এসএসসি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই, আজ চাকরি থেকে বঞ্চিত সেই অপেক্ষমান প্রার্থীরা

এসএসসি দুর্নীতির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি লড়াই, আজ চাকরি থেকে বঞ্চিত সেই অপেক্ষমান প্রার্থীরা
অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ, রাজ্য সরকার শূন্যপদ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন হয়নি ৷
Published : November 22, 2025 at 2:20 PM IST
কলকাতা, 22 নভেম্বর: 2016 সালের শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ থেকে জন্ম নিয়েছিল দীর্ঘ আন্দোলন । সেই আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠেছিল এক নাম, তা হল রাসমণি পাত্র । প্রতিবাদের প্রতীক হয়ে তিনি মাথা মুড়িয়ে জানিয়েছিলেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের বার্তা । কিন্তু বুধবার সেই রাসমণিই জানালেন, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির নতুন নিয়োগের ইন্টারভিউ তালিকায় তাঁর নাম নেই । অর্থাৎ, চাকরির প্রত্যাশা আবারও অধরা ।
রাসমণি পাত্রর মতো একই পরিস্থিতিতে আরও প্রায় সাড়ে চার হাজার অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থীর । তাঁদের অভিযোগ, 2016 সালের প্যানেলে দুর্নীতি না-হলে বহু আগেই তাঁরা চাকরি পেতেন । অপেক্ষমান অবস্থাতেই সময় কেটে গেল । আজ অনেকেরই বয়স চাকরি পাওয়ার নির্ধারিত সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে । নতুন প্রার্থীদের মতো তাঁরা 'অভিজ্ঞতা নম্বর'-এর সুবিধাও পাচ্ছেন না । ফলে সবদিক থেকেই বঞ্চনার শিকার তাঁরা ।
মূলত, এসএসসি দুর্নীতি ফাঁসের প্রথম দিন থেকে আন্দোলনের সামনের সারিতে ছিলেন এই অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থীরা । টানা 1300 দিনেরও বেশি সময় ধরে কলকাতার ময়দানে গান্ধি মূর্তির পাদদেশে চলে অবস্থান-বিক্ষোভ । সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়েছিল রাজ্য রাজনীতি । সরকারের সঙ্গে একাধিক দফায় বৈঠকও হয়েছিল । শূন্যপদ বাড়ানোর প্রতিশ্রুতিও মিলেছিল । কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতির কোনও বাস্তবায়ন হয়নি বলে অপেক্ষমান চাকরিপ্রার্থীদের ক্ষোভ ।
অভিষেক সেন, যিনি অপেক্ষমানদের পক্ষে প্রথম মামলা করেছিলেন । তিনি বলেন, "2016-তে দুর্নীতি হয়েছিল এটা আমরা দেশকে দেখিয়েছিলাম । অথচ আজ আমরাই সবচেয়ে বেশি বঞ্চিত । চাকরির বয়স গেল, নম্বরের সুবিধা পেলাম না, প্যানেল থেকেও আবার বাদ পড়লাম ।"
এদিকে রাসমণি পাত্রর কথায়, "আমি মাথা মুড়িয়ে বলেছিলাম, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে যা লাগে করব । আজ কেউ পাশে নেই । পরীক্ষা দিলাম নতুনদের সঙ্গে, কিন্তু বয়সের দৌড়ে পিছিয়ে পড়েছি । স্বপ্ন ছিল শিক্ষক হব । কিন্তু বুঝছি, আমাদের পরিণতি হয়তো এই লড়াইয়ে হারিয়ে যাওয়া ।"
অন্যদিকে শিক্ষা দফতর জানিয়েছে, আদালতের নির্দেশ মেনেই নতুন এসএসসি প্রক্রিয়া চলছে । নির্ধারিত বিধি অনুসারেই নিয়োগ হবে আগামীতেও । কিন্তু বঞ্চিত চাকরিপ্রার্থীদের প্রশ্ন, যে দুর্নীতি প্রকাশ্যে এনেছিলাম, তার শাস্তি কি আমাদেরই পেতে হবে?
প্রসঙ্গত, 18 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে একাদশ-দ্বাদশ শিক্ষক নিয়োগের নথি যাচাই পর্ব ৷ চলবে 4 ডিসেম্বর পর্যন্ত । শিক্ষক নিয়োগে মোট শূন্যপদ 35 হাজার 726 জন । তার মধ্যে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শূন্যপদের সংখ্যা 12 হাজার 514 । একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিতে আবেদন করেছিলেন 2 লক্ষ 46 হাজার 543 জন । তাঁদের মধ্যে 3,120 জন বিশেষভাবে সক্ষম । পরীক্ষায় বসেছিলেন 2 লক্ষ 29 হাজার 606 জন । ইন্টারভিউতে ডাক পেয়েছেন প্রায় 20 হাজার 500 জন ।