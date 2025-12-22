ভোলানাথ আজ সহায়, সোমে মহেশ্বরের কৃপায় মালামাল হবে এই রাশিরা

ভোলানাথ আজ সহায়, সোমে মহেশ্বরের কৃপায় মালামাল হবে এই রাশিরা
সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
মেষ: আপনি প্রিয়তমের সঙ্গে অনেকটা ভালো সময় কাটাতে না পারলেও, যেটুকু সময় একসঙ্গে কাটাবেন তাই আপনাকে চনমনে করে তুলবে। সাথীর জন্য ছোট্ট একটি চিন্তা হলেও আপনি আরও ভালো কথাবার্তা বলতে পারবেন। সব মিলিয়ে আজকে আপনার ভাগ্য খুবই ভালো যাবে। উপার্জন বাড়ানোর নতুন রাস্তা আপনি খুঁজে বার করতে পারবেন। তার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আপনি জোগাড় করতে পারবেন। নক্ষত্রেরা আপনাকে পেশার ক্ষেত্রে সমর্থন জোগাবে।
বৃষ: ব্যক্তিগত জীবনে যা যা ঘটছে তা নিয়ে আপনি হয়তো খুশি থাকবেন না। মতপার্থক্য হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ধৈর্য সহকারে সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা ও অবিলম্বে তা মিটমাট করে ফেলা আদর্শ। আপনার রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, সম্পর্কও মসৃণভাবে এগোবে। আজকে আপনার আর্থিক পরিস্থিতি ভালোর দিকে পালটাবে। আজকে আপনার মেজাজ লোকজনের কাছে রহস্যময় মনে হবে। এরকম হতে পারে যে এই কারণে অফিসে অযাচিত আলোচনা শুরু হবে।
মিথুন: প্রেমের ক্ষেত্রে কোনওরকম সমস্যা আছে বলে মনে হচ্ছে না। আপনার পরিবার ও ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে আপনি মসৃণ জীবন যাপন করবেন। যদিও দায়িত্ব নেওয়ার ব্যাপারটি আপনাকে একটু গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। দিনের প্রথম ভাগে আর্থিক বিষয়গুলি গড়পড়তা চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে না কোনও পতন ঘটবে, না কোনও উত্থান। আপনার ব্যবসায়িক অংশীদারের আর্থিক লেনদেনের দিকে সতর্ক নজর রাখুন। লোকজনের ঈর্ষা আপনার উদ্যমের ওপরে প্রভাব ফেলবে।
কর্কট: আজ আপনি প্রবল উৎসাহী ও উদ্যমী থাকবেন। কাজের জায়গায় সাধারণ জ্ঞানের থেকে আবেগ বেশি গুরুত্ব পাবে। দিন এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে যদিও পরিস্থিত ভালো দিকে যাবে। আপনি যে ঋণ নিয়েছেন তা পরিশোধ করার কথা ভাবতে পারেন। ধীরে ধীরে আপনি আপনার রোজকার একঘেয়ে কাজ উপভোগ করতে শিখবেন। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি গড়পড়তা যাবে। কিন্তু বাইরে কোথাও না খাওয়ার চেষ্টা করুন, কেননা হজমের সমস্যা হতে পারে। সামান্য গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হতে পারে।
সিংহ: ব্যবসায়িক সফর করার জন্য এটি একটি শুভ সময়। ধর্মীয় ও শিক্ষার সাধনা যথেষ্ট পুরষ্কৃত হবে। দিনের পরের দিকে কিছু সমস্যা সমাধান করা জন্য আপনি মনোযোগ সঠিক দিকে চালনা করবেন। আজকে আপনাকে প্রচুর মানসিক পরিশ্রম করতে হবে। এরকম সম্ভাবনা আছে যে আপনার প্রিয়তম কিছু ব্যাপারে আপনার সঙ্গে একমত হবেন না, কাজেই আপনাকে মানিয়ে নিতে হবে। সমঝোতাই খুশির মূল চাবিকাঠি।
কন্যা: সহকর্মীদের সাহায্য করার ফলে আপনি প্রচুর সুনাম কুড়োবেন। ওপরওয়ালারা আপনার কাজে প্রচণ্ড খুশি হবেন। বন্ধুদের সঙ্গে অন্তরঙ্গ কথাবার্তা হবে। ভালোবাসার মানুষের সান্নিধ্য উপভোগ করুন। ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে একটি শান্ত ও অসাধারণ দিন দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। মোটের ওপর, আপনি কাজের ক্ষেত্রেও অনেক বেশি সুশৃংখল ভাবে এগোবেন। যদিও অর্থ উপার্জনের ক্ষেত্রে তাড়াহুড়ো করতে বারণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রেও কোনও সমস্যা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।
তুলা: আমরা সবাই সেই সব গল্পের মতো, যার শেষে একটা মোচড় আছে, তাই না? ধৈর্য ধরে থাকুন, পেশার ক্ষেত্রে আপনি হয়তো সেরকমই একটি আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে চলেছেন। আপনার জন্য সবকিছুরই উত্তর হলো কঠোর পরিশ্রম। কিন্তু প্রত্যয় ও আত্মবিশ্বাসকেও কিছুটা জায়গা ছাড়ুন। আপনি সম্ভবত বন্ধুদের ও আপনার পছন্দের মানুষের সান্নিধ্যে আজকের দিনটি শেষ করবেন।
বৃশ্চিক: পেশার দিক থেকে যেসব ধাঁধাঁগুলি আপনাকে এতদিন বিপদে ফেলছিল, সেগুলির উত্তর পাবেন। পেশা নিয়ে আপনার যে বিভ্রান্তি, তা নিয়ে জীবনসঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করুন, সাহায্য করতে পেলে তিনি খুশিই হবেন। আপনাকে মনখোলা ও নমনীয় হতে হবে। আপনি যে শুধু উদ্বেগ কাটিয়ে উঠতে পারবেন তাই নয়, আপনার রোমান্টিক সম্পর্কও মজবুত হবে। স্বাস্থেয়র দিক থেকে দিনটি ভালোই। কর্মক্ষেত্রে যদিও আপনাকে কিছু ওঠানামার সম্মুখীন হতে হবে।
ধনু: হস্তশিল্প নিয়ে আপনি মুগ্ধ ও এটিকেই আপনার ব্যবসা করতে চান। আপনি সাংসারিক মানুষ ও আপনার প্রিয়জনদের দিকে আপনি প্রচুর মনোযোগ দেন। আবেগ ও ঘনিষ্ঠতা রোমান্স বাড়িয়ে তুলবে ও আপনি প্রেমরসে নিমজ্জিত হবেন। আপনার কিছুকে গুরুত্ব না দেওয়ার মনোভাব সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও সাহায্য করবে না। স্বাস্থ্য ও সুস্থতার দিক থেকে আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই ভালো। আপনার আত্মবিশ্বাসও তুঙ্গে থাকবে।
মকর: দিনের শুরুতে আপনি এমন কিছু জিনিস কেনার জন্য টাকা খরচ করবেন যেটার সম্পর্কে আপনি ভেবেছিলেন বিনা পয়সাতেই হয়ে যাবে। কিন্তু আপনি পরে উপলব্ধি করবেন যে বিষয়টা যতটা সহজ ভাবে ভেবেছিলেন ততটাও সহজ নয়। দিনের শুরুর সময়টা দ্বিতীয় ভাগের তুলনায় অতটা বালো হবে না।দিনের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে অনেক ভালো ফলাফল পাবেন।
কুম্ভ: আপনার অতি ব্যস্ত প্রাত্যহিক কর্মপ্রক্রিয়ার কারণে আপনার প্রিয় কাছের মানুষটি একাকী অনুভব করবে।যাইহোক, যেহেতু আপনারা দুজনেই পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে পরস্পরের অংশীদার হয়ে থাকেন, তাই আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষকে সেটা বোঝাতে সক্ষম হবেন। যেটি স্মরণীয়ভাবে উল্লেখযোগ্য হবে, তা হলো আপনি দিনের শুরুতে নানাবিধ কাজকর্ম করবার উদ্যম পাবেন, কিন্তু দিনের মাঝামাঝি সময়ে এসে আপনার উদ্যমে ভাঁটা পড়তে পারে। এইভাবে, আপনার পক্ষে সবথেকে ভালো হবে যদি আপনি ব্যায়াম প্রভৃতির মাধ্যমে নিজের শারীরিক সক্ষমতা বজায় রাখেন পরবর্তী দিনগুলি আরও ভালোভাবে কাটানোর জন্য।
মীন: আপনার অর্থনৈতিক পরিস্থিতির বিচারে, আপনি আজকে কয়েক কোটি টাকা উপার্জন করতে পারবেন। সব ধরণের অর্থনৈতিক সাফল্যেই যে আপনি উল্লসিত হবেন এমন নয় কারণ, আপনার নিকট এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো মানসিক শান্তি, সৃষ্টিশীল কাজ এবং উন্নতি। আপনার উদ্যম এবং উৎসাহ কাজে লাগিয়ে, আপনি আপনার কর্মভার লাঘব করতে পারবেন।আপনি আপনার কাজের গুণগত মানোন্নয়নের ক্ষেত্রেও সচেষ্ট হবেন। আপনার কাজের মূল্যায়ন করে আপনাকে প্রচুর সমাদর করা হবে, যাতে আপনি অত্যন্ত সম্মানিত ও আনন্দিত বোধ করবেন।