216 বছর একই রীতি ! গোড়ালির উপরে 'পাটানি' পরেই পূজিতা হন রাজবংশী দুর্গা

216 বছর একই রীতি ! গোড়ালির উপরে 'পাটানি' পরেই পূজিতা হন রাজবংশী দুর্গা
Jalpaiguri Basunia Family Durga Puja: বেশিরভাগ জায়গায় মেয়ে হিসেবে পূজিত হলেও মা এখানে বউ ৷ জলপাইগুড়ির পুজোর কাহিনি লিখছেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অভিজিৎ বোস ৷
Published : October 6, 2026 at 5:20 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 অক্টোবর: তিস্তাপাড়ের বধূ হিসেবে বসুনিয়া বাড়িতে আসেন মা দুর্গা ৷ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রথম দুর্গাপুজো হিসেবে পরিচিত বসুনিয়া পরিবারের পুজো । প্রত্যন্ত আমগুড়ি বাজারে মায়ের মন্দির অবস্থিত । 216 বছর ধরে ময়নাগুড়ি ব্লকের বসুনিয়া বাড়িতে মা আসেন রাজবংশী বধূর সাজে । আর পাঁচটা প্রতিমার সঙ্গে যার একদম মিল নেই ।
রাজবংশীদের সাজে মা সাজেন । তাঁর আবরণে আঞ্চলিক জনজাতির ছাপ স্পষ্ট ৷ রাজবংশীরা যেমন দেখতে হয়, ঠিক তেমনই এখানে দেবীর চোখ, মুখমণ্ডল ও শরীরের কাঠামো গড়ে তোলেন শিল্পী । চোখ, নাক ও মুখের গড়নে রাজবংশী বধূর ছাপ । রাজবংশী মেয়েরা যেমন কাজের সময় শাড়ি বা পাটানি গোড়ালির একটু উপরে পরেন, সেই রকম লক্ষ্মী, সরস্বতী ও মা দুর্গাকে পাটানি পরানো হয় । যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রতিমা একটু আধটু পরিবর্তন হলেও রাজবংশী ঘরানা একই আছে ।
কথিত আছে, 1810 সালে ধনবর বসুনিয়া এই পুজোর সূচনা করেন । ময়নাগুড়ি ব্লকের আমগুড়ির বাসিন্দা ধনবর বসুনিয়া কোচবিহার রাজার হিসাবরক্ষকের কাজ করতেন । ময়নাগুড়ির তৎকালীন চাপগড় পরগনার উপর দিয়ে কোচবিহার রাজা দুর্গা ঠাকুর নেওয়ার সময় প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি নামে । ফলে প্রতিমা নিয়ে যেতে পারেননি রাজা । সেই সময় রাজাকে আতিথ্য নেওয়ার অনুরোধ করেন ধনবর ৷ তাঁকেই পুজো করার আদেশ দেন রাজা । সেই বছর কোচবিহার রাজবাড়িতে ঘটে পুজো হয় । সেই থেকেই রাজবংশী দুর্গাপুজো চলছে বসুনিয়া বাড়িতে ।
আমগুড়িতে ছোট্ট একচালার মন্দির । নবমীর দিন সাহিত্য সভারও আয়োজন করা হয়ে থাকে মন্দির প্রাঙ্গণে । রাজবংশীদের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা আসেন সেদিন । আগে ওপার বাংলার রংপুর থেকে প্রতিমা আনা হত । পুরোহিত আসতেন অসম থেকে ৷ তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাব প্রতিপত্তি কমেছে । আগের মত জৌলুস না থাকলেও সেই রীতিনীতিগুলি রয়েছে ।
রাজবংশীদের প্রধান পেশা কৃষিকাজ । কৃষকদের সুখ সমৃদ্ধির আর্জি জানিয়ে দশমীর দিন যাত্রা পুজো হয় ৷ এই যাত্রা পুজোতে রাজবংশীদের কৃষিকাজের যত সরঞ্জাম আছে তা পুজো করেন এলাকার মহিলারা । রবি শস্য যাতে ভালো হয় এবং কৃষকদের সুখ সমৃদ্ধির কামনায় দশমীর দিন এই বিশেষ পুজো করেন মহিলারা ৷ এছাড়াও এদিন যাত্রা পুজোর পর লাঙল দিয়ে আড়াই বিঘা জমি চাষ করার রীতি রয়েছে ।
বসুনিয়া পরিবারের মৃৎশিল্পী শ্রীমন্ত রায় বলেন, "রাজবংশীদের যেমন চেহারা হয়, সেই মতোই আমরা মায়ের রূপ দিয়ে থাকি । মায়ের পরনে থাকে পাটানি । রাজবংশীদের যেমন পোশাক পরেন, সেই পোশাকেই মা দুর্গাকেও পরানো হয় ৷ আমরা বংশপরম্পরায় বসুনিয়া পরিবারের মূর্তি তৈরি করছি । সাধারণত আমরা যে প্রতিমা দেখি, তার থেকে একটু আলাদা । মুখমণ্ডলের কোনও ছাঁচ নেই । আমরা হাতেই মুখমণ্ডল তৈরি করি । নাক টিকালো হয় না । মা এখানে রাজবংশীদের মতোই দেখতে ৷"
বসুনিয়া বাড়ির সদস্য কমল বসুনিয়া বলেন, "এই পুজোটা প্রাচীনকালের ৷ আমাদের পূর্বপুরুষ এই পুজোটা শুরু করেছিলেন । আমগুড়ি চাপগড় পরগনায় আমাদের পূর্বপুরুষ বসবাস শুরু করেন । জঙ্গল পরিষ্কার করে বসতি গড়ে ওঠে । উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের প্রথম পুজো এটা । রাজবংশীদের মুখের যেমন গড়ন, সেই আদলে মূর্তি করা হয় । রাজবংশীদের মুখের ছাপ মূর্তিতে পাওয়া যায় । পারিবারিক পুজো হলেও এটা সর্বজনীন হয়ে গিয়েছে ।"
অন্যান্য সদস্যরা বলেন, "আমাদের বাড়ির পুজোয় মা গ্রাম্য বধূ হিসেবেই পূজিত হন । যেমন রীতিনীতি রয়েছে, সেভাবেই পুজোটা হয় । তিস্তাপাড়ের বধূ হিসেবেই মা আসেন আমাদের এখানে । পুজোর চারদিন খুব আনন্দ হয় । সবাই আসেন আমাদের পুজো দেখতে।"