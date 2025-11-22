ETV Bharat / state

এসএসসি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই, আজ চাকরি থেকে বঞ্চিত সেই অপেক্ষমান প্রার্থীরা

অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ, রাজ্য সরকার শূন্যপদ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হয়নি ৷

চাকরি থেকে বঞ্চিত এসএসসি দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা (ফাইল চিত্র)
November 22, 2025

কলকাতা, 22 নভেম্বর: 2016 সালের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে জন্ম নিয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন । সেই আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিল এক নাম, তা হল রাসমণি পাত্র । প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে তিনি মাথা মুড়িয়ে জানিয়েছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের বার্তা । কিন্তু বুধবার সেই রাসমণিই জানালেন, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নতুন নিয়োগের ইন্টারভিউ তালিকায় তাঁর নাম নেই । অর্থাৎ, চাকরির প্রত্যাশা আবারও অধরা ।

রাসমণি পাত্রর মতো একই পরিস্থিতিতে আরও প্রায় সাড়ে চার হাজার অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থীর । তাঁদের অভিযোগ, 2016 সালের প্যানেলে দুর্নীতি না-হলে বহু আগেই তাঁরা চাকরি পেতেন । অপেক্ষমান অবস্থাতেই সময় কেটে গেল । আজ অনেকেরই বয়স চাকরি পাওয়ার নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে । নতুন প্রার্থীদের মতো তাঁরা 'অভিজ্ঞতা নম্বর'-এর সুবিধাও পাচ্ছেন না । ফলে সবদিক থেকেই বঞ্চনার শিকার তাঁরা ।

মূলত, এসএসসি দুর্নীতি ফাঁসের প্রথম দিন থেকে আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন এই অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থীরা । টানা 1300 দিনেরও বেশি সময় ধরে কলকাতার ময়দানে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে চলে অবস্থান-বিক্ষোভ । সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি । সরকারের সঙ্গে একাধিক দফায় বৈঠকও হয়েছিল । শূন্যপদ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও মিলেছিল । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কোনও বাস্তবায়ন হয়নি বলে অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ ।

অভিষেক সেন, যিনি অপেক্ষমানদের পক্ষে প্রথম মামলা করেছিলেন । তিনি বলেন, "2016-তে দুর্নীতি হয়েছিল এটা আমরা দেশকে দেখিয়েছিলাম । অথচ আজ আমরাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত । চাকরির বয়স গেল, নম্বরের সুবিধা পেলাম না, প্যানেল থেকেও আবার বাদ পড়লাম ।"

এদিকে রাসমণি পাত্রর কথায়, "আমি মাথা মুড়িয়ে বলেছিলাম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে যা লাগে করব । আজ কেউ পাশে নেই । পরীক্ষা দিলাম নতুনদের সঙ্গে, কিন্তু বয়সের দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছি । স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হব । কিন্তু বুঝছি, আমাদের পরিণতি হয়তো এই লড়াইয়ে হারিয়ে যাওয়া ।"

অন্যদিকে শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ মেনেই নতুন এসএসসি প্রক্রিয়া চলছে । নির্ধারিত বিধি অনুসারেই নিয়োগ হবে আগামীতেও । কিন্তু বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, যে দুর্নীতি প্রকাশ্যে এনেছিলাম, তার শাস্তি কি আমাদেরই পেতে হবে?

প্রসঙ্গত, 18 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের নথি যাচাই পর্ব ৷ চলবে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত । শিক্ষক নিয়োগে মোট শূন্যপদ 35 হাজার 726 জন । তার মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শূন্যপদের সংখ্যা 12 হাজার 514 । একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে আবেদন করেছিলেন 2 লক্ষ 46 হাজার 543 জন । তাঁদের মধ্যে 3,120 জন বিশেষভাবে সক্ষম‌ । পরীক্ষায় বসেছিলেন 2 লক্ষ 29 হাজার 606 জন । ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েছেন প্রায় 20 হাজার 500 জন ।

