংসা পাবেন তা আপনাকে গর্বিত করে তুলবে।

কর্কট (CANCER): কর্মক্ষেত্রে প্রবল ব্যস্ততার কারণে আপনি হয়তো রোমান্টিক সাক্ষাতটি কাটিয়ে দিতে চাইবেন ও বাড়িতে একা সময় কাটাতে চাইবেন। আপনার পকেটে বেশি চাপ দেয় না এরকম ছোট ছোট জিনিসে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে কিছু উন্নতি করার কথা ভাবার এটিই সঠিক সময়। আর্থিক দিক থেকে এটি কেওটি গড়পড়তা দিন। পেশাগত ক্ষেত্রে আপনার উৎসাহ ও নিষ্ঠা আপনার ক্ষমতার প্রমাণ দেবে।

সিংহ (LEO): আপনি পরিবারের কমবয়সি সদস্যদের দিকে বেশি মনোযোগ দেবেন। বাচ্চারা যাতে তাদের প্রাত্যহিক সময়সূচি আরও ভালো করে তুলতে পারে তার জন্য আপনি তাদের সাহায্য করবেন। আপনার স্বাস্থ্য খুবই ভালো থাকবে এবং ক্লান্তি এড়ানোর জন্য সবকিছু নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব রাখুন। আজকের দিন এমনই ইঙ্গিত দেয় যে আপনি টাকার সাহায্যে আপনার জীবনযাত্রার মান ধরে রাখতে পারবেন ও এক্ষেত্রে কোনওরকম সমঝোতা করতে হবে না। একই সঙ্গে আরও অর্থ উপার্জনের আকাঙ্খা সক্রিয় থাকবে।

কন্যা (VIRGO): বৈদেশিক যোগাযোগ থেকে আর্থিক লাভের সম্ভাবনা প্রবল। আজকে যে কাজেই হাত দেবেন তাই খুব ভালো করে সম্পাদন করবেন। অফশোর ব্যবসায়িক উদ্যোগ শুরু করার যে উচ্চাকাঙ্খা আপনার আছে তাও আজকে মাটি পাবে। আজকে আপনি প্রিয়তমের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন। আরও অর্থ উপার্জনের আপনার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে বলে আপনি হয়তো হতাশ বোধ করবেন। কিন্তু খুব শীঘ্রই সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুলা (LIBRA): আজকে ভাগ্যলক্ষ্মী আপনার ওপর সদয়। ভাগ্য আপনার পাশে থাকায় আজকের দিনে আর্থিক লাভ নিশ্চিত, বিশেষত আপনি যদি ব্যাঙ্কিং-এর ব্যবসায়ে জড়িত থাকেন। আজ আপনার কার্যক্ষমতা একটু কম থাকতে পারে এবং আপনি হয়তো প্রবল কাজের চাপ নিতে পারবেন না। কর্মব্যস্ত দিন থেকে একটু বিরতি নিন ও মানসিক ও শারীরিক চাপ থেকে সেরে ওঠার জন্য আরাম করুন। অবশ্যই নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করান।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আজ সেই একই রকম বাঁধাধরা দিন। যদিও বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিরা আপনাকে একঘেয়ে রুটিন থেকে বার করে এনে আপনাকে উদ্দীপ্ত করার চেষ্টা করবে। হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে আপনি হয়তো অনমনীয় থাকবেন। আপনি ঋণের আবেদন করতে চাইলে দিনটি ভালো। যদিও আপনাকে খুব বড় ঋণ নিতে বারণ করা হচ্ছে। নতুন প্রকল্পে কাজ করা বা নতুন উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভালো নয় কিন্তু বাকি থাকা কাজ শেষ করার জন্য খুবই ভালো দিন।

ধনু (SAGITTARIUS): সব মিলিয়ে দিনটি আর্থিক দিক থেকে আপনার অনুকূলে যাবে। বেড়ানোর পরিকল্পনার পিছনে অনেক বেশি খরচ করবেন না, কেননা এতেআপনার পকেটের ওপরে প্রচণ্ড চাপ পড়তে পারে। আপনার মাথায় নতুন ও সৃজনিশীল ভাবনা ঘুরে বেড়াবে, ফলে আপনি যে কাজই করবেন তাতেই সবাইকে ছাপিয়ে যাবেন। আপনি যেহেতু দায়িত্ব নিতে উৎসুক থাকবেন, কাজের চাপও প্রচণ্ড বেড়ে যাবে। প্রবল চাপের মুখেও আপনাকে আত্মবিশ্বাসী থাকতে হবে।

মকর (CAPRICORN): অসংখ্য প্রকল্প এবং বাড়ির কাজের চাপ আপনাকে ব্যস্ত রাখতে পারে, তবে আপনার হাতে যা কাজ রয়েছে তা শেষ করুন, কারণ আজকের দিনটিতে আপনার জন্য অনেক বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপ অপেক্ষা করছে। আজ অনেক লোকের সঙ্গে আপনার পরিচয় হতে পারে এবং তাদের থেকে আপনার অনেক জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জন হতে পারে। আপনার আজ বিশৃঙ্খল হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার দুর্বল শক্তিগুলি আপনাকে কর্মক্ষেত্রে সৌভাগ্যলাভ থেকে বাধা দিতে পারে।

কুম্ভ (AQUARIUS): প্রেমের বিষয়ে আপনি অভিজ্ঞ। যাইহোক, আপনার স্ত্রীর কাছে আপনার মনোভাব খুব বেশিক্ষণ চাপা থাকে না। আপনার গুরুত্বপূর্ণ পারস্পরিক যোগাযোগের বিষয়গুলিতে আজ আপনার মূল লক্ষ্যস্থির থাকবে।সার্ভিস-প্রোভাইডারদের সঙ্গে টাই-আপ করার জন্য আজকের দিনটি প্রশস্ত।গ্রাহকদের সঙ্গে মিটিং মসৃণভাবে শেষ হবে এবং আপনার প্রেজেন্টেশনের বিষয়ে আপনি সন্তুষ্ট থাকবেন কিন্তু আপনাকে পরবর্তী কাজহাতে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

মীন (PISCES): অভিমতের পার্থক্য আপনাকে ভুল পথে চালিত করবে। আপনার প্রেমাষ্পদর কাছে বিশ্বস্ত থাকুন এবং স্পষ্টভাবে সমস্ত বিষয় আলোচনা করুন যেগুলো আপনাদের জীবনের সুন্দর মূহূর্তগুলোকে বাধাদান করছে। কর্মক্ষেত্রে, গুণগ্রাহিতা পাওয়ার এটাই সেরা সময়, যদিও এটা হতে কিছুটা সময় লাগবে। আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ এবং সহকর্মীদের সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আপনার কর্মসূচি থাকবে ব্যস্ত।আপনার পেশাগত জীবন আজকে কিছুটা জটিল হবে কারণ আজ আপনাকে কিছু অনমনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

