বুধে কর্মক্ষেত্র থেকে ব্যক্তিগত জীবনে পদে পদে সমস্যা, এড়াতে পড়ুন রাশিফল
আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী আজ সারাদিন কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷
Published : January 21, 2026 at 12:02 AM IST
মেষ: আজ আপনি গভীর মহাজাগতিক সংযোগ অনুভব করবেন। আপনার উপরে করুণা বর্ষণ করার জন্য ঈশ্বরের প্রতি আপনি কৃতজ্ঞ থাকবেন। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবের প্রতি আপনার ভালোবাসা আজ আরও গভীর হবে এবং তাদের পিছনে আপনি প্রচুর অর্থ খরচ করবেন। স্বাস্থ্য ভালো থাকার কারণে, সবমিলিয়ে আপনি আজকের দিনটি উপভোগ করতে পারবেন। যদি কোনও পুরনো দেনা থেকে থাকে, তাহলে তা পরিশোধ করার জন্য আজকে সঠিক দিন। কোনও বন্ধুকে আর্থিক ভাবে সাহায্য করার জন্য আজকের দিনটি ভালো।
বৃষ: দিনের বেশিরভাগ সময়টাই, উদ্বেগের কারণে আপনার স্নায়ু বিহ্বল থাকবে। কর্মক্ষেত্রে, দিনের পরের দিকে, আপনি সাফল্য পাবেন। ব্যবসায়ী দক্ষতার ক্ষেত্রে আপনি পথিকৃৎ হয়ে উঠবেন এবং লোকজনেরা আপনার পদক্ষেপ অনুসরণ করতে চেষ্টা করবে। আপনার প্রয়াস, বিশাল লাভের মাধ্যমে বৈধতা পাবে। আপনাকে পেশাগত ব্যক্তিগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য আনতে শিখতে হবে, কেননা আপনার সঙ্গীর সময় ও মনোযোগ প্রয়োজন হবে। আজকে আপনি উৎকর্ষতার পিছনে ছুটবেন।
মিথুন: আপনার প্রিয়জনের সঙ্গে আজ আপনার কোনও ঝগড়া করার মানসিকতা থাকবে না, সুতরাং অশান্তি হতে পারে এমন বিষয় এড়িয়ে চলুন। আপনার অফিসের নতুন কম্পিউটার সিস্টেম এবং সফটঅয়্যার কেনার এটাই আদর্শ সময়। আপনি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবেন কাজের জগতে কুশলী এবং কর্মক্ষেত্রে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার জন্য তৎপর এমন ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে এসে। আপনার মস্তিষ্ক আজকে অত্যন্ত সক্রিয় থাকবে।আপনি দারুণ দারুণ মজার কথা বলবেন। আপনার কঠোর প্রচেষ্টা আপনাকে সফল করে তুলবে।
কর্কট: আপনি গুরুগম্ভীর থাকবেন কারণ আপনার মেজাজ খারাপ এমনকী নিজের প্রেমের সম্পর্কের ক্ষেত্রেও আপনি চুপচাপ থাকবেন। যাইহোক, আপনার বুদ্ধিমান সঙ্গী আপনার মনোভাব বুঝতে পারবে এবং আপনাকে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরিয়ে আনবে। কর্মক্ষেত্রে দিনটি বেশ ঝামেলার। কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব মোকাবিলা করতে হবে। কিছু সহজ কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রেও অনেক বেশি পরিশ্রম করতে হবে। নিজেকে সংযত রাখুন, আপনার গ্রহগত অবস্থান সত্ত্বর পাল্টাবে।
সিংহ: আপনার সঙ্গী আজকে আপনার চিন্তাভাবনার উপর কর্তৃত্ব করবে। অন্যদিকে, আজ আপনার শরীর ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর বিশেষ খেয়াল রাখা দরকার। আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে হয়তো কিছু বিষয়ে আপনাকে সম্মতি জানাতে হবে। এটা আপনাকে রাগান্বিত করবে। যাইহোক, নিজেকে সংযত রাখার চেষ্টা করুন। সবথেকে ভালো হয় যদি আপনারা মাথা ঠান্ডা রেখে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেন। নিজের শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে অতিরিক্ত পরিশ্রমের কাজ নেবেন না। এখনকার ফেলে রাখা কাজ শেষ করার দিকে বেশি মনোযোগ দিন।
কন্যা: আপনার সঙ্গী আপনার বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তায় আগ্রহ না দেখানোয় আপনার প্রেমের সম্পর্ক একঘেয়ে ও বৈচিত্রহীন হয়ে যেতে পারে। সুখী সম্পর্কের জন্য কী কী করা যেতে পারে তার উপায় খুঁজুন। আর্থিক বিষয় খুব ভালোভাবে সামলানোর দরকার হতে পারে কারণ খরচের সীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। সঞ্চয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে কেবলমাত্র আপনার প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতিই গুরুত্ব দিন। পেশাদার মানুষদের রোজকার কাজকর্মের দিকে খেয়াল রাখার ব্যাপারটি কঠিন বলে মনে হতে পারে। এই ব্যাপারে আপনি কোনও সহকর্মীর সাহায্য নিতে পারেন। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে কোনও বিষয় বুঝতে হলে তাঁদের সঙ্গে সহজ হওয়ার চেষ্টি করুন এবং খোলাখুলি আলোচনা করুন।
তুলা: প্রিয়জনদের সঙ্গে আপনি চমৎকার সময় কাটিতে পারেন। মানিয়ে চলা শিখতে পারলে তবেই কেবলমাত্র আপনার প্রিয়জনদের গর্বিত করার প্রয়াস সার্থক হতে পারবে। আর্থিক দিক দিয়ে আপনার ভালো অবস্থানে থাকার সম্ভাবনা আছে। ভালো দাম পেলেও লগ্নী বিক্রি করা থেকে বিরত থাকুন। আপনার যেহেতু বিস্তারিত জ্ঞান অর্জনের প্রবল ইচ্ছা এবং নতুন নতুন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ আছে তাই পেশাগত ক্ষেত্রটি স্থিতিশীল হতে পারে। আপনি সব জায়গায় নিজের ইতিবাচক ভাবমূর্তি বিস্তার করতে পারেন বলে আপনি সবসময় হাসিখুশি থাকতে পারেন।
বৃশ্চিক: একটি দারুণ উদ্দীপনাময় দিন কাটিতে পারেন, কারণ আপনার প্রিয়তম মানুষটি আপনার ও আপনার পরিজনদের সুখবর দিতে পারেন। আপনার সঙ্গীর কাছ থেকে মানসিক সহায়তা পেতে পারেন। ঘরে-বাইরে দু'জায়গাতেই কাজের চাপ খুব বেড়ে যাওয়ায় আপনি হয়তো আর্থিক দিকে লক্ষ্য রাখতে পারবেন না। নতুন নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা-ভাবনা থাকা সত্বেও উদ্যমের মাত্রা কম হওয়ায় হয়তো সেগুলিকে কাজে লাগাতে পারবেন না। যাই হোক, পরিকল্পনার দিকে জোর দিয়ে আপনার টিমকে কাজের জন্য তৈরি করাতে পারেন।
ধনু: আপনি ও আপনার সঙ্গী একে অপরের ব্যাপারে নতুন নতুন জিনিস আবিষ্কার করায় আপনাদের সম্পর্কের বন্ধন আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হতে পারে। আপনারা হাসিখুশি ও উদ্যমী থাকায় একে অপরের আরও কাছাকাছি আসতে পারেন। ভ্রমণের সম্ভাবনা আছে। আপনি কিছু ভালো গ্রাহক পেতে পারেন, যদিও তার জন্য আপনার পকেটে চাপ পড়তে পারে। জরুরি কাজকর্মের জন্য আপনি হয়তো কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকবেন। নানারকমের কাজ করার জন্য দিনের শেষে আপনি হয়তো ক্লান্ত হয়ে পড়বেন। সারাদিনের ধকল কাটিতে বই সেরা উপায় হয়ে উঠতে পারে।
মকর: প্রিয়জনের সঙ্গে মধুর সময় কাটিতে পারেন। সঙ্গীর সান্নিধ্যে কাটিনো সুন্দর মুহূর্তগুলি উপভোগ করার কারণে উদ্বেগ বা মানসিক চাপ কোনওভাবেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। আপনার দায়িত্ববোধ আপনাদের সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার পথ তৈরি করে দিতে পারে। বর্তমানের আর্থিক লেনদেন ভবিষ্যতে ভালো ফল আনতে পারে। তবে, অতীতের লগ্নীগুলি আপনাকে নতুন কাজ পেতে সাহায্য করতে পারে। দলবদ্ধভাবে কাজ করলে প্রোজেক্টগুলি সফলভাবে শেষ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আপনার বুদ্ধির মাধ্যমে আপনি নিজের সব সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।
কুম্ভ: আবেগপূর্ণ কথাবার্তায় আপনার প্রিয়তমের মন বিগলিত হয়ে যেতে পারে। একটি সুন্দর ও সমভাবাপন্ন সম্পর্ক আপনাকে সুখী করতে পারে। সম্পর্কের বন্ধন যে দৃঢ় হচ্ছে তা আপনি ধীরে ধীরে বুঝতে পারতে পারেন। অপ্রত্যাশিত খরচ আপনাকে আয়-ব্যয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে বাধ্য করতে পারে। কর্মক্ষেত্রে সাংগঠনিক পরিকল্পনা করতেই আপনার বেশির ভাগ সময়টি ব্যয় হতে পারে। কাজেই, আপনার সঠিক পদ্ধতি এবং পেশাদারি মনোভাব অনুসারে কাজ করা দরকার কারণ আপনার ঊর্ধ্বতনদের আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা থাকতে পারে। আপনি কতটি পরিণত তা পরীক্ষা করা হতে পারে, কারণ নিজের সেরাটি দিতে আপনার চাপগ্রস্ত লাগতে পারে।
মীন: আপনি ক্ষমাশীল চরিত্রের হলে আপনার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাহায্য হতে পারে। শান্তিপূর্ণভাবে ঘরোয়া সমস্যার সমাধান হতে পারে। বেড়াতে যাওয়ার পরিকল্পনার করার জন্য এটি হয়তো বেশ ভালো সময়। খরচের ব্যাপারে চিন্তা করার আপনার কোনও কারণই নেই, কারণ আর্থিক দিক থেকে ভালো অবস্থানে থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে আপনাকে ধৈর্য ধরতে হবে, কারণ ভালো কাজে সময় বেশি লাগে। তবে, আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে আপনাকে বিরত থাকতে হবে।