শিবের কোলে উমা, দেবী দশভুজা নন; মণ্ডল বাড়িতে এবার 218 বছরের হরগৌরী পুজো
Bonedi Bari Durga Puja: ইছাপুরের মণ্ডল বাড়িতে দেবী দশভুজা নন, হরগৌরী রূপে পূজিত হন ৷ পুজোয় রয়েছে আলাদা নিয়ম-কানুন ৷ বিশেষ প্রতিবেদন প্রতীতি ঘোষের ৷
Published : October 11, 2026 at 9:27 PM IST
ব্যারাকপুর, 11 অক্টোবর: বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো ৷ দশ হাতে অস্ত্র নিয়ে দশভূজা দুর্গাই আমাদের চেনা। যেখানে মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করছেন নিজের বাহন সিংহকে নিয়ে। কিন্তু এক অন্য ধরনের দুর্গাপুজো হয় ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের অন্তর্গত ইছাপুরের ঐতিহ্যবাহী মণ্ডল বাড়িতে।
এখানে মা দশভুজা রূপে পূজিত হন না ৷ বাড়ির মেয়ে-জামাই হর, গৌরী রূপেই শিবের কোলে মা দুর্গা বিরাজমান ৷ একচালার কাঠামোয় দেবী পার্বতীর ডানপাশে আসীন দেবাদিদেব মহাদেব। তাঁদের দু'পাশে লক্ষ্মী ও সরস্বতী এবং নীচে বিরাজমান কার্তিক ও গণেশ।
ইছাপুরের ঐতিহ্যবাহী মণ্ডল বাড়ির 218 বছরের পুরনো পুজোয় হরগৌরীকে দেওয়া হয় না কোনও অন্ন বা আমিষ ভোগ ৷ আর বিসর্জনেও রয়েছে বিশেষ রীতি ৷ ইছাপুর-নবাবগঞ্জের মণ্ডল বাড়ির দুই ছেলে শ্রীধর ও বংশীধর পুজোর প্রচলন করেছিলেন।
প্রথমে এই পুজো ঘটে হলেও পরবর্তীতে শ্রীধর, বংশীধর দুই ভাই মিলেই দেবীর হরগৌরী রূপে পুজো করার স্বপ্নাদেশ পান। আর তারপর থেকেই যুগ যুগ ধরে এই মণ্ডল বাড়িতে দেবীর শান্তরূপকে বৈষ্ণব মতে বাড়ির মেয়ে হিসেবে পুজো করা হয়ে থাকে। প্রতিবছর মৃৎশিল্পীকে বাড়িতে এনে মূর্তি তৈরি করানো হয়। যার মাপ থেকে রূপ যুগ যুগ ধরে একই হয়ে আসছে। বছর-বছর মণ্ডল বাড়িতে ধুমধাম করে যে সমস্ত পুজো হয় তার খরচ পূর্বপুরুষ শ্রীধর ও বংশীধর রেখে গিয়েছেন ৷
বৈষ্ণব মতে সমস্ত পুজো হয় বলে এখানে নেই বলি প্রথা, নেই তেমনভাবে অন্ন প্রসাদের চল। মহালয়ার পরদিন থেকেই নিয়ম মাফিক শুরু হয়ে যায় মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো। সেদিন থেকেই মা-কে লুচি, মিষ্টি, নানারকম ফল-প্রসাদ, তরকারি, ভাজা-ভুজি নিবেদন করা হয় । এমনকী পুজোর ওই ক'টা দিন মা-কে যে মিষ্টি নিবেদন করা হয় সেগুলি বাড়িতেই ময়রা ডেকে বানানো হয় ৷ দশমীর দিন বিসর্জনেও থাকে বৈচিত্র্য।
মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হয় মহালয়া থেকে। দেবীপক্ষের সূচনায়, মহালয়ার পরের দিন শুক্লা প্রতিপদ তিথিতে বাড়ির পূর্বদিকের ঘরের বেদিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় দুর্গা ঘট ও লক্ষ্মী ঘট। নিয়মিত পুজোর জন্য দুর্গামণ্ডপে নিয়ে আসা হয় নারায়ণশিলাকে। মহালয়ার দিন পুরোহিত এসে প্রাথমিক সমস্ত ব্যবস্থা করে দেন। এরপর প্রতিদিন নিয়ম মেনে চলে নিত্যপুজো, যা ষষ্ঠীর সকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। অন্যদিকে, রথযাত্রার দিন থেকে শুরু হয়ে যায় একচালার প্রতিমা তৈরির কাজ।
নতুন বাঁশের কাঠামো পুজো করে তার উপর খড় বাঁধার মাধ্যমে শুরু হয় প্রতিমা নির্মাণ। প্রতিমা তৈরির কাজ শেষ হলে আঁকা হয় চালচিত্র। এই কাজে পরিবারের সদস্যরাও অংশ নেন। ফলে প্রতিমা নির্মাণের মধ্যে দিয়ে যেন পরিবারের সকলের মধ্যে তৈরি হয় পুজোর এক নিবিড় যোগসূত্র। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় হয় দেবীর বোধন। পুজোর সূচনার প্রতীক হিসেবে প্রতিমার দু'পাশে জ্বালানো হয় একটি ঘিয়ের প্রদীপ ও একটি তেলের প্রদীপ। ঐতিহ্য মেনে সেই প্রদীপ জ্বলে দশমীর সকাল পর্যন্ত।
বংশের ঐতিহ্যবাহী পুজো নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের পার্থ মণ্ডল বলেন, "আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি করা নিয়ম-নিষ্ঠা মেনেই দুর্গাপুজো আয়োজন করে আসছি । মায়ের ভোগ থেকে শুরু করে বিসর্জন হইহই করে কাটে ক'টা দিন ৷ যারা কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন সকলেই পুজোর কটা দিন মণ্ডল বাড়ির ঠাকুরদালানে এসে উপস্থিত হন ৷ বেশিরভাগ সদস্য মহালয়ার পরেই চলে আসেন।"
বাড়ির সদস্য আরও বলছেন, "আগে দু'টি নৌকা করে মা-কে গঙ্গায় প্রদক্ষিণ করিয়ে তারপরে বিসর্জন দেওয়া হত। কিন্তু এখন আমাদের বংশের যত ছেলেরা আছে এমনকী জামাইরাও নিজেদের কাঁধে করে মাকে গঙ্গা পর্যন্ত নিয়ে যায় ৷ আমাদের নিজেদের গঙ্গার ঘাট রয়েছে ৷ সেই মণ্ডল ঘাটেই বিসর্জন দেওয়া হয়। বিসর্জনের পরে আমরা পরিবারের সকলে আবার ঠাকুরদালানে এসে বড়দেরকে প্রণাম করি ৷ আমাদের পূর্বপুরুষদের নিয়ম অনুযায়ী ঠাকুরের প্রসাদ হিসেবে সিদ্ধি, নাড়ু, মুড়ি, ঘুগনি খাই ৷"
পরিবারের এক বউমা অতিন্দিরা মণ্ডল দীর্ঘ বছর ধরে পরিবারের পুজোয় অংশ নিয়ে আসছেন ৷ তিনি বললেন, "আমি যখন নতুন বউ হয়ে এসেছিলাম তখন একরকম কেটেছে ৷ এখন ছোট ছেলে, মেয়েদের হইহই-চিৎকার যেন বাড়ি মাথায় করে রাখে ৷ বাড়ির পুজোয় তো মজা হয়-ই। পুজোর ক'টা দিন সকলে মিলে একসঙ্গে কাটাই ৷ আগে শাশুড়িরা পুজোর কাজ করতেন এখন পুজোর সমস্ত দায়িত্ব আমাদে উপর। পুজো যাতে এখনকার প্রজন্ম চালিয়ে যেতে পারে তার অর্থেরও ব্যবস্থা করে গিয়েছেন আমাদের পূর্বপুরুষরা ৷"