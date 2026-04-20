ETV Bharat / state

সোমবারে মহেশ্বরে কৃপায় গোল্ডেন টাইম আপনার, পড়ুন রাশিফল

সোমবার মানেই বাবা মহেশ্বরের বার ৷ শিবের দৃষ্টিতে প্রেম, অর্থ, সুখময় হবে কাদের? আজকের দিনটি কোন রাশির কেমন কাটবে, তা জানুন ইটিভি ভারতের রাশিফলে ৷

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 20, 2026 at 12:06 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ (ARIES): আপনি আজ আপনার নিজের জিনিস সম্পর্কে সচেতন থাকবেন এবং সেটিকে অন্যদের সঙ্গে ভাগ করার বিষয়ে কম উৎসাহী হবেন। আপনার এই আগলে রাখার কারণ কোনও বিশেষ মানুষও হতে পারে। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আপনার সময় ভালো কাটবে, আপনার বিবাহিত জীবনও বিকশিত হবে। ভালোবাসার মানুষটির যত্ন নিন। আজকের দিনটি আপনাকে বাস্তব ও কল্পনাতীত পুরস্কারে পুরস্কৃত করতে পারে। আজ আপনার মনে অস্থিরতা কম থাকবে এবং প্রচুর আনন্দ আর পরিপূর্ণতায় ভরা থাকবে।

বৃষ (TAURUS): মধু যেমন মৌমাছিদের আকর্ষণ করে, তেমনি টাকাপয়সা আপনাকে নিজের দিকে টানবে, ফলে আপনার দৃষ্টি আজ অনেকটাই অর্থের দিকে থাকবে। আজ আপনার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, কাজেই অর্থের শক্তি উপভোগ করুন। আপনি আজ একটি দুল বা একটি নেকলেস কিনতে পারেন, এবং আপনার দরদাম করার দক্ষতা আপনাকে প্রতারিত হওয়ার থেকে বাঁচাতে পারে। আপনি আজ কল্পনাপ্রবণ হবেন আর প্রথাগত পদ্ধতির বাইরে গিয়ে আপনার ভালোবাসার মানুষটিকে খুশি করার চেষ্টা করবেন। আজ আপনি ভালো স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারবেন আর সেই মত কাজ করার চেষ্টা করবেন।

মিথুন (GEMINI): আপনার প্রিয়তমের সান্নিধ্যে সময় কাটানোর ফলে আপনার মন তরতাজা হবে ও পুনর্জীবন পাবে। তাদের জন্য যে রোমান্টিক কবিতা লিখেছেন তা পড়ে শোনান। আজকে আপনি অনাবশ্যক জিনিসের পিছনে আপনার অর্থ খরচ করবেন। আরও ভালো করার আপনার প্রচেষ্টা হয়ত ভুল দিকে চালিত হবে। কাজেই নিশ্চিত করুন যে আপনার পরিশ্রম বৃথা যাচ্ছে না। আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকুন।

কর্কট (CANCER): আপনার কর্মব্যস্ত স্বভাবের কারণে আপনি যাস আমলাতে পারবেন তার থেকে অনেক বেশি কাজ হাতে নিয়ে ফেলবেন। এত কাজের চাপ থাকবে যে তাদের বলিষ্ঠ কাঁধও ঝুঁকে যাবে। আপনাকে উপদেশ এই যে চাপ কম নিন ও না বলতে শিখুন। তাছাড়াও এটি একটি সাময়িক পর্যায়, এবং আপনি মাথা ঠান্ডা রাখলে কেউ আপনাকে হারাতে পারবে না। আজ আপনি চাপ-মুক্ত থাকবেন ও মানসিক শান্তি উপভোগ করবেন। ফলে আপনার মুখ হাসিতে ভরে যাবে।

সিংহ (LEO): নিজের ক্ষমতাতেই কখনো বিস্মিত হয়েছেন? আজকে হবেন। প্রতিকূল কার্যকলাপের অভাব ও বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের সঠিক মিশ্রণ, সব পরিস্থিতিতেই আপনাকে মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু করে তুলবে। এই দিনটি আপনার নমনীয় স্বভাব, নরমপন্থী মতামত ও পরিপূর্ণ বক্তব্যকে সামনে নিয়ে আসবে, যা কিনা একসঙ্গে অদম্য। মাঝরাত্রি অবধি সৃজনশীলতা আপনাত হৃদয় দখল করে রাখবে। প্রিয়তমকে আপনি খুব বেশি সময় দিতে পারবেন না।

কন্যা (VIRGO): বাচ্চারা শ্রেণিকক্ষে ও তার বাইরেও হাততালি ও প্রশংসা কুড়োবে! যুক্তি ও ও ন্যায়বিচারের ক্ষমতাও উন্নত হবে। আজকের দিনে যাই ঘটুক না কেন, আপনাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে যে মাথা ঠান্ডা রেখে এই আনন্দের সময় উপভোগ করুন। আজ আপনার স্বাস্থ্য ও মেজাজ ভালো থাকবে। আপনার পরিকল্পনাও সঠিক ভাবে কাজে পরিণত হবে। ভাগ্য আপনার সহায় থাকবে। যে কাজ করতে ভালোবাসেন তা করে নিজেকে উদ্দীপ্ত করার এটিই সেরা সময়।

তুলা (LIBRA): আজ আপনার সামাজিক পদমর্যাদা এবং ভাবমূর্তির উন্নতি হওয়ার প্রচুর সম্ভবনা আছে। যদিও সেটি আপনার ব্যক্তিগত চরিত্রের উপর নির্ভর করে, তাই আপনাকে সেটিকে সবরকম ভাবে সুরক্ষিত রাখতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। যারা আপনার মর্যাদাহানি করার চেষ্টা করবে তাদের হতাশ হতে হবে। ব্যস্ত দিনের শেষে, সন্ধ্যাটি আপনি আপনার ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কাটাতে বেশি পছন্দ করবেন। বিরতি নিন, আরাম করুন ও আপনার যা আছে তাই উপভোগ করুন।

বৃশ্চিক (SCORPIO): আজ এমন পরিস্থিতি আসতে পারে, যেখানে আপনার ধৈর্য্যের পরিচয় দিতে হতে পারে। বুদ্ধিমানের কাজ হবে, শান্ত হয়ে আপনার সহকর্মী, পরিবারের লোকজন বা আপনার সঙ্গীর সঙ্গে সব বিবাদ মিটিয়ে নেওয়া। প্রেমে বিশ্বস্ত এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলে তা আপনার সঙ্গীকে কাছে নিয়ে আসবে। সমালোচনা আপনাকে বিষণ্ণ করতে পারে। কিন্তু অন্যদের সমালোচনা করলে, তও আপনার উদ্যমের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।

ধনু (SAGITTARIUS): আপনার পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের ভারসাম্য এমনভাবে রক্ষ করুন যাতে কোনওটিই উপেক্ষিত না হয়। আপনি হয়ত আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে পর্যাপ্ত সময় কাটাতে পারবেন না। আপনি বিচ্ছিন্ন বোধ করতে পারেন, কাজেই আপনাকে সাহস ধরে রাখতে হবে। আপনার ভালোবাসার মানুষটির অনুগ্রহ লাভ করার চেষ্টা করতে ও তাকে পরিতুষ্ট করার জন্য প্রস্তুত থাকুন। কীভাবে অর্থ সঞ্চয় করতে হয়, আজ আপনি তা শিখবেন। কোনো জিনিস কেনার আগে আপনি দুবার ভাববেন এবং আবশ্যক না হলে তা থেকে আপনি বিরত থাকবেন। প্রয়োজন মেটানোর জন্য অর্থ ধার করার এটি ভালো সময়।

মকর (CAPRICORN): আজকে আপনি মানসিক ভাবে খুবই সক্রিয় থাকবেন ও নতুন জিনিস শিখতে খুবই আগ্রহী থাকবেন। বিনিয়োগ ও ফাটকা নিয়ে আপনার আরো শেখা দরকার। নতুবা, আপনি কোনও সৃজনশীল বৃত্তির পিছনে অর্থ বিনিয়োগ করতে পারেন। আজ আপনার পেশাগত জীবনে সুযোগের বন্যা বইবে। আপনার পরামর্শ বা সিদ্ধান্তের থেকে লাভজনক ফল পাওয়া যাবে। আপনি যদি কঠোর পরিশ্রম করেন, তাহলে প্রচুর মুনাফা করার সুযোগ, ইনসেন্টিভ ও সুবিধা পাবেন। ব্যবহারিক জ্ঞান বাড়ান ও আপনার সুস্থতার খেয়াল রাখুন।

কুম্ভ (AQUARIUS): আপনার পরিবারের সঙ্গে ভালো সময় কাটানোড় জন্য আপনি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে যাবেন। একসঙ্গে সুস্বাদু খাবার রান্না করা বা জীবনচর্যার বিষয় আলোচনা করা নিয়েই আপনার মাথা ভরে থাকবে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি বা বাজারে নতুন আসা জিনিস কেনার ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। এইধরনের বিনিয়োগ আপনাকে শুধু ক্ষণস্থায়ী আনন্দই দেবে, ফলে লোভ সামলে রাখুন। আজকে কাজ-সংক্রান্ত কোনও বিষয় নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন। যাই হোক, পেশাগত ঘাটতিগুলি সনাক্ত করার সময় এসে গেছে।

মীন (PISCES): আপনি আপনার প্রিয়তমের সঙ্গে এরকম আচরণ করবেন, যেন আপনি সপ্তম স্বর্গে আছেন। আপনার আচরণ ও কাজে আপনার সঙ্গী মুগ্ধ হয়ে যাবেন। আপনার প্রেয়সীর প্রয়োজন পূরণ করার জন্য আপনাকে বাস্তববাদী হতে হবে। আজকে আপনি হাওয়া খাওয়ার জন্য অনেকটা সময় ধরে গাড়িতে ঘুরতে পারেন। মাথায় রাখবেন যে সব বিনিয়োগ থেকেই কিছু না কিছু ফেরত আসে, আপনি তা বুঝতে পারুন বা না পারুন। কাজ করার ধরনের পরিবর্তন আপনার জন্য উপকারী হবে।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.