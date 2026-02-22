ETV Bharat / state

ছুটির দিনেও হাতে আসবে মুঠো টাকা, হঠাৎ প্রাপ্তিযোগ; পরপর চমক রাশিফলে

মেষ থেকে মীন, রাশিচক্রের 12টি রাশির জাতক-জাতিকাদের ভাগ্যে রবিবার কী আছে ? আজই কি ভাগ্যের মোড় ঘুরছে ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷

Today's Horoscope in Bangla
আজকের রাশিফল (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 22, 2026 at 12:32 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ (ARIES): আজ স্মৃতিবেদনা আপনার মনকে নাড়া দেবে এবং এটি আপনার কাজের ক্ষেত্রে প্রকাশ পাবে; যেখানে অন্যরা আপনার নরম দিকটি দেখতে পাবে। এমনকী আপনি সাবধানতার সঙ্গে ব্যয় করবেন, আপনি নিজের সঞ্চয় সম্পর্কে আরও বুদ্ধিমান হবেন। ক্যাশিয়ার এবং ঋণদাতাদের জন্য আজকের দিনটি লাভজনক। আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সাংসারিক কাজ করার সময় আপনি তাড়াহুড়ো করবেন। আপনার কৌশলগুলি পর্যালোচনা করতে সময় ব্যয় করুন এবং অন্যকে সহায়তা করুন। আপনার সুস্বাস্থ্যের জন্য পরিকল্পনা করুন এবং সেটা মেনে চলুন।

বৃষ (TAURUS): আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে ও আজকের দিনটি আরাম এবং আনন্দ করার জন্য একটি উপযুক্ত দিন। যদিও, আর্থিক লেনদেনের সময় সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। আপনার গহনা প্রস্তুতকারক, শিল্পী, ব্যাঙ্কার এবং বক্তা সম্পর্কে নতুন আগ্রহ তৈরি হতে পারে। রাতের খাবারটি সুস্বাদু এবং আপনার খুব পছন্দের হতে পারে। আপনার সঙ্গীর সঙ্গে মতবিরোধ বা বিবাদ হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে। অতএব, আপনার নিজের মনকে আপনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। আপনার মার্জিত ব্যবহারই আপনার সুখের চাবিকাঠি।

মিথুন (GEMINI): যারা একা আছেন তাদের জন্য সম্পর্কে জড়িত হওয়ার এটি আদর্শ সময়। আপনি আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ পরিকল্পনা করতে পারেন। আর্থিক দিক শক্তিশালী কারণ হঠাৎ কোনও লাভ হতে পারে। আয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে বন্ধুরা অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারে। আপনি তাদের কিছু অর্থ ব্যয় করার মেজাজে থাকতে পারেন। কাজের জায়গায়, আপনি সফলভাবে সম্পন্ন কার্যগুলির জন্য প্রশংসা পেতে পারেন। একটি অনলাইন সম্প্রদায় এমন সম্ভাব্য ক্লায়েন্ট আনতে পারে যারা আপনার এবং আপনার সংস্থার জন্য দীর্ঘমেয়াদী সুবিধা নিয়ে আসতে পারে।

কর্কট (CANCER): আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে কোনও উগ্র আলোচনায় জড়িয়ে পড়বেন না। আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য গড়পড়তা যাবে। ছোট কিন্তু নিয়মিত অবদান, যা কিনা আপনার জন্য খুব কঠিন হবে না, তার মাধ্যমে আপনার বিনিয়োগের পোর্টফোলিও কী করে আরও ভালো করা যায় তা ভাবুন। আজকে কোনও কাজ করার সময়েই তা যথাযথ ভাবে করার বিষয়টি আপনার মাথায় ঘুরবে। নতুন দায়িত্বকে সামনে এগোনোর সুযোগ হিসাবে বরণ করে নিন।

সিংহ (LEO): আপনার বাচ্চাদের স্বাস্থ্য আজ আপনার উদ্বেগের কারণ হতে পারে। আপনার এবং আপনার পরিবারের স্বস্তির জন্য সর্বোত্তম উপায় হল, চিকিৎসকের সঙ্গে দ্রুত দেখা করে তার পরামর্শ নেওয়া। চিরকালই বাচ্চারা পরিবারকে আনন্দ দিয়ে ঘিরে থাকে; আপনার সন্তানের সুখ পিতা বা মাতা হিসাবে আপনার আনন্দ দ্বিগুণ করবে। যদি আপনি আপনার জীবনে সফলতা পেতে চান, তবে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আরও আপস করা শিখতে হবে।

কন্যা (VIRGO): প্রেমের জীবন বিভ্রান্তিকর হতে পারে কারণ বাধা থাকতে পারে। মতামতের পার্থক্যের কারণে একটি ভুল বোঝাবুঝি হতে পারে। তবে আপনি বিভিন্ন সৃজনশীল প্রতিভার মাধ্যমে আপনার সঙ্গীকে খুশি করতে পারেন। অর্থ এবং অর্থনীতির জন্য আজকের দিনটি ভালো নাও হতে পারে কারণ অর্থ প্রাপ্তিতে বিলম্ব দেখা দিতে পারে। আপনি নিজের পরিশ্রমের পছন্দসই ফলাফল না পাওয়ায় অসন্তুষ্ট হতে পারেন। পেশাগতভাবে আপনি চাপের মধ্যে মাথা ঠান্ডা থাকতে পারেন এবং ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। আপনি আপনার লক্ষ্যগুলি সহজেই অর্জন করতে পারেন এবং নতুন প্রকল্প গ্রহণ করতে পারেন। সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পর্ক সন্তোষজনক হতে পারে।

তুলা (LIBRA): আজ আপনি আপনার স্বাস্থ্যের জন্য কী ভালো, তা জানার জন্য বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আপনি এই বিষয়ে কোনও চিকিৎসকের পরামর্শ চাইতে পারেন, তিনি আপনাকে সঠিকভাবে চালনা করতে পারবেন। আপনি ভাবমূর্তি বজায় রাখার জন্য অর্থ ব্যয় করতে পারেন। যদিও আজকের দিনটি আর্থিক সাফল্যের জন্য খুব একটা অনুকূল নয়, তাই আজ কোনও বড় ঝুঁকি না নেওয়াই আপনার পক্ষে ভালো। প্রযুক্তিগত কাজের সঙ্গে যারা জড়িত, তারা আজ খুব সম্ভবত অত্যন্ত ব্যস্ত থাকবেন। দিনের শেষে আপনার উৎপাদনশীলতার উন্নতি হতে পারে।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনি আজ, আপনার মনে ক্রমাগত আসতে থাকা নেতিবাচক চিন্তাভাবনার দ্বারা বিরক্তি বোধ করতে পারেন। আপনার মনকে অন্যদিকে চালিত করার চেষ্টা করুন এবং ইতিবাচক ব্যক্তি বা বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সময় অতিবাহিত করুন, যারা আপনাকে উত্সাহিত করতে পারে। যারা অভাবের মধ্যে আছেন, তাদের প্রত্যাশা পূরণ করার ফলে আপনার অশান্ত মন কিছুটা শান্ত হতে পারে। আপনি দেখতে পাবেন যে, আপনি যে যে কাজগুলি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেগুলি সম্পূর্ণ করার জন্য সারা দিনের মাত্র কয়েক ঘন্টা সময় যথেষ্ট নয়।

ধনু (SAGITTARIUS): ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে আপনার মেজাজ ওঠানামা করে। আপনি যদি এই স্বভাবটি না পালটান, আপনার সম্পর্ককে তা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। ফলে, আপনার এটিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। সব মিলিয়ে, আজকের দিনটি আর্থিক দিক থেকে আপনার অনুকূলে যাবে। বেড়ানোর পরিকল্পনার পেছনে অনেক অর্থ খরচ করা এড়িয়ে চলুন, কেননা তা আপনার পকেট ফুটো করে দেবে। কোনও চ্যালেঞ্জিং কাজে হাত দেওয়ার আগে তার ভালো মন্দ খতিয়ে দেখে নেওয়া উচিত।

মকর (CAPRICORN): আপনার প্রিয়জন ভবিষ্যতের বিষয়ে উদ্বিগ্ন হতে পারেন। তবে, মতামতের যে কোনও মতপার্থক্য নির্মূল করার জন্য আপনি যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিবেশন করতে পারেন। বাড়ি বা যানবাহন এর মতো বড়সড় কেনাকাটা করার সময় উদার হওয়ার চেষ্টা করুন। কাজের ক্ষেত্রে, আপনার প্রতিদিনের কাজগুলি করতে শিখুন এবং আপনার সতীর্থদের উপর গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলির দায়িত্ব ছেড়ে দিন। আত্মবিশ্বাস প্রকল্পগুলির সুষ্ঠু কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে সহায়তা করতে পারে। আপনি পরিমাণের চেয়ে গুণমানের উপর বেশী জোর দেন, তাই অ্যাসাইন্টমেন্টগুলির গতি বৃদ্ধি করার জন্য আপনার কোনও তাড়া নেই।

কুম্ভ (AQUARIUS): প্রিয়জনকে গুরুত্ব না দেওয়া বোধহয় সঠিক রাস্তা নয়। নিজেকে প্রকাশ করতে শিখুন। অবিবাহিতরা তাদের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ পেতে পারে। স্বল্প-দূরত্বের ভ্রমণের কারণে ব্যয় আরও বাড়তে পারে। আপনি ঈর্ষনীয় আর্থিক অবস্থানে নাও থাকতে পারেন তাই নগদ টাকা রোজগার বাড়ানোর বিষয়ে চিন্তা করুন। পেশাগতভাবে যোগাযোগের জন্য এটি একটি আদর্শ দিন হতে পারে কারণ আপনি পরিষেবা সরবরাহকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সন্দেহগুলি অবসান করতে এবং বিষয়গুলি সমাধান করতে অসন্তোষের কারণ নিয়ে স্বাস্থ্যকর আলোচনায় আসুন।

মীন (PISCES): মার্কেটিং বা বিজ্ঞাপন জাতীয় সৃজনশীল ক্ষেত্রে যারা কাজ করেন, তাদের জন্য আজ, অন্য ভাবে কাজ করে কম চেষ্টায় সর্বাধিক মুনাফা করার অসাধারণ সুযোগ আসবে। এই কম অনুকূল দিনে, আপনি একটু বিষণ্ণবোধ করতে পারেন। খুব বেশি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হবেন না, কেননা স্বস্তিজনক অবস্থানের বাইরে গিয়ে নিজের ওপর চাপ বাড়ালে আপনার মাথা এবং শরীরের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। আর্থিক দিক থেকে একটি অনুকূল দিন আপনার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনার মনোভাব এবং কথার দিকে নজর দিন।

TAGGED:

HOROSCOPE SUNDAY 22ND FEBRUARY
আজকের রাশিফল
ASTROLOGICAL PREDICTIONS
22ND FEBRUARY RASHIFAL
DAILY HOROSCOPE FOR 22ND FEBRUARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.