রবিতে রয়েছে একাধিক খুশির খবর, এমন সৌভাগ্য কাদের ?

রবিতে রয়েছে একাধিক খুশির খবর, এমন সৌভাগ্য কাদের ?
আজকে কোন কোন বিষয় আপনাকে সাবধানে থাকতে হবে, তা জানা যাবে জ্যোতিষশাস্ত্রে। গ্রহ-নক্ষত্রের পরিবর্তন অনুযায়ী রবিবার কেমন যাবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিচক্রে ৷
Published : December 21, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ: আজকে আপনি স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন এবং মন-মেজাজ এরকম থাকার ফলে আপনি সেইসব কাজ করতে চাইবেন, যা আপনি ছোটবেলা করতে ভালোবাসেন। রোমান্টিক যোগাযোগের জন্য আপনি প্রস্তুত থাকবেন। আপনি যদি ইতিমধ্যে কোনও এরকম সম্পর্কে থেকে থাকেন, তাহলে প্রত্যাশা করতে পারেন যে, সেটি বিকশিত হবে। আপনার প্রকল্পে সহায়তা ও অর্থ সাহায্য করতে পারে, এরকম সঠিক সংস্থান আপনি খুঁজে বার করতে পারবেন। আজকে আপনি, সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিদের দেখা পাবেন এবং সঠিক সুযোগ পাবেন।
বৃষ: স্বাস্থ্যের দিক থেকে, সম্ভবত আজকের দিনটি আপনার জন্য খারাপ হবে। আপনি হয়তো বিশেষভাবে যত্ন নিতে চাইবেন এবং এরকম কিছু করতে চাইবেন না, যাতে অসুস্থতা বা অস্বস্তি হয়। আপনি অন্ততপক্ষে যা করতে পারেন, তা হলো, অতিরিক্ত পরিশ্রম না করা এবং এরকম পরিস্থিতিতে না পরা, যাতে মানসিক চাপ ও উদ্বেগ । সম্পর্কগুলোকে, আজকের দিনে সতর্কতার সঙ্গে সামলাতে হবে। আজকের দিনটি আপনার জন্য খুবই চাপ যুক্ত হবে। সমস্যা সমাধান করতে আপনার বেশি সময় লাগতে পারে।
মিথুন: আজ আপনার ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বীরা লেনদেন ও বিক্রির কাজে আপনার সঙ্গে টক্কর দিতে পারে । আপনার সব লেনদেনের কাজে সতর্কতা ও সাবধানতা বজায় রাখতে হবে । প্রেমে প্রতিকূলতা আসতে পারে । আগের সম্পর্কে ব্যর্থ ব্যক্তিরা নতুন করে প্রেমে পড়তে পারেন ।
কর্কট: আজ আপনার কাজে আশা ও আদর্শের ছোঁয়া দেখতে পাওয়া যাবে । স্থান পরিবর্তন করা বিশেষ উপযোগী প্রমাণিত হবে । আপনার চিন্তাধারা উদার ও সংস্কারমুক্ত হবে, ভিতরের সৌন্দর্য প্রকাশিত হবে ।
সিংহ: অফিসে আরও বেশি দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকে । কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে বাকি দিকগুলি সম্পর্কে ভালো করে চিন্তা করুন । ব্যক্তিগত জীবনে, সঙ্গী/সঙ্গিনীর সঙ্গে ছোটোখাটো ঝগড়া এড়িয়ে চলুন । বিনোদন ও আমোদ-প্রমোদে অংশ নিতে পারবেন ।
কন্যা: একটি একমুখী লক্ষ্য আপনাকে নিয়তির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । আপনার ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা নিখুঁত হবে আর সাফল্যের খিদে আপনাকে কাজ করিয়ে নেবে । দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং উন্নত বিশ্লেষণী ক্ষমতার সাহায্যে ম্যানেজারের কাজে আপনি বিশেষ দক্ষতা অর্জন করবেন ।
তুলা: আজ বন্ধুদের থেকে নিজের প্রেমিক/প্রেমিকার সঙ্গে বেশি সময় কাটাতে চাইবেন। মনের কথা বলার ও বিভিন্ন সুযোগের সদ্ব্যবহার করার জন্য আজকের দিনটি বেশ ভালো। এটা প্রেমিক/প্রেমিকাকে বিয়ের প্রস্তাব জানানো বা অবাক করে দেওয়ার জন্য ভালো সময়।
বৃশ্চিক: আপনি একটা দ্বিধার মধ্যে আছেন এবং বুঝতে পারছেন না কোন পথে এগিয়ে চলা উচিত । জীবনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে সময় দেওয়া উচিত আর আপনি এখন সেটাই করছেন । তবে, সমস্যা ও বিভ্রান্তি এড়াতে ব্যক্তিগত ও কাজের জীবন আলাদা রাখুন । সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য দরকার হলে আরও সময় নিন, কিন্তু তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেবেন না ।
ধনু: আজ আপনার প্রচুর পরিমাণে বেহিসেবি খরচ করার প্রবণতা দেখা দিতে পারে । বিলাসবহুল জিনিস কিনতে প্রলুব্ধ হতে পারেন । এবং সম্ভবত আপনি কিছু কেনার আগে দুবার ভাববেন না । আজকে আপনি সহকর্মীদের ব্যতিক্রমী কিছু করায় উৎসাহ দিতে পারেন । এই মনোভাবের কারণে আপনার সুখ্যাতি আসতে পারে ৷ কিন্তু সবসময় উপদেশ না দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ একসময়ে লোকজন বিরক্ত হতে পারে । আপনার বাতলানো রাস্তা উদারমনা হলেও তা কার্যকর নাও মনে হতে পারে তাদের । কাজেই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় বাস্তব চিন্তা করার পরামর্শ দেওয়া হল ।
মকর: সাধারণত আপনি মাথা ঠান্ডা রাখতে পারেন না, বিশেষ করে পরিস্থিতি যদি খুব চাপের হয়। কিন্তু সবাইকে অবাক করে দিয়ে আজ আপনি বেশ ভালোভাবেই আত্মসংযম বজায় রেখে কাজ করে যেতে পারবেন। সাংসারিক জীবন ভালোই থাকবে এবং তার ফলে আপনি কর্মজীবনে বেশি মনোযোগ দিয়ে নিজের দক্ষতা বাড়াতে পারবেন।
কুম্ভ: ভাইবোনদের সঙ্গে আনন্দ-মজা করার মতো সময় আর কিছুই হয় না। সাধারণত, আপনি নিজেই নিজের রুটিন ও কাজকর্মের পরিকল্পনা বানান, কিন্তু আজকের দিনটা একটু আলাদা। আজকে আপনার পরিকল্পনা তৈরি করবেন আপনার ভাইবোনেরা আর আপনি তা মেনে নেবেন। এমন স্বতঃস্ফূর্ততা আপনার জীবনে প্রথমবার অনুভব করবেন আর এই পরিবর্তন আপনি বেশ উপভোগও করবেন।
মীন: আজকের দিনটা ভালোই যাবে। ভাগ্য আপনার সঙ্গে থাকায় সময়ের মধ্যে সব কাজ শেষ করতে পারবেন। অনেকদিন ধরে পরিকল্পনা করে আসা ফ্যামিলি রিইউনিয়ন হওয়ার সম্ভাবনাও থাকবে, তবে এই পরিস্থিতিতে সেটা ভার্চুয়ালি করতে হতে পারে।