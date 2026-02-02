ETV Bharat / state

আমেরিকার মদতপুষ্ট বিএনপি ! বাংলাদেশে জামাত জিতলে খুশি হবে পাকিস্তান; মন্তব্য হাসিনা পুত্রের

একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নিলেন হাসিনা-তনয় ৷ সেখান থেকে একাধিক প্রসঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে নিশানা করেন জয় ৷

Sajeeb Wazed
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকে নিশানা করেন জয় (ছবি: জয়ের ফেসবুক)
February 2, 2026

কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: বিএনপি বা জামাত-ই-ইসলামি -বাংলাদেশের সংসদীয় নির্বাচনে যারাই জিতুক না কেন তারা ভারতকে দুশ্চিন্তা ছাড়া আর কিছুই দেবে না ৷ এমনটাই মনে করেন শেখ হাসিনার সজীব ওয়াজেদ জয় ৷ পাশাপাশি বাংলাদেশের 70 শতাংশ নাগরিক এখনও তাঁদের আওয়ামী লিগকে সমর্থন করে ৷

বিএনপির প্রধান তারেক রহমানকে দুর্বল নেতা অভিহিত করে হাসিনা পুত্র জানান, খালেদা তনয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেছে। কারণ, তাঁর বহু অপরাধ জানে আমেরিকা। বিএনপি জিতলে বাংলাদেশকে আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ করবে। আবার জামাত জিতলে পাকিস্তান আর লস্কর খুশি হবে। দুটোই ভারতের দুশ্চিন্তার বিষয়। বই প্রকাশ অনুষ্ঠানে সোমবার ভার্চুয়াল মাধ্যমে বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে এমনই মন্তব্য করেছেন জয়।

এদিন বইমেলায় ইনশা আল্লাহ্ বাংলাদেশ নামক একটি বই প্রকাশ হয়। সেই অনুষ্ঠানেই প্রধান বক্তা ছিলেন শেখ হাসিনার পুত্র জয়। সেখানেই তিনি বলেন, "প্রত্যেকেই অবগত বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে। আমাদের সরকার কোনও হত্যার সঙ্গে জড়িত নয়। সে সময় যা যা হয়েছিল সব করেছে দুষ্কৃতীরা ৷ এখনকার জেল থেকে সব বড় দুষ্কৃতীদের ছেড়ে দিয়েছে। মুহাম্মদ ইউনুসের সরকার এদের দারাই মদতপুষ্ট।"

Sajeeb Wazed
একটি বইপ্রকাশ অনুষ্ঠানে ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশ নিলেন হাসিনা-তনয় (ইটিভি ভারত)

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি বলেন, "ওরা আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করেছে। অনেক পুলিশকে হত্যা করেছে। আমদের কর্মী সমর্থকদেরও হত্যা করেছে। তবে আমরা সুবিচারের স্বপ্ন দেখি ৷ এই সমস্ত হত্যার বিচার একদিন হবে ৷ এখন বাংলাদেশের সমস্ত হিংসার নেপথ্যে জামাত আর বিএনপির উস্কানি রয়েছে। বিএনপি হয়ত ক্ষমতায় আসবে। আমেরিকার দূতাবাস তারেক রহমানকে কেন এত মদত দিচ্ছে ? কারণ, তারেকের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ আছে। আমেরিকা চাইলে তারেকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারত। নেয়নি। কেন? দুটো প্রশ্নেরই একটাই উত্তর তারা বাংলদেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় ৷"

এদিনের ভাষণে গণভোটের প্রসঙ্গও টেনে আনেন জয় ৷ তিনি বলেন, "আমাদের সংবিধানে গণভোটের জায়গা নেই। তারেকের নেতৃত্বে বিএনপি এখন পুরো পাল্টি খেয়ে গণভোটের পক্ষে হ্যাঁ বলছেন। কেন? কারণ, আমেরিকা তাই চায়। তারেক রহমান মার্কিন এর কাছে মাথা নুইয়েছেন। আবার জামাত এই ইউনুস সরকারকে মদত দেয়। অথচ আমাদের দেশের অন্তত ৭০ শতাংশ মানুষ এখনও আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে ।" এদিকে, জামাতকে আক্রমণ করে জয় জানান, এই শক্তি শরিয়তি আইন প্রতিষ্ঠা করতে চায়। তাছাড়া ওদের সমর্থক লস্করের নেতারা যে ভাষায় কথা বলছেন সেটা ভয়ঙ্কর ভারতের জন্য। পাকিস্তান যা খুশি করার সাহস পাবে। এটা ভারতের জন্য চিন্তার। ভারতের নিরাপত্তার জন্য দুশ্চিন্তার।

