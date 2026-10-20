'জুট লর্ড' থেকে প্রাসাদোপম বাড়ি ! বাংলার অতীতের জীবন্ত দলিল গাইন বাড়ির 200 বছরের পুজো
Traditional Durga Puja: জমিদারি নেই, বদলেছে সময় । কিন্তু প্রায় দু'শো বছরের পারিবারিক দুর্গোৎসবের রীতিতে আজও পড়েনি ছেদ । শামীম মোল্লার প্রতিবেদন ।
Published : October 20, 2026 at 12:26 PM IST
বসিরহাট, 20 অক্টোবর: উত্তর 24 পরগনার ধান্যকুড়িয়া যেন বাংলার অতীতের এক জীবন্ত দলিল । গ্রামের পথে পথে ছড়িয়ে রয়েছে ইউরোপীয় ও ভিক্টোরীয় স্থাপত্যের ছাপ, প্রাসাদোপম জমিদারবাড়ি আর হারিয়ে যাওয়া এক বণিক-সভ্যতার স্মৃতি । সেই ইতিহাসেরই অন্যতম উজ্জ্বল অধ্যায় গাইন বাড়ির দুর্গাপুজো ।
পাটের ব্যবসায় বিপুল সম্পত্তির অধিকার, ইংরেজ বণিকদের সঙ্গে যোগাযোগ, সমাজসেবায় অবদান এবং চলচ্চিত্রের শুটিং- কত গল্প যে জড়িয়ে রয়েছে এই বাড়ির আনাচে-কানাচে ! জমিদারি নেই, বদলেছে সময় । কিন্তু প্রায় দু'শো বছরের পারিবারিক দুর্গোৎসবের রীতিতে আজও পড়েনি ছেদ । একচালার প্রতিমা, বংশপরম্পরায় চলে আসা পুজোর আচার আর সন্ধিপুজোয় 108টি প্রদীপ জ্বালানোর প্রথায় অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতু গড়ে চলেছে গাইন পরিবার ।
ধান্যকুড়িয়ার গাইন পরিবারের উত্তরসূরি মনোজিৎ গাইনের কথায়, তাঁদের পারিবারিক দুর্গাপুজো প্রায় দু’শো বছরের ঐতিহ্য বহন করছে । পরিবারের ইতিহাসে এই পুজোর বিশেষ সমৃদ্ধি ঘটেছিল তাঁর প্রপিতামহ মহেন্দ্রনাথ গাইনের আমলে । পাটের ব্যবসায় বিপুল সাফল্যের জন্য মহেন্দ্রনাথের নামের সঙ্গে জুড়েছিল 'জুট লর্ড' পরিচিতি । উনিশ শতকের বাংলায় পাট ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্য । সাতক্ষীরা-সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চলের পাট বিদেশের বাজারে পৌঁছত । ইংল্যান্ড ও ইউরোপে পাট রফতানির ব্যবসাকে কেন্দ্র করে ধান্যকুড়িয়ার মতো জনপদেও তৈরি হয়েছিল বিত্তশালী বণিকসমাজ ।
ব্রিটিশ আমলে ব্যবসার সূত্রে স্থানীয় ধনী পরিবারগুলির সঙ্গে ইংরেজ বণিক ও আধিকারিকদের যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল । সেই অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির ছাপ পড়ে ধান্যকুড়িয়ার স্থাপত্যেও । গ্রামের একাধিক বাড়িতে ইউরোপীয় নকশা, অলঙ্করণ এবং ভিক্টোরীয় স্থাপত্যের প্রভাব দেখা যায় । দেশীয় জমিদারি সংস্কৃতি ও পাশ্চাত্য স্থাপত্যরীতির এই মেলবন্ধনই ধান্যকুড়িয়াকে অন্য মাত্রা দিয়েছে । গাইন বাড়ির দুর্গাদালানও সেই অতীতের স্মারক, যেখানে ধর্মীয় আচার, পারিবারিক আভিজাত্য এবং ইতিহাস এক সুতোয় বাঁধা ।
বিশিষ্ট সমাজসেবী ছন্দক বাইন জানান, স্বাধীনতার আগে বাণিজ্য ও জনহিতকর কাজের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের অভিজাত পরিবারগুলির উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল । দুই বাংলার পাট ও অন্যান্য কাঁচামালের ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা । ধান্যকুড়িয়ায় একাধিক বিত্তশালী পরিবারের প্রাসাদোপম বাড়ি তৈরি হওয়ার পিছনে সেই বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির বড় ভূমিকা ছিল । ইতালীয় ও ফরাসি স্থাপত্যরীতির অনুকরণে তৈরি বাড়িগুলি পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র নির্মাতাদেরও আকর্ষণ করে ।
তবে গাইন পরিবারের পরিচয় শুধু ব্যবসা বা প্রাসাদের জৌলুসে আটকে নেই । জনহিতকর কাজেও তাঁদের অবদানের কথা উঠে আসে স্থানীয় ইতিহাসে । এলাকার ভূমিপুত্র ছন্দক বাইনের বক্তব্য, দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের সময়ে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে পরিবারের বাগানবাড়ি ব্যবহারের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল । পরে বিধানচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে সেখানে অনাথ মেয়েদের থাকার ব্যবস্থাও হয় বলে তাঁর দাবি । সেই সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজ্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় । বসিরহাটের টাউন হল, স্কুল ও হাসপাতাল-সহ একাধিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও এই পরিবারের দানের কথা স্থানীয়দের মুখে শোনা যায় ।
গাইন পরিবারের বিখ্যাত বাগানবাড়ি, 'গাইন গার্ডেন', ছিল এলাকার অন্যতম আকর্ষণ । ব্যবসায়িক আলোচনা ও চুক্তির পাশাপাশি সেখানে আসতেন ইংরেজ সাহেবরাও । উৎসবের সময় এই বাগানবাড়িতে তাঁদের উপস্থিতির কথা পরিবারের ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে । সময়ের সঙ্গে বাণিজ্যিক গুরুত্ব কমলেও বাড়িটির স্থাপত্য ও ঐতিহাসিক পরিবেশ আজও দর্শকদের আকর্ষণ করে । এক সময়ে যে অট্টালিকায় ব্যবসার হিসাব-নিকাশ চলত, তার আঙিনাই পরবর্তী কালে হয়ে ওঠে চলচ্চিত্রের পরিচিত শুটিং-লোকেশন ।
বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের নানা কাজের সঙ্গে ধান্যকুড়িয়ার এই বাড়ির নাম জড়িয়ে রয়েছে । স্থানীয়দের স্মৃতিতে রয়েছে 'সাহেব বিবি ঔর গোলাম'-এর মতো ছবির শুটিংয়ের কথা । পুরনো চলচ্চিত্র থেকে শুরু করে পরবর্তী সময়ের নানা প্রযোজনার জন্যও এই অঞ্চলের ঐতিহাসিক বাড়িগুলি ব্যবহৃত হয়েছে । ঋতুপর্ণ ঘোষের শেষ দিকের চলচ্চিত্র 'সত্যান্বেষী'র শুটিংয়ের সঙ্গেও এই বাড়ির নাম জড়িয়ে আছে বলে স্থানীয় সূত্রে জানা যায় । ফলে গাইন বাড়ির পরিচয় শুধু দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বাংলার চলচ্চিত্রের ইতিহাসেও তার আলাদা জায়গা রয়েছে ।
ধান্যকুড়িয়াকে স্থানীয় ভাবে 'বৈষ্ণব গ্রাম' বলেও উল্লেখ করা হয় । গাইন বাড়ির পুজোর রীতিতেও বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রভাব রয়েছে বলে পরিবারের সদস্যেরা জানান । এক সময়ে পুজোর আয়োজন ছিল জমিদারি আভিজাত্যের প্রকাশ; আজ তা পরিবারের ঐতিহ্য রক্ষার অঙ্গীকার । প্রজন্ম বদলেছে, পারিবারিক সম্পদের ধরন বদলেছে, কিন্তু পুজোর মূল কাঠামো ও আচার-অনুষ্ঠান ধরে রাখার চেষ্টা অব্যাহত ।
এই পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য একচালার প্রতিমা । বংশপরম্পরায় যুক্ত মৃৎশিল্পীরাই ঠাকুরদালানে প্রতিমা তৈরি করেন । পুরোহিতের দায়িত্বও দীর্ঘদিন ধরে নির্দিষ্ট পরিবারের হাতেই রয়েছে । পুজোর দিনগুলিতে নানা আচার পালিত হলেও অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণের সন্ধিপুজো বিশেষ গুরুত্ব পায় । মনোজিৎ গাইনের কথায়, ওই সময়ে 108টি প্রদীপ জ্বালানো হয় । পরিবারের প্রবীণ সদস্য থেকে কনিষ্ঠ, সকলেই প্রদীপ জ্বালানোর কাজে অংশ নেন । এতে শুধু পুজোর আচার সম্পন্ন হয় না, পরিবারের পুরনো রীতির সঙ্গে নতুন প্রজন্মের পরিচয়ও ঘটে ।
আরও একটি প্রাচীন প্রথা হল ধুনো পোড়ানো । বাড়ির গৃহবধূ ও শিশুরা এই আচারে অংশ নেন । ধূপ-ধুনোর গন্ধ, প্রদীপের আলো এবং ঠাকুরদালানের পরিবেশে পুজোর দিনগুলি ফিরে পায় সাবেকি আবহ । দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের রীতিও যথাসম্ভব পুরনো নিয়ম মেনেই পালিত হয় । পরিবারের কাছে এই আচারগুলি নিছক ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং উত্তরাধিকারকে বাঁচিয়ে রাখার উপায় ।
গাইন বাড়ির দুর্গাপুজোয় আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ । ধান্যকুড়িয়ার হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবের সঙ্গে যুক্ত হন বলে স্থানীয়দের বক্তব্য । বহু প্রজন্ম ধরে চলা এই মিলনই পুজোকে পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে জনপদের উৎসবে পরিণত করেছে । বাংলার সামাজিক ইতিহাসে যে সম্প্রীতির ধারা বারবার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, এই পুজো তারই একটি স্থানীয় উদাহরণ ।
প্রায় দু'শো বছরের পথচলায় গাইন বাড়ির পুজো অনেক পরিবর্তনের সাক্ষী । ব্রিটিশ শাসন, দেশভাগ, স্বাধীনতা, জমিদারি ব্যবস্থার অবসান- ইতিহাসের নানা বাঁক পেরিয়েও টিকে রয়েছে এই আয়োজন । অতীতের আর্থিক জৌলুস হয়তো আর নেই, কিন্তু উত্তরাধিকার রক্ষার তাগিদ অটুট । পরিবারের বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাই দুর্গাপুজো শুধু দেবী আরাধনা নয়; পূর্বপুরুষদের স্মৃতি, স্থাপত্যের ঐতিহ্য, সমাজসেবার ইতিহাস এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কের ধারাবাহিকতা বজায় রাখারও উপলক্ষ ।
ধান্যকুড়িয়ার গাইন বাড়ির ঠাকুরদালানে তাই প্রতি বছর ফিরে আসে এক পুরনো সময় । 108টি প্রদীপের আলোয় জেগে ওঠে পারিবারিক স্মৃতি, একচালার প্রতিমায় ধরা পড়ে সাবেকি বাংলার ছাপ, আর প্রাসাদের দেওয়াল মনে করিয়ে দেয় পাটের বাণিজ্যে গড়ে ওঠা এক সমৃদ্ধ জনপদের কথা । ইতিহাস এখানে শুধু অতীতের গল্প নয়, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে বহমান এক জীবন্ত ঐতিহ্য ।