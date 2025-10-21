আজ আর্থিক ক্ষতির প্রভূত সম্ভাবনা, রাশিফলে কাদের সতর্কতা ?
কেমন কাটবে আজকের দিন ? কারা পাবেন ভাগ্যের সাহায্য ? কাদের হাতে আসতে পারে টাকা ? জানতে দেখুন ইটিভি ভারতের রাশিফল ।
Published : October 21, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ : আপনি আগে যা পরিকল্পনা করেছিলেন তা বাস্তবায়িত হয়নি ঠিকই, কিন্তু তাতে কীই বা আসে যায় । আজকে সেগুলির পুনর্মূল্যায়ন করবেন ও দিনের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে সব কিছুর সমাধান করে ফেলবেন ৷ যার ফলে আপনার আত্মবিশ্বাস বেড়ে যাবে । জীবন এরকমই এবং যতক্ষণ না সফল হচ্ছেন ততক্ষণ আপনাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে । আজকে প্রেমের দিন ও আপনার দুঃসাহসী স্বভাব প্রিয়তমের বিশ্বাস বাড়িয়ে তুলবে । প্রথমার্ধে আর্থিক বিষয় নিয়ে আপনি বাস্তববাদী চিন্তা করবেন ।
বৃষ : আজকে স্মৃতিরোমন্থনের জন্য ভালো দিন, কেননা ভালো স্মৃতি আপনার মুখে হাসি নিয়ে আসবে । আপনি হয়ত কিছু এমন সমস্যার সম্মুখীন হবেন যা আপনাকে খাদের ধারে দাঁড় করিয়ে দেবে । আজকে খুব চালাকির সঙ্গে কাজের পরিকল্পনা করতে হবে । অগ্রাধিকার অনুযায়ী আপনাকে কাজগুলিকে সাজাতে হবে ও আজকের দিনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে । স্বাস্থ্য ভালো থাকলে একইসঙ্গে অনেকগুলি কাজ করা সম্ভব হয় ।
মিথুন : একটি কর্মব্যস্ত কাজের সময়সূচি প্রিয়জনকে উৎসাহিত করার মেজাজে নিয়ে আসতে পারে । প্রেমের আগুন জ্বালিয়ে রাখতে আপনার সঙ্গীর প্রয়োজনের প্রতি মনোযোগ দিন । সঞ্চয় বাড়ানোর জন্য আজকের দিনটি ভালো না । তবে আপনি আজকের দিনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করবেন না । কাজের জায়গায় সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ব্যস্ত থাকবেন । দিনের শুরুতে যোগাযোগ সম্পর্কিত সমস্যাগুলি এবং প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি সমাধান করতে ব্যস্ত থাকবেন । দায়িত্ব নেওয়ার এবং সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার সিনিয়রের প্রশংসা করবেন ।
কর্কট : কোনও নথিতে সই করার আগে সেটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে নেবেন । আজকে যেহেতু আর্থিক ক্ষতি হওয়ার দিন, দালাল ও ফড়েদের দক্ষতার সঙ্গে সামলান । চাকরির ক্ষেত্রে নতুন লোভনীয় প্রস্তাব পাবেন । কাজেই আপনি হয়ত নতুন চাকরি নেবেন । আজকে আপনার মাথা নানা হিসাবনিকাশে ভর্তি থাকবে । যদিও বিশাল কোনও অর্থ খরচ করবেন না । বুঝবেন যে অর্থ খরচ করলে সমৃদ্ধিতে সাহায্য হয় না ।
সিংহ : সঙ্গীর সঙ্গে কথোপকথনের সময় কাজের সমস্যাগুলি দূরে রাখুন । একটু আয়েশ করুন, বাস্তব মানসিকতা থেকে একটু বেরিয়ে আসুন । প্রিয়জনকে আবেগে ভাসতে দিন কারণ তার থেকে ভালোবাসার অনুভূতি ছাড়াও সুন্দর বিস্ময়কর অনেক কিছু আসতে পারে । আর্থিক অবস্থা ভালো হতে পারে । দীর্ঘস্থায়ী সঞ্চয় আছে বলে আপনি ব্যয়ের মেজাজে থাকতে পারেন । কাজের জায়গায় প্রশংসা অর্জন করতে পারেন । এছাড়াও আজকে আপনার সমন্বয়ের দক্ষতা শীর্ষে আছে ।
কন্যা : আজকে সাংসারিক দায়িত্ব সবথেকে বেশি প্রাধান্য পাবে । অধঃস্তন কর্মীরা আপনাকে তাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবেন । যদিও মনে রাখবেন, আপনি সর্বাধিক যত প্রয়াস করবেন, ঠিক ততটাই মূল্য পাবেন । লোকজন নিয়ে সতর্ক থাকুন । ইতিবাচক কোনও পরিবর্তনের জন্য আপনাকে প্রস্তুত থাকতে হবে, কেননা আপনার সঙ্গী হয়ত জীবনের একঘেয়ে জিনিসগুলি মেনে নেওয়ার জন্য প্রস্তুত নন । আপনি সম্ভবত সারা দিন ধরে খুবই সক্রিয় থাকবেন ।
তুলা : আপনার সৌন্দর্য এবং কমনীয়তা আপনার সঙ্গীর দৃষ্টি আকর্ষণ করবে আজ । প্রেম, তৃপ্তি এবং সুখে পূর্ণ একটি স্মরণীয় সময়ের সঙ্গে আপনি ঘনিষ্ঠতা উপভোগ করতে পারেন । টাকা পয়সা আসা বজায় রাখার একটি সুযোগ আজ থাকতে পারে । তবে, আজকে কিছু অপ্রত্যাশিত ব্যয় থাকতে পারে । পেশাগতভাবে দিনটি ইতিবাচকভাবে শুরু হতে পারে । আপনি কর্মক্ষেত্রে আপনার কাজগুলির অর্ধেক সম্পূর্ণ হয়ে গেলে আপনি হারিয়ে যাওয়া জীবনীশক্তি ফিরে পেতে পারেন । যোগাযোগ আপনার কারণ হতে পারে । নিশ্চিত হয়ে নিন যে আপনি আপনার নিয়মিত কাজগুলিতে বিলম্ব করবেন না ।
বৃশ্চিক : গ্রহের অবস্থান অনুযায়ী, আজকে সঙ্গীর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হতে পারে । কথাবার্তায় সতর্ক থাকুন এবং চুম্বনে আপনার ঠোঁট বন্ধ করা ভালো । ব্যবসায় লাভের পরেও আপনার সম্ভবত আরও অর্থের প্রয়োজন হতে পারে । এটি হয়ত দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার কারণে হতে পারে । কাজের জায়গায়, জিনিসগুলি দিনটির জন্য ঠিক নাও হতে পারে । প্রযুক্তিগত সমস্যাগুলি উদ্বেগজনক হতে পারে । আপনি অন্যের ভুল সমাধানের চেষ্টা করতে পারেন তবে এই বিষয় নিয়ে পড়ে থাকবেন না ।
ধনু : সঙ্গীর সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে না যাওয়া নিরাপদ হতে পারে । স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু এমন ভোঁতাভাবে বলবেন না যা আঘাত দিতে পারে । অর্থ এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে আপনি হিসেবি এবং যুক্তিবাদী হবেন । ব্যবসা এবং প্রকল্পগুলির শুরু করার আগে একটি চার্ট বানিয়ে নিন । আজকের গ্রহশক্তি আপনার কাজের শৈলীর পরিবর্তনের পরিচয় দিতে পারে । যাইহোক, ভালো জীবন একটি নিখুঁত ভারসাম্যযুক্ত ব্যক্তিগত এবং পেশাদার জীবনের সঙ্গে প্রত্যাশিত হতে পারে ।
মকর : ঘরোয়া কাজের চিন্তায় মন ব্যস্ত থাকবে । রেস্তোঁরায় যাবেন, না বাড়িতে রাতের খাবার খাবেন তা নিয়ে বিভ্রান্ত হতে পারেন । আর্থিকভাবে নিজের কঠোর পরিশ্রমের ফলগুলি উপভোগ করতে পারেন যদি আপনি পরিকল্পনা করতে শেখেন । ভবিষ্যতের পুরস্কার অর্জনে আপনার অর্থের জন্য একটি বিশদ চার্ট প্রস্তুত করুন । সমাপ্ত সমস্ত কাজ পর্যালোচনা করুন এবং বাকি থাকা কাজগুলির একটি তালিকা প্রস্তুত করুন । এটি কাজের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আনবে । আপনার যুক্তির দক্ষতা শীর্ষে আছে, তবে আপনার কৌশল অবলম্বন করা প্রয়োজন ।
কুম্ভ : ঝামেলা মুক্ত প্রেমের জীবন আপনার জীবনে সুখ আনতে পারে । সমস্যা নিয়ে আলোচনা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্কের পথ প্রশস্ত করতে পারে । আর্থিক দিকে খুব একটা ভালো কিছু আশা করা যায় না ৷ কারণ আপনি নিজের ব্যবসার অংশীদার অথবা জীবনসঙ্গীকে নিয়ে হতাশ হতে পারেন । যৌথ এবং ব্যক্তিগত আর্থিক অবস্থা উদ্বেগের বিষয় হতে পারে । পেশাদারভাবে আপনি সতীর্থ এবং সহকর্মীদের থেকে সহায়তা পেতে পারেন । কড়া কথা বলে আপনি কাউকে আঘাত করতে পারেন । দিনের দ্বিতীয়ার্ধে সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে ।
মীন : প্রিয়জনের কাছাকাছি আছেন তাই প্রেম তুঙ্গে থাকবে আজ । অন্তরঙ্গ মুহূর্তগুলি আপনাকে কল্পনার জগতে নিয়ে যেতে পারে । আর্থিক বিষয়ে মনোযোগের প্রয়োজন । কোনও নতুন চাকরি, প্রকল্প বা ব্যবসায় আপনার ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য আজকে অনুকূল দিন নয় । একইভাবে, কাজের জায়গায়, আপনি মোটামুটি সময় কাটবে কারণ আপনি অফিসে একঘেয়েমিতে ভুগতে পারেন । অন্যের দায়িত্ব কাঁধে নেওয়ার চেয়ে আত্মদর্শন আপনার জন্য এখন অনেক বেশি প্রয়োজনীয় ।