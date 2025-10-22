ধৈর্য ধরুন, নক্ষত্র আজ আপনার অনুকূলে নেই
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 22, 2025 at 12:03 AM IST
মেষ : নিজের উপস্থাপন ক্ষমতা দেখানোর সুযোগ পেলে, তার সদ্ব্যবহার করুন । আপনার কথা বলার দক্ষতা সকলের প্রশংসা কুড়োবে । সন্তানেরাও আপনাকে গর্বিত করতে পারে । পরিবারের বয়স্ক মানুষগুলির জন্যও হাতে একটু সময় রাখুন ।
বৃষ : স্বতঃস্ফূর্ততা-সহ আন্তরিকতা আজ আপনাকে চালিত করবে । চোখ-কান খোলা রাখুন, বিপদে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে । আজ কোনও আইনি চুক্তিতে স্বাক্ষর করার আগে ভালো করে পড়ে নিন । নিরাময়ের থেকে প্রতিরোধ বেশি ভালো ।
মিথুন : আজকে আপনি নিজের আগ্রহের বিষয়গুলির পিছনে সময় দিতে চাইবেন । পরিবারকে অনেক বেশি সময় দেবেন এবং সন্তানদের সঙ্গে যত-সম্ভব সময় কাটাবেন এবং তাদেরকে আপনার স্নেহ ও ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবেন । আজকে আপনি কল্পনাপ্রবণ এবং রোমান্টিক মেজাজে থাকবেন । আপনার উচিত নিজের সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে, নিজের জন্য সুযোগ তৈরি করা । ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে, সঙ্গী হয়ত আপনার আসল রূপ দেখতে চাইবে ।
কর্কট : আপনার কাজের দ্রুত গতি সবাইকে অবাক করবে । পড়ে থাকা সব কাজ আর প্রোজেক্ট ফলপ্রসূ হবে । তবে, এলোমেলো বা উদাসীনভাবে কোনও কাজ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ।
সিংহ : সহজে আসে, সহজে যায় ; টাকা পয়সার ক্ষেত্রে এটাই সবচেয়ে ভালো উপায় । টাকা রেখে দেওয়ার চেষ্টা করুন কারণ সম্ভাবনা আছে আপনি নষ্ট করার মতো অনেক খরচ করবেন । আপনার কষ্টার্জিত টাকা খরচ করার আগে দু'বার ভাবুন ।
কন্যা : ব্যবসার প্রতিভা নিয়ে জন্মেছেন । আপনার সাজানোর দক্ষতা নিখুঁত । ব্যবসায় উন্নতি করার জন্য অন্যদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে আপনার সমস্ত সৃজনশীলতা, উদ্ভাবনী বুদ্ধি, এবং ক্ষমতা ব্যবহার করে ফেলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । আপনি হয়ত সম্পূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবেন এবং আপনার বিচারের সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবেন ।
তুলা : ছোটখাটো বিষয়ে মানসিক চাপ না নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । চিন্তা কমাতে এবং মানসিক শান্তি পেতে, যোগ অথবা ধ্যান অভ্যাস করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । কাজের জায়গায় নির্দিষ্ট কিছু ব্যাপারে আপনার উপর চাপ দেওয়া হবে । শুধুমাত্র মন দিয়ে ভালো খারাপ বোঝার পরেই সংকটপূর্ণ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া সাহায্য করবে ।
বৃশ্চিক : পরিবার এবং বন্ধুরা আপনার অগ্রাধিকার তালিকার সর্বোচ্চ স্থানে আছে । ব্যক্তিগত এবং কর্মক্ষেত্রে জীবন অসাধারণ দেখাচ্ছে । ব্যবসায়িক উন্নতি ছাড়া, রোম্যান্টিক সম্পর্কগুলি বিকশিত হচ্ছে । সৃজনশীল বস্তুর সঙ্গে যুক্ত থাকা আপনার জীবনে নতুন মাত্রা এনে দেবে ৷
ধনু : আপনার সঙ্গে আজ এমন একজনের দেখা হবে যিনি আপনাকে পছন্দ করেন । কারও মনের কেন্দ্রে থাকা উপভোগ করুন । বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাফেরা এবং তাদের সান্নিধ্য উপভোগ করবেন আজ ।
মকর : আপনি আজকে যাই কিছু করবেন তা আপনার পরিবারের সদস্যদের আশা পূরণ করার ইচ্ছা থেকে করবেন । আপনাদের মধ্যে যারা পড়াশোনা করছেন, তাদের বাকি থাকা প্রোজেক্টগুলি শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ হবে । আপনি নতুন অ্যাসাইনমেন্ট নেওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করবেন ।
কুম্ভ : ভাগ্য বীরের সঙ্গী, আপনি ছাড়া এটা আর কে এত ভালো জানে ? আপনার কর্মক্ষমতা হয়ত আজকে খুঁটিয়ে দেখা হতে পারে, কিন্তু আপনার বসেরা ভীষণই খুশি হয়ে যাবে আজ । যদি আপনি কিছু টাকা পয়সা রোজগার করতে চান, জমি জায়গা এবং কন্সট্রাকশনের ব্যবসার চেষ্টা করুন ।
মীন : আপনার প্রাত্যহিক রুটিনটি ভালোভাবে গোছানোর জন্য আপনি পরিশ্রম করবেন ৷ কিন্তু আপনার গ্রহের অবস্থান ভালো না হওয়ার কারণে আজকে আপনি সবকিছু সাফল্যের সঙ্গে সামলাতে পারবেন না । আপনাকে ধৈর্য ধরে থাকতে এবং যা যেরকম সেভাবেই ছেড়ে দিতে বলা হচ্ছে ৷ কিন্তু পরিবর্তনের ভাবনাটিকেও ছেড়ে দেবেন না । যদিও, আজকে আপনি অন্য ব্যক্তিদের চাহিদা পূরণ করতে চেষ্টা করবেন এবং নিজের চাহিদাগুলিকে উপেক্ষা করবেন । আপনি দয়াশীল, কিন্তু দেখবেন অন্যেরা যেন আপনাকে পেয়ে না বসে ।