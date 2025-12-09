প্রাথমিকে নিয়োগের পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেলেন না 2023-25 ডিএলএড পাঠরতরা

প্রাথমিকে নিয়োগের পরীক্ষায় বসার অনুমতি পেলেন না 2023-25 ডিএলএড পাঠরতরা
2023-25 ডিএলএড পাঠরতদের পরীক্ষায় বসার আবেদন খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট ৷ চূড়ান্ত পরীক্ষার ফলপ্রকাশ না-হওয়াতেই দেওয়া হল না অনুমতি !
Published : December 9, 2025 at 8:22 PM IST
কলকাতা, 9 ডিসেম্বর: 2025 সালের প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হল না 2023-25 শিক্ষাবর্ষে ডিএলএড পাঠরত চাকরিপ্রার্থীদের ৷ পরীক্ষায় আবেদন করতে দেওয়ার আর্জি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ডিএলএড পাঠরত একাংশ চাকরিপ্রার্থী ৷ কিন্তু আদালতের নির্দেশে বলা হয়েছে, 25 সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার আগে যাঁরা ডিএলএড উত্তীর্ণ হয়েছেন, একমাত্র তাঁরাই এই পরীক্ষায় বসতে পারবেন ৷
কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিভাষ পট্টনায়কের বেঞ্চ নির্দেশ দেয়, "প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ 25 সেপ্টেম্বর প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷ ওই তারিখের আগে যাঁদের ডিএলএড কোর্স সম্পন্ন হয়েছে, একমাত্র তাঁরাই আবেদন করতে পারবেন ৷ কিন্তু, যাঁরা প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় বসার অনুমতি চেয়ে মামলা করেছিলেন, তাঁদের ডিএলএড পরীক্ষার ফলাফলই এখনও প্রকাশ হয়নি ৷ তাই এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেওয়ার আর্জি খারিজ করছে আদালত ৷"
মামলাকারী রাবেয়া খাতুন-সহ একাধিক চাকরিপ্রার্থীর আইনজীবী আলি আহসান আলমগীরের বক্তব্য, "তাঁরা 2022 সালের টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন ৷ অনেকেই 2014, কেউ-কেউ 2017 সালের টেট উত্তীর্ণ ৷ কিন্তু, বিএড ডিগ্রি থাকার জন্য তাঁরা প্রত্যেকেই ফের ডিএলএড ডিগ্রি করছেন প্রাথমিক শিক্ষকতার চাকরিতে আবেদনের জন্য ৷ কারণ, সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিক শিক্ষকতার জন্য ডিএলএড প্রশিক্ষণ আবশ্যিক করেছে ৷"
উল্লেখ্য, আবেদনকারীদের 2023 সালে কোর্স শুরু হয়েছিল ৷ চলতি বছরের জুন মাসে অন্তিম পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর এখনও ডিএলএড-এর ফলাফল প্রকাশ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ৷ এদিকে পর্ষদই প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে ৷ 9 ডিসেম্বর অর্থাৎ, মঙ্গলবারই আবেদনের শেষ দিন ছিল ৷ মামলাকারীদের আইনজীবী আবেদন করেন, "প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের গাফিলতির জন্যই এখনও ফলাফল প্রকাশ হয়নি ৷ তাই আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হোক ৷"
এর আগে 2022 সালের নিয়োগের সময় 2020-22 শিক্ষাবর্ষের ডিএলএড প্রশিক্ষণরতদের একাধিক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে দিতে নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের পক্ষে আইনজীবী সুবীর স্যানাল আদালতে জানান, নিয়ম অনুযায়ী 25 সেপ্টেম্বর প্রথম বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে ৷ তার আগে যাঁদের কোর্স সম্পন্ন হয়েছে, তাঁরাই সুযোগ পাবেন ৷
পাশাপাশি এখানে একাধিক ক্যাটেগরি একসঙ্গে মামলা দায়ের করেছে বলে সওয়াল করেন পর্ষদের আইনজীবী ৷ এই ধরনের মামলা গ্রহণ করাই উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন তিনি ৷ তাঁর যুক্তি, এর ফলে পরবর্তী সময়ে জটিলতা তৈরি হবে ৷ বিচারপতি সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর, আবেদনকারীদের আর্জি খারিজ করে দিয়েছেন ৷