অপ্রত্যাশিত খরচ বাড়বে আজ, আর্থিক লেনদেন নিরাপদ নয় এই রাশির

অপ্রত্যাশিত খরচ বাড়বে আজ, আর্থিক লেনদেন নিরাপদ নয় এই রাশির
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : July 22, 2026 at 7:44 AM IST
মেষ (ARIES) : জীবনে নতুন কেউ, হয়ত আপনার মুখ হাসিতে ভরিয়ে দেবে আজ ৷ যদিও, মনে রাখবেন যে, জীবন শুধুই আনন্দ এবং মণিরত্নময় ভরা নয় । মন থেকে স্পষ্টভাবে কথা বললে অনেক বেশি প্রভাব পড়ে । আজকে সেই সব কাজ করার দিন, যা আপনাকে পরে গর্বিত করবে । আপনি সম্ভবত কর্মক্ষেত্রে অনেকটাই শক্তি বিনিয়োগ করেছেন । আজকে, আপনাকে কাজ সম্পন্ন করতে আরও বেশি শক্তি ব্যয় করতে হবে ।
বৃষ (TAURUS) : খুবই বিরক্ত মেজাজ নিয়ে আজকে আপনি ঘুম থেকে উঠবেন । আজকের দিনটি অবিরাম চিন্তা এবং বিশ্রী সব মুহূর্তে ভরা থাকবে । দৃঢ়চেতা থাকুন এবং মনে রাখবেন যে, রাত পেরিয়ে একসময় ভোর আসে । গড়ের নিয়ম বলে যে, আপনার সন্ধ্যা থেকে বেশি উপভোগ্য হবে । কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত দিন কাটানোর ফলে আপনি পরে বিনোদনমূলক কার্যকলাপ করতে চাইবেন । আজকে আপনি অনেক যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে জীবনকে দেখবেন ।
মিথুন (GEMINI) : অন্যের কাছে আপনি নিজের প্রস্তাব রাখবেন এবং আপনার কাছের কোনও মানুষের কাছে আবেগ ব্যাখ্যা করবেন । আপনি তাদের থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া আশা করতে পারেন । সততা এবং আন্তরিকতার জন্য আপনাকে গ্রহণ করা হবে ।
কর্কট (CANCER) : অন্যদের সাহায্য করবেন এবং আনন্দে থাকবেন আজ । নিজের চারপাশের অন্যান্যদের উদ্বুদ্ধ এবং অনুপ্রাণিত করবেন । প্রিয়জনের সঙ্গে কাছাকাছি থাকা আপনার দিনটি আলোকিত করে তুলবে । এই বিশেষ মানুষটি আপনার জন্য সৌভাগ্যশালী প্রমাণিত হতে পারে ।
সিংহ (LEO) : আজ আর্থিক অবস্থার দিকে যদি নজর না দেন, তাহলে আপনার খরচ অত্যধিক বেড়ে যাবে । দামি সুগন্ধি এবং পোশাকের পিছনে অর্থ ব্যয় করতে চাইবেন । আপনি বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের আকর্ষণ করতে পারবেন । জাঁক দেখানোর থেকে নিজেকে বিরত রাখুন । বিনীত হয়ে সবার সঙ্গে নম্র আচরণ করুন । আপনার প্রেম জীবন হয়ত কম প্রাধান্য পাবে, কেননা এখন পেশাগত উন্নতি আপনার কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ।
কন্যা (VIRGO) : যুক্তি এবং আবেগ, আজকে আপনার সম্পর্কের উপর প্রভাব ফেলবে । আবেগের দিক থেকে আপনি একটু বিভ্রান্ত থাকবেন এবং আপনার অনুভূতি ও আপনার থেকে যা প্রত্যাশা করা হয় তা নিয়ে দোলাচলে পড়বেন । যদিও শেষ অবধি, আপনি মনের কথাকেই বেশি গুরুত্ব দেবেন, অন্যের মতামতের উপরে অতটা নির্ভর করবেন না । আজকে আপনার কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজতে সমস্যা হতে পারে । আপনি তা করতে সফল হবেন ঠিকই, কিন্তু আপনার সমস্ত শক্তি ক্ষয় হয়ে যাবে ।
তুলা (LIBRA) : যারা ব্যবসার ক্ষেত্রে জড়িত আছেন, তাদের জন্য এই সময়টি ভালো যাবে । আপনি যে কাজেই হাতে দেন না কেন, আপনাকে কাজ ও পরিবারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে । প্রিয়জনের কাছ থেকে সমর্থন ও উৎসাহ এবং সমাদর পাবেন এবং তাতে সন্ধ্যাটি আরও বিশেষ হয়ে উঠবে । আজকে আপনি জন্ম রাশির প্রতি সত্য থাকবেন ও সেই অনুযায়ী আর্থিক সিদ্ধান্ত নেবেন । আপনি বেশি খরচ বা কম খরচ কোনওটাই করবেন না ।
বৃশ্চিক (SCORPIO) : রাশিগুলি এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আপনার হয়ত আজকে কিছু অপ্রত্যাশিত খরচ হবে । কিন্তু সম্ভবত এই খরচগুলি পরিবার এবং বন্ধুদের পিছনে হবে । পাই-পয়সার হিসাব রাখুন । আজকে কোনওরকম টাকা-পয়সার লেনদেনই নিরাপদ হবে না । প্রেমজীবনের ক্ষেত্রে আপনি হয়ত বেশি সমালোচনা করবেন এবং বর্তমান সম্পর্কটি জটিল হয়ে উঠবে । বিশ্বাসই আনন্দের মূল চাবিকাঠি । সম্পর্ককে মজবুত করার জন্য আপনাকে উপায় খুঁজে বের করতে হবে ।
ধনু (SAGITTARIUS) : আজকে খুবই কর্মব্যস্ত দিন কাটবে, কেননা প্রচুর কাজের চাপের জন্য আপনাকে সমানে দৌড়াদৌড়ি করতে হবে । ব্যবসায়ীদের, নানা কারণে মুনাফা বাড়বে, যার মধ্যে আপনার জনসংযোগ কৌশল অন্যতম । সব মিলিয়ে, আর্থিক ক্ষেত্রে আজকে একটি অনুকূল দিন । আপনার সহকর্মীরা আজকে সঠিকভাবে কাজ করবেন, ফলে নিয়মিত অফিসের কাজগুলি দ্রুত শেষ করতে আপনার সাহায্য হবে । অনেকদিন ধরে জমে থাকা কোনওসিদ্ধান্ত নিতে উপরওয়ালারা আপানাকে সাহায্য করবেন ।
মকর (CAPRICORN) : আপনি স্মৃতিকাতর হয়ে পড়বেন, হারিয়ে যাওয়া মুহূর্তগুলোকে উপভোগ করবেন এবং পরে পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করার বা যোগাযোগ করার আকাঙ্ক্ষা অনুভব করবেন । যদিও, আপনার কাছের প্রিয় ব্যক্তিদের প্রত্যাশা, আপনার বোঝা বলে মনে হবে । আপনার পেশা বা ব্যবসাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আপনাকে অর্থ বিনিয়োগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে । কাজ ও আপনার তহবিলের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা করবেন । আপনি যে পর্যাপ্ত রিটার্ন পাচ্ছেন, তা নিশ্চিত করবেন । কর্মক্ষেত্রে, নতুন পদ্ধতি শেখার বা প্রয়োগ করার সুযোগ আপনি পেতে পারেন ।
কুম্ভ (AQUARIUS) : আজকে আপনি কিছু ভালো খবর পাবেন । যা কিছু চোখের আড়ালে তৈরি হচ্ছিল, তা বাইরে বেরিয়ে আসবে এবং আপনি কাঙ্খিত ফলাফল দেখতে পাবেন । আপনি সাহসী এবং ধৈর্যশীল, সহজেই কঠিন থেকে কঠিনতর চ্যালেঞ্জও সামলাতে পারেন । শেয়ারবাজার এবং ফিন্যান্স-এর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য আজকে ভালো দিন । আজকে আপনার উদ্যমের মাত্রা একবারও কমবে না । মনে হচ্ছে যে, সকল নক্ষত্ররাই আপনার অনুকূলে আছে ।
মীন (PISCES) : অফিসে জমে থাকা কাজ আপনাকে বিব্রত করবে । আরেকটু বেশি পরিশ্রম ও একটু সাহায্য পেলে আপনি সবকিছু ঠিক করে ফেলার উপায় খুঁজে পাবেন । আপনার প্রেম জীবন সম্ভবত শান্তিপূর্ণ কাটবে । আপনি সম্ভবত সাংসারিক কাজকর্মেও অংশ নিতে চাইবেন, যা কিনা আপনার প্রিয়তমের প্রশংসা পাবে । আপনার আর্থিক শক্তি নিয়ে আজ আপনি একটু দুঃখে থাকবেন কিন্তু এই পর্যায়টি ক্ষণস্থায়ী । হতাশ হবেন না ।