ধনুর জীবনে খুশির বন্যা, আর্থিক চাপে সিংহ ; আপনার দিন কেমন যাবে ?
বিভিন্ন গ্রহের গোচরকে সঙ্গে করে শেষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে মে মাস ৷ জুনের শুরুতেই তৈরি হবে একাধিক বড় যোগ ৷ পড়ন ইটিভি ভারতের রাশিফল ৷
Published : May 21, 2026 at 12:44 AM IST
মেষ (ARIES): আপনাকে নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে হবে ৷ আপনি খাদ্যাভ্যাস এবং অনুশীলনের গুরুত্ব বোঝেন। যদিও, আজকে, আপনি নতুন কিছু খেতে চান অথবা আলাদা কোন ধরণের রান্না করার প্রচেষ্টা করতে চান। পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করুন যাদেরকে কিছুদিন অবহেলা করেছেন।
বৃষ (TAURUS): আপনি নিজের কাছের বন্ধুদের কথা আনন্দের সঙ্গে চিন্তা করবেন। আপনার হয়তো হঠাৎ করে উপলব্ধি হতে পারে যে আপনি প্রেমে পড়েছেন। সম্ভবত, একটা প্রেমের দেখাসাক্ষাৎ হতে পারে, এগিয়ে যান, ভালোবাসার সমুদ্রে নির্ভয়ে ঝাঁপ দিন। এটি মোটামুটি নিশ্চিত যে আপনি যত তাড়াতাড়ি ভাবছেন তার আগেই বিয়ের সানাই বাজবে।
মিথুন (GEMINI): আজকে, আপনার পরিবারের সদস্য এবং বন্ধুদের আপনার কাছ থেকে বেশি প্রত্যাশা থাকবে এবং সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করতে গিয়ে আপনি খিটখিটে হয়ে উঠবেন। যাই হোক, আপনার থেকে যেসব চাহিদা, আপনি সেগুলি সামলানোর সৃজনশীল উপায় খুঁজে বার করবেন এবং শেষ অবধি সফল হবেন। আজকে আপনার মেজাজ ভালোর দিকেই থাকবে এবং আপনার সুস্থতার মাত্রাও অনেক বেশি থাকবে। ফলে, বলাই বাহুল্য, আপনি সব ক্ষেত্রের সব কাজই দ্রুত এবং মসৃণ ভাবে সম্পন্ন করবেন।
কর্কট (CANCER): আজকে আপনার জন্য একটি অসাধারণ দিন অপেক্ষা করছে ! আজ আপনি সম্ভবত চাপ মুক্ত ও একাগ্রচিত্ত থাকবেন। প্রবল কাজের চাপও আপনাকে বিব্রত করতে পারবে না। কাজের জায়গায় খুব সহজেই আপনি আপনার লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবেন, কোনও কিছুই আপনার নজর এড়াবে না। কিন্তু, যদি কণো ব্যক্তি আপনাকে কম সময়ে অর্থ দ্বিগুণ করার কোনো ব্যবসার প্রস্তাব বা পরিকল্পনা দেন – নিজের গবেষণা না করে তাকে বা সেই প্রকল্পকে বিশ্বাস করবেন না।
সিংহ (LEO): আপনাকে ব্যয় কমাতে হবে। শেয়ারবাজারে আপনি যে ঝুঁকি নেন, তাও কম করতে হবে। যদিও, আর্থিক লাভের জন্য আজকের দিনটি ভালো। আপনাকে সমঝোতার মূল্য বুঝতে হবে। সঙ্গীর সাথে মতপার্থক্য সামলানোর ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সহনশক্তি আপনাকে সাহায্য করবে। আপনাকে সঙ্গীর অনুভূতিগুলি বুঝতে হবে। স্বাস্থ্যের দিক থেকে আজকের দিনটি খুব একটা অনুকূলে থাকবে না।
কন্যা (VIRGO): খুব সম্ভবত আপনি কোনও লেখালেখি বা শৈল্পিক কাজে মনোনিবেশ করবেন, যা কিনা অসাধারণ ফল এনে দেবে। আপনি যেহেতু বিষয়গুলি নিয়ে খুবই আগ্রহী, হয়ত এগুলিকে আপনি শখ করে তুলবেন, যদি না তা এমনিতেই আপনার পেশা হয়। একটি উৎসাহ এবং উদ্যমে ভরা দিন আসতে চলেছে। যদিও সাংসারিক এবং পেশাগত দুই ক্ষেত্রেই কিছু কিছু সমস্যা উদ্বেগ নিয়ে আসতে পারে। এই পরিস্থিতিগুলি সামলানোর জন্য, আপনাকে মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে।
তুলা (LIBRA): আপনার পরিবার এবং তাদের সমস্যাগুলির প্রতি আপনার আরও মন দেওয়া উচিৎ। আপনি আপনার বাড়ি সংস্কার করতে এবং সাজসজ্জা পরিবর্তন করতে চাইবেন অথবা বাড়ির জন্য নতুন যন্ত্রপাতি কিনবেন। আজকে আপনি আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটাবেন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার জীবন ধীরে ধীরে রোমান্স এবং প্রেমে ভরে উঠছে, কাজেই আপনি সারা শহর রাঙিয়ে দিতে চাইবেন। আজকে হয়ত আপনার সেই ‘বিশেষ ব্যক্তির’ সঙ্গে দেখা হবে এবং আপনার জীবনে প্রেম প্রস্ফুটিত হতে দেখবেন। বিবাহের প্রস্তাব আসার সম্ভাবনা আছে এবং সম্ভাব্য পাণিপ্রার্থীর দেখাও পেতে পারেন। আর্থিক দিক থেকে আপনি সৌভাগ্যশালী হবেন। আর্থিক বিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত দৃঢ় হবে এবং একবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়ার পরে আপনি তার পরিবর্তন করতে চাইবেন না। অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে আজকে আপনি খুবই সোজাসাপটা ও স্পষ্ট থাকবেন।
ধনু (SAGITTARIUS): আজকে আপনি যে কাজেই হাত দেবেন তাতেই জয়ী হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আজকে আপনার অধস্তনদের আপনার সমর্থন ও প্রেরণার প্রয়োজন হবে। আপনাকে আজকে স্বাস্থ্যকে সবথেকে বেশি প্রাধান্য দিতে হবে। বিশেষত, যাদের দুরারোগ্য ব্যাধি আছে তাদের বেশি সতর্ক থাকতে হবে। মাথা বা পেশী কোনোটিকেই অত্যধিক খাটাবেন না, তাহলে অসুস্থ হয়ে পড়বেন। আজকে আপনি আর্থিক ক্ষেত্রে কোনো ভালো খবরের অপেক্ষায় থাকবেন।
মকর (CAPRICORN):অংশীদারী ও কাজের প্রকল্পগুলি আপনাকে এতই ব্যস্ত রাখবে, আপনার অন্য কোনো কিছুর জন্যই প্রায় সময় থাকবে না। আপনার যোগাযোগের দক্ষতা ও কূটনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে আপনি যে শুধু মিটিংগুলিতে প্রশংসা কুড়োবেন তাই নয়, তার পাশাপাশি লোকজন ও পরিস্থিতির সঠিক বিচার করতে পারবেন ও সঠিক মতামতে গঠন করতে পারবেন। সাধারণত আর্থিক বিষয়ে আপনি খুবই হিসেবি এবং অনেক ভেবেচিন্তেই খরচ করেন। কিন্তু আজকে আপনি অন্য লোকজনের মতামত ও চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়বেন।
কুম্ভ (AQUARIUS): সকল কাজ বা প্রকল্পের খুঁটিনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার করতে আপনি ভালোই জানেন এবং তার ফলে আপনার প্রচুর মূল্যবান সংস্থান খরচ হয়। যদিও কথায় বলে, সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়, সেরকমই আপনার নিপূণ পরিকল্পনা, হার বা ব্যর্থতার সম্ভাবনা খুবই কম করে দেয়। সবাই এতে ভালো হয় না, আর হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার সময়ে আপনার এই কার্যকর পরিকল্পনাই আপনাকে অন্যদের থেকে এগিয়ে রাখে। আজকে সম্ভবত, অফিসে আপনি প্রচুর কাজে ব্যস্ত থাকবেন।
মীন (PISCES): আপনার মন আজ চতুর ভাবে চলবে। আপনি প্রাকৃতিক উপায়ে উপভোগ করবেন এবং আপনার সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে পারবেন। আপনার অশেষ বিশ্বাস মুলতুবি কাজগুলিকে সম্পন্ন করাবে। আপনার ভাগ্য সাফল্যের আপনিই পথ প্রদর্শক হবেন। আপনি পেশাদার ইচ্ছার চেয়ে বুদ্ধিজীবী ইচ্ছাগুলি প্রতি আরো সদয় থাকবেন। এটি দেখুন যে আপনি কোন দায়িত্ব যেন না হারান।