মঙ্গলে করুন এই কাজ, মিলবে বজরংবলীর আশীর্বাদ; বলছে রাশিফল
আজ কাদের ভাগ্যে চমক, কোন রাশির জাতক-জাতিকারা পদে পদে বাধা পাবেন ? আর কারাই বা থাকবেন সতর্ক হয়ে ? মঙ্গলবারের রাশিফলে জেনে নিন ৷
Published : January 20, 2026 at 12:06 AM IST
মেষ: আজকাল আপনি কাজ আর সামাজিক জীবন খুবই ব্যস্ত থাকেন। এবার নিজের ভালোর জন্য কিছু করতে বিরতি নিন। আপনার স্বাস্থ্য চিন্তার বিষয় হয়ে উঠবে। আপনি ক্লান্তবোধ করলে সবকিছু বন্ধ রাখুন।
বৃষ: আজ স্থির করা সব স্বল্পমেয়াদি লক্ষ্য আপনি পূরণ করতে পারবেন এবং তারপরে আপনি দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য স্থির করবেন। কাজের চাপ থাকবেই, কিন্তু তার ফাঁকেই আপনি অবসর নেওয়ার সময় বের করে নিতে পারবেন। পরিবার ও বন্ধুরাও আপনার পরিকল্পনায় সহায়তা করবে।
মিথুন: প্রেম জীবন শান্তিপূর্ণ থাকবে। রোমান্টিক কথোপকথন আপনার আবেগকে জাগিয়ে তুলবে। আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোর ফলে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের পথ প্রশস্ত হবে। আর্থিক চাপের কারণে আপন হয়তো খুব ভালো কাজ করতে পারবেন না। অকারণ চিন্তা করা থেকে বিরত থাকুন ও আগামী দিন যাতে ভালো হয় তার জন্য চেষ্টা করুন। অফিসে মেজাজের ওঠানামার কারণে সমস্যা হবে। আজকে সেরকম গুরুত্বপূর্ণ কিছুই ঘটবে না, সব মিলিয়ে একটি গড়পড়তা দিন কাটবে। আজকের দিনে নিজের দায়িত্বগুলি থেকে পালাবেন না।
কর্কট: সারা দিনে আপনার মাথায় যে চাপ তৈরি করেছেন, আপনার জীবনসঙ্গী তার থেকে মুক্তি পেতে আপনাকে সাহায্য করবেন। যাই হোক, আপনার প্রিয় মানুষকে পাশে পাওয়ার ফিওলে মানসিক চাপ সামলানো আপনার জন্য কঠিন হবে না। আজকে খুব বেহসি লাভ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না, ফলে আর্থিক পরিস্থিতি গড়পড়তাই থাকবে। আপনার উদ্যমের মাত্রার কারণে আপনি কর্মক্ষেত্রে কোনওরকম মনোযোগ আকর্ষণ না করার চেষ্টা করবেন। আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিস্থিতিকে আরো খারাপ করে দিতে পারে, কাজেই আপনার কথা ও কাজ নিয়ে সতর্ক থাকুন।
সিংহ: আজকে রোমান্সের দিন ও আপনি তা সম্পূর্ণ উপভোগ করবেন। আপনার সাহসিকতা আপনার প্রিয় মানুষটির বাসনা জাগিয়ে তুলবে, ফলে প্রেমের ক্ষেত্রে আপনি মুখ্য ভূমিকা নেবেন। আর্থিক অবস্থা ভালো থাকায় আপনি আজকে বেশি খরচ করতে প্ররোচিত হবেন। আশাবাদী থাকুন, কেননা সামনে আপনার জন্য আরো বাহ্লো দিন আসছে। অফিসে আপনি আরো বেশি পরিশ্রম করবেন, ফলে কর্মব্যস্ত পরিস্থিতি তৈরি হবে। আপনার রাগের ওপরে নিয়ন্ত্রণ রাখুন ও ঊর্ধতনদের সঙ্গে মতবিরোধে যাবেন না, নইলে অকারণ বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।
কন্যা: মনের ভাব মুখে প্রকাশ করার জন্য আজ ভালো দিন। আপনি হয়তো আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে কোনও সুন্দর জায়গায় যাওয়ার পরিকল্পনা করবেন। পেশায় যুক্ত ব্যক্তিরা ভবিষ্যতের অগ্রগতি নিয়ে ভালো খবর পাবেন, এছাড়াও তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা আছে। কর্মক্ষেত্রে আপনি উদ্ভাবনী পরিকল্পনা ও ধারণা ভেবে বার করবেন, ফলে সংস্থার সঙ্গে আপনার মজবুত সম্পর্ক গড়ে উঠবে। গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও দায়িত্ব হাতে নেওয়ার ফলে আপনার চিন্তাভাবনাও পরিণত হয়ে উঠবে।
তুলা: প্রিয়জনের সঙ্গে আবেগপূর্ণ কথোপকথন জীবনে সতেজ মুহূর্ত নিয়ে আসতে পারে। আপনার প্রিয় মানুষের কাছে মনের কথা খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে বললে আপনাদের প্রেমের সম্পর্ক মসৃণবাহবে এগনোর রাস্তা সহজ হবে। আর্থিক বিষয়কে আপনি গুরুত্ব দেবেন ও আপনার বিচক্ষণ পরামর্শের জন্য আপনি সমাদৃত হবেন। পেশার ক্ষেত্রে আপনার তুচ্ছ কাজ করতে গিয়ে প্রধান দায়িত্বগুলির অবহেলা করার প্রবণতা আছে। কাজের প্রাধান্য অনুযায়ী সময়সূচি সাজান, যাতে সময়ে কাজ শেষ করতে পারেন, নাহলে অনেক বাকি থাকা কাজ জমে যাবে।
বৃশ্চিক: আপনার সঙ্গীর ওপরে কর্তৃত্ব ফলানোর প্রবণতা আছে। সঙ্গীর জন্য কিছুটা জায়গা ছেড়ে দিতে শিখলেই কেবলমাত্র আপনার প্রেম জীবন নিরাপদ হতে পারে। সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখলে আপনার জীবনসঙ্গী খুশি হবেন। আর্থিক ক্ষেত্রে কোনওভাবেই এরকম প্রচুর খরচ করবেন না, যা নিয়ে পরে আফসোস হতে পারে। কেননা আজকের দিনে উপার্জনের সম্ভাবনা কম ও খরচের সম্ভাবনা সাধারণত যা হয়ে থাকে, সেরকমই। পেশার ক্ষেত্রে বিষয়গুলি আপনার অনুকূলে যেতে পারে। আত্মবিশ্বাসী হওয়া ও অতীতের ভুল থেকে শেখা, এই দুইয়ের সাহায্যে সাফল্য অর্জন করতে পারবেন।
ধনু: জটিল সমস্যাগুলিকে কাছ থেকে দেখুন এবং স্টাইলের সঙ্গে সমাধান করুন। সমস্যা নিয়ে ঝগড়া করবেন না; তার পরিবর্তে, সমাধানের উপায়গুলিতে মনোনিবেশ করুন। বিদেশি কোনও বন্ধুর খবর পেয়ে আজ আপনার দিনটি আরও ভালো হয়ে উঠতে পারে। প্রেমের জীবনে, আপনার প্রিয়জনকে মুগ্ধ করার জন্য আপনাকে কিছুটা সংবেদনশীল হতে হবে। আপনি যদি নিজের সৎ উদ্দেশ্য জাহির করতে পারেন, তাহলে আপনার পক্ষে ভালো হবে। আজ আপনার কাজের পরিমাণ খুব বেশি হতে পারে এবং এটি আপনাকে অস্থির করে তুলতে পারে।
মকর: আপনার প্রিয়তমের যদি আপনাকে আত্মকেন্দ্রিক মনে হয় তাহলেও হতাশ হবেন না। যদিও, আপনি যে কোনও পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে ও সেই অনুযায়ী কাজ করতে শেখেন তাহলে সবকিছুই মসৃণভাবে চলবে। আর্থিক ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও সংগঠিত করার সময়ে আপনি প্রবল আত্মবিশ্বাসী থাকবেন। আপনার দক্ষ পরিচালন ক্ষমতা আর্থিক সমস্যাগুলি সহজেই সামলাতে সাহায্য করবে। অফিসে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ জমা দেওয়ার চাপ থাকবে। ধৈর্য্য ধরে থাকুন, কেননা আগামী দিনে আপনার কঠোর পরিশ্রম অসাধারণ ফল নিয়ে আসবে।
কুম্ভ: প্রেমের জীবনে চ্যালেঞ্জ আসতে পারে। আপনাকে হয়তো আপনার সঙ্গীর প্রয়োজনের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। সম্পর্কে সঙ্গতি বজায় রাখার জন্য যা যা করা সম্ভব, তা অবশ্যই করুন। আজকের দিনে আর্থিক ক্ষেত্রে কিছু উদ্বেগ দেখা দেবে। টাকা আসবে কিন্তু আজকের নক্ষত্রের অবস্থান অনুসারে আপনাকে সমালোচনা মনোভাব থেকে দূরে থাকতে হবে। কাজের জায়গায় চুপচাপ থাকুন। আজকের দিনে বেশি সতর্ক থাকুন, কেননা কঠিন চ্যালেঞ্জগুলি আপনাকে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করতে পারে।
মীন: আপনার প্রণয়ী প্রচুর খুশি ও আনন্দে আপনার মন ভরিয়ে দেবেন, কাজেই প্রেম জীবন শান্ত ও শান্তিপূর্ণ থাকবে। আজকের দিনে আপনার প্রিয় মানুষের সঙ্গে হাসিখুশি কথাবার্তার প্রত্যাশা করতে পারেন। জমায়েতের বন্দোবস্ত করা ও পার্টি দেওয়ার জন্য আজকের দিনটি ভালো, যদিও তাতে আপনার প্রচুর খরচ হবে! এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আর্থিক দিক থেকে আজকের দিনটি সন্তোষজনক হবে। পেশাগত জীবন মসৃণ কাটবে। আপনার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার জন্য আপনি সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনদের প্রশংসা পাবেন।