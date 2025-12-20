কার সম্পদ বৃদ্ধি, কে পাবেন ব্যবসায় লাভ; গ্রহের পরিবর্তনে শনিবার কেমন যাবে

কার সম্পদ বৃদ্ধি, কে পাবেন ব্যবসায় লাভ; গ্রহের পরিবর্তনে শনিবার কেমন যাবে
শনিবার বিশেষ একটি দিন ৷ এইদিনে গ্রহের গতিবিধি বিবেচনায় কোন রাশির কেমন কাটবে জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷
Published : December 20, 2025 at 12:01 AM IST
মেষ: আপনি আজ নিজের মনের কথা শুনবেন। এর ফলে, আপনি সকল পরিকল্পনা সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন। আপনি যে প্রফুল্ল থাকবেন তাই নয়, আপনি নিজেকে হতাশার শিকারও হতে দেবেন না। দিনটি স্বাস্থ্যের দিক থেকে ভালো। আপনি অনেক কাজ শেষ করবেন, তাও খুব দ্রুত। আপনি যদি ব্যবসার কারণে বিদেশি লোক বা বিদেশের সঙ্গে লেনদেন করেন, তাহলে সম্ভবত কাঙ্খিত সাফল্য পাবেন।
বৃষ: আপনার চরিত্রের প্রতিযোগী দিকটি আজ একটু কম জায়গা পাবে, কেননা আপনি বেশি আরাম ও স্বস্তির জীবনযাত্রার দিকে ঝুঁকবেন। এই ইঁদুর-দৌড় খুবই ক্লান্তিকর এবং আপনি এই ভিড় ও সীমাহীন রুটিনের থেকে থেকে দূরে যেতে চাইবেন । আপনি জীবনসঙ্গীর সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় আলোচনা করতে চাইবেন। আর্থিক দিকে থেকে, আজকের দিনটি অন্যদিনের থেকে অন্ধকারাচ্ছন্ন মনে হচ্ছে।
মিথুন: আজ আপনার মধ্যে পরস্পরবিরোধী আবেগ কাজ করবে। আপনার ব্যক্তিগত ও কর্মজীবন দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ। আর সেইজন্যই এই দুইয়ের চাহিদা পূরণ করতে আপনাকে বেশ নাজেহাল হতে হবে। তবে, ভালো খবর হল আপনি নিজের সব দায়িত্ব পালনে সফল হবেন।
কর্কট: আজ, আপনার প্রেমে পড়ার দিন। গভীর প্রেমের আবেগে ভাসতে চলেছেন আপনি। তবে, ঘটনা শুধুমাত্র এইটুকুতেই থেমে থাকবে না। এই অভিজ্ঞতা বারংবার উপভোগ করতেও পারেন।
সিংহ: প্রশংসায় ভেসে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকুন। আক্ষরিক অর্থে না হলেও এটুকু বলা যায় যে, কাজের জায়গায় আপনার দীর্ঘ পরিশ্রমের স্বীকৃতি আজ অবশ্যই পাবেন। এর পাশাপাশি সহকর্মীদের সমর্থন আর ঊর্ধ্বতন ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা পেয়ে হয়তো নতুন কোনও প্রজেক্টের দায়িত্বও নিতে পারেন।
কন্যা: আজকের করণীয়গুলি লিখে ফেলুন। তবে, শুধু কাগজে লিখে রাখলেই হবে না, প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী বাস্তবসম্মতভাবে লক্ষ্য স্থির করুন। সেইসঙ্গে, সবার আগে করার কাজগুলিকে তালিকার উপরে চিহ্নিত করে রাখুন।
তুলা: আজ আপনার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। আপনার প্রতিরোধ ক্ষমতাও ভালো থাকবে। আপনার উৎসাহ খুব বেশি থাকবে এবং আপনি অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলতে চাইবেন। এই শুভ দিনের থেকে সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করুন। আজকের দিনে অনেক কাজ করতে হবে এবং তা খুব দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। আর্থিক দিক থেকে, আজকের দিনটি গড়পড়তা হবে। যদিও, কাজের জায়গায় কিছু কৃতিত্ব অর্জন করার জন্য আজকের দিনটি ভালো। গুরুত্বপূর্ণ মিটিংগুলি ভালো যাবে।
বৃশ্চিক: আপনি চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছেন, অথচ কোন পথে যাবেন বুঝতে পারছেন না। ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কিত কোনও বিশেষ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে চিন্তা করে চলেছেন। এই কারণে আপনার রোজের জীবনযাপন ব্যাহত হতে দেবেন না, নাহলে কাজের জায়গায় ও প্রিয়জনদের সঙ্গে সমস্যা তৈরি হতে পারে।
ধনু: আজ পারিবারিক জমায়েতের সম্ভাবনা প্রবল ৷ আজকের দিনটি আপনার ভরপুর উদ্যমে কাটবে । ঘনিষ্ঠদের স্বাগত জানাবেন ৷ প্রিয় মানুষের সঙ্গে মধুর সময় কাটাবেন ৷ বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে মজায় দিন কাটাবেন ৷ কেনাকাটা করতে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রবল হবে ও তার ফলে আপনি অতিরিক্ত খরচ করে ফেলবেন । আয় বুঝে ব্যয় করুন ৷ আজ সারাদিন আশা ও আত্মবিশ্বাস আপনাকে সঙ্গ দেবে । সব মিলিয়ে আজকের দিনটি বেশ ভালোই কাটবে ৷
মকর: আজকের নানাদিক থেকে আপনার অর্থ উপার্জন হবে, কিন্তু তা আবার পকেট থেকে বেরিয়েও যাবে। আপনার উপার্জনের হিসেব রাখুন, কিন্তু খরচের দিকে বেশি নজর রাখুন। কর্মক্ষেত্রে পরিস্থিতি একটু কঠিন হতে পারে, কিন্তু আপনার সহজাত ও অর্জিত দক্ষতা এবং অতীতের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আপনি সেই সমস্যাগুলি পার করে যাবেন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে, আজকের দিনটি বেশি দুর্ভাগ্যজনক। সম্পত্তিতে অর্থ বিনিয়োগের জন্য এটি আদর্শ সময়।
কুম্ভ: আজকের দিনটি স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে, কেননা আপনি আপনার অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা ক্ষীণ। আজকের সব থেকে ভালো বিষয় হলো আপনার অনিন্দ্যসুন্দর দক্ষতা, যার সাহায্যে আপনি সাধারণ কাজও ভালোভাবে সামলান। নতুন লোকজনদের সঙ্গে সাক্ষাত হওয়ায় আপনি জীবনের নতুন অর্থ খুঁজে পাবেন। আজকে সারাদিন আপনি সম্ভবত আর্থিক বিষয় নিয়ে চিন্তা করবেন। সৌভাগ্যক্রমে, আজকের দিনটি মুনাফা অর্জনের দিন। নানা উপায়ে আপনি লাভ করবেন।
মীন: শুরু ভালোভাবে করতে পারলে, অর্ধেক কাজ হয়ে যায়। এটা মাথায় রেখেই আপনি, কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প সামলানোর জন্য আপনার সহকর্মীদের সহযোগিতা এবং উপরওয়ালাদের অনুমতি সক্রিয়ভাবে খুঁজবেন ভবিষ্যতের পরিকল্পনা নিয়ে সঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা, আপনাকে খুবই সাহায্য করবে। কাজেই আপনি শান্তিতে থাকবেন। আজকে সম্ভবত আপনি, আপনার পেশাগত লক্ষ্যের দিকে খুব বেশি একাগ্র থাকবেন। ভালো স্বাস্থ্য এবং সম্পূর্ণ মনোযোগের কারণে দিনটি খুবই ভালো যাবে।