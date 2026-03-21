শনিতে বিপদের ঘণ্টা, রাশিফলের উপায় মেনে চললে কাটবে নজরদোষ থেকে অশুভ শক্তি

শনিতে বিপদের ঘণ্টা, রাশিফলের উপায় মেনে চললে কাটবে নজরদোষ থেকে অশুভ শক্তি
শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : March 21, 2026 at 12:01 AM IST
মেষ (ARIES): জীবন যেরকম চলছে সেরকমই চলুন। অন্তত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। অন্য কোনও সময়ে নিজের জেদ দেখাবেন। আপনার উদ্যম প্রবল বেশি, কাজেই যে কাজগুলি আজ শুরু করতে চান সময় দিন। অভাবী লোকজনের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিন, কিন্তু বেশি বাড়াবাড়ি করবেন না। আজকে আপনি সম্ভবত আর্থিক বিষয় নিয়ে হঠকারী সিদ্ধান্ত নেবেন। নতুন প্রকল্প শুরু করার বা নতুন কাজ করার জন্য আজ আদর্শ দিন।
বৃষ (TAURUS): আজকে সেরকম একটি খারাপ দিন যেদিন আপনি খুবই স্পর্শকাতর থাকবেন ও আপনার মেজাজ গরম থাকবে। লোকজন বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ না করলে বা খারাপ ব্যবহার করলেই তাদের সঙ্গে ঝগড়া বা বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন না। এতে কিছু ভালো সম্পর্কই নষ্ট করবেন। হৃদয়ঘটিত ব্যাপারে বুঝেশুনে কাজ করা ভালো। আর্থিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে আপনি কোনওরকম তাড়াহুড়ো করবেন না। অপ্রত্যাশিত খরচের সম্ভাবনা প্রবল। আজক অন্যকে টাকা ধার দেওয়া এড়িয়ে চলুন।
মিথুন (GEMINI): আজকে সামাজিক কার্যকলাপ নিয়েই আপনি ব্যস্ত থাকবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আপনার প্রেয়সীর সঙ্গে কাটানোর মতো সময় আপয়ান্র হাতে থাকবে না। সঙ্গীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্পর্কটিকে অটুট রাখতে সাহায্য করবে। আপনাকে কষ্টার্জিত অর্থ ফাটকা বাজারে বিনিয়োগ না করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, কেননা আপনি সম্ভবত ভুল সিদ্ধান্ত নেবেন। দলনেতা হিসাবে আপনার কাজ আকর্ষণীয় হবে ও সহকর্মীদের তুষ্ট করবে। আপনার স্বতস্ফূর্ত মানসিকতা ইতিবাচক পরিবাশ তৈরি করতে সাহায্য করবে।
কর্কট (CANCER): আপনি যে কোনও পরিস্থিতিতে কাজ চালিয়ে যেতে সক্ষম। যদি একবার আপনি কিছু করার জন্য মন স্থির করেন, তাহলে আপনার সহকর্মীরা ধরেই নেন সেটি সম্পূর্ণ হবে। আজ, আপনি আর্থিক দিক থেকে কিছু আয় আশা করতে পারেন। আপনার দিনের বেশিরভাগ অংশ আর্থিক লেনদেন, এবং পণ্য আমদানি ও রফতানিতে কেটে যাবে। আপনার জীবনসঙ্গীর চাহিদা আপনাকে মানসিক চাপে ভোগাতে পারে। আপনি আপনার বুদ্ধি এবং বিবেচনা দিয়ে হৃদয়ঘটিত সব বিষয়ের মীমাংসা করুন।
সিংহ (LEO): বৈদেশিক যোগাযোগ থেকে ভালো কর্মসূচির ধারণা বা ভালো মক্কেল পেতে পারেন। দূরবর্তী স্থান থেকে লাভ হওয়ায় আপনি উৎসাহী হয়ে উঠবেন। কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের সাহায্যে আপনার ভালো পরিমাণ অর্থ উপার্জনের সম্ভাবনা আছে। আপনার মূল ধারণাগুলি আপনার সাফল্য নির্ধারণের পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করবে। কাজ ভালো ভাবে সম্পন্ন করার জন্য আপনি সম্ভবত উপরওয়ালাদের প্রশংসা পাবেন। আপনার মনে হবে সম্প্রতি আপনি কর্মক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদমর্যাদা অর্জন করেছেন।
কন্যা (VIRGO): আপনার প্রেম জীবন মসৃণ যাবে বলে মনে করা হচ্ছে এবং বাড়িতেও আপনি পরম সুখ অনুভব করবেন। আপনি নিশ্চিত থাকবেন যে আপনি আপনার সঙ্গীর মন জয় করে নিতে পারবেন এবং সেই প্রত্যয় আসবে আপনার সহানুভূতিশীল স্বভাবের কারণে। আর্থিক বিষয় নিয়ে নেতিবাচক চিন্তা এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কাজের প্রযুক্তিগত দিকটি আজকে আপনাকে বিভ্রান্ত করবে। শান্ত হোন ও কোনও কাজে ছুটে যাওয়ার আগে দুবার ভাবুন। আপনার বর্তমান পরিকল্পনাগুলি সম্পাদন করার জন্য আপনাকে বিকল্প রাস্তা ভেবে বার করতে হবে।
তুলা (LIBRA): আর্থিক দিক থেকে আজএক সবকিছু গড়পড়তা কাটবে। বন্ধু ও আত্মীয়দের খুশি করার জন্য আপনি হয়তো বেশ কিছু খরচ করবেন, ফলে আপনার সঞ্চয়ে তার প্রভাব পড়বে এবং আপনি প্রচণ্ড মানসিক চাপে ভুগতে পারেন। অভ্যন্তরীণ মিটিং-এর জন্য দিনটি শুভ হলেও ব্যবসায়িক সফরের জন্য নয়। আপনাকে অনেক ঘণ্টা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে ব্যয় করতে হতে পারে, কাজেই আপনাকে পেশাগত চাপ সামলাতে হবে। আপনি সহকর্মী ও ওপরওয়ালাদের সমর্থন পাবেন।
বৃশ্চিক (SCORPIO): আপনার প্রেমাষ্পদর সমস্ত আচরণ নিয়ে সমালোচনা করা বন্ধ করুন। দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কে পারস্পরিক বোঝাপড়া সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ।আপনি যুক্তিগতভাবে ঠিক হলেও আপনার কাজে আপনাকে আরও কঠোর প্রচেষ্টা করতে হবে। এর ফলে আপনার প্রতিদিনের লক্ষ্যভেদ এবং উৎপাদনশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করবে। কখনো কখনো, আপনার নিজের কাজের ফলাফলে আপনি নিজে সন্তুষ্ট হবেন না এবং তার ফলে নিজেকে হতাশ লাগবে।একটা ইতিবাচক মনোভাব রেখে কাজে এগোন এবং হতাশাব্যঞ্জক বিষয়গুলো দূরে রাখুন।
ধনু (SAGITTARIUS): আপনি আপনার প্রিয়জনের কাছে বিশেষ বোধ করতে পারেন। একে অপরের যত কাছাকাছি আসবেন তত যাদুময় হয়ে উঠবে সবকিছু। অর্থনৈতিক দিক থেকে দিনটি শুভ কারণ আপনি অত্যধিক ব্যয় করার অভ্যাস রাখেন। অনুমানমূলক কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার লোভ থাকতে পারে। পেশাগতভাবে আপনি দ্রুত কাজ শেষ করতে পারেন যা আপনাকে সম্মান এনে দেবে। সহকর্মীরা আপনার মেধা এবং দক্ষতার উপর নির্ভর করতে পারেন। আপনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আপনার সম্ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার কারণে আপনাকে নতুন দায়িত্ব অর্পণ করা যেতে পারে।
মকর (CAPRICORN): আপনার গাড়ি বা ভূসম্পত্তির পিছনে আপনি সম্ভবত খরচ করবেন। বাড়ি বা গাড়িতে খরচ করা অর্থের মূল্য যদি সত্যিই বুঝতে চান তাহলে আপনাকে উদারমনা হতে হবে। কোনও নির্দিষ্ট কাজ শেষ করার পরে আবার পরীক্ষা করে দেখতে হবে। আজকে আপনি অলস ও মনমরা বোধ করতে পারেন। অত্যধিক কাজের চাপ সামলে ওঠার জন্য যথেষ্ট আরাম করুন।
কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার স্বভাবের আশাবাদী দিকটি আপনার প্রিয়তমকে মুগ্ধ করবে ও আপনার প্রেমের জীবনকে নতুন জীবন দান করার প্রতিশ্রুতি নিয়ে আসবে। আপনার উৎসাহী মানসিকতা আপনার ভালোবাসার মানুষের আশেপাশে একটি ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি করবে। আর্থিক লাভের জন্য এই দিনটি খুব একটা ভালো নয়। প্রাত্যহিক রুটিনমাফিক কাজ করুন ও কোনও কিছু থেকেই খুব বেশি প্রত্যাশা করবেন না। আজকে ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা খুব বেশি থাকবে, কাজেই কোনও ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগে জড়িয়ে পড়বেন না। সৃজনশীল মন পেশাগত জীবনে জটিল বিষয়গুলিকেও অর্জন করতে উৎসাহিত করবে।
মীন (PISCES): আপনার প্রিয়জন আপনাকে শান্তি এবং একাকীত্ব খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারে। এটি আপনার ব্যক্তিগত এবং কাজের জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রোধ করতে সহায়তা করতে পারে। আপনি অভাবী সংস্থাগুলিকে অর্থ দানের মাধ্যমে দাতব্য কার্যক্রমের দিকে ঝুঁকতে পারেন। বন্ধুদের সহায়তা করার পূর্বাভাসও পাওয়া যায়। কর্মক্ষেত্রে, আপনাকে পেশাদারভাবে চিন্তা করতে হবে কারণ আপনার কাজের সঙ্গে আবেগ যোগ হলে তা আপনাকে আপনার কাজের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। কাজের প্রতি নিষ্ঠা আপনাকে পুরোপুরি সন্তুষ্ট রাখতে পারে এবং আপনি আপনার কার্যভারগুলি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে গতি বাড়িয়ে দিতে পারেন ৷