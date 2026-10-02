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পটের দুর্গা, মাছ পোড়া ভোগ ! 200 বছরের চক্রবর্তী বাড়ির পুজোয় আজও অটুট জমিদারি-রীতি

200 year old Durga Puja: সময়ের সঙ্গে হাতি-ঘোড়া হারিয়ে গেলেও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে ঘট উত্তোলনের রীতি বজায় রয়েছে । মেদিনীপুর থেকে সুনীল দাসের প্রতিবেদন ৷

old Durga Puja
রাখাল চক্রবর্তীর হাত ধরে এই পুজোর সূচনা (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 2, 2026 at 5:17 PM IST

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মেদিনীপুর, 2 অক্টোবর: মেদিনীপুরের মিঞা বাজার । শহরের ব্যস্ততার মধ্যেই ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চক্রবর্তী পরিবারের বাড়ি । প্রায় 200 বছরের বেশি পুরনো এই বাড়ির দুর্গাপুজো আজও ধরে রেখেছে জমিদারি আমলের একাধিক রীতি । তবে, এই পুজোর সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য, এখানে দুর্গার মাটির প্রতিমা গড়া হয় না । প্রায় 6 ফুটের পটচিত্রে আঁকা দেবীকেই পাঁচ দিন ধরে আরাধনা করা হয় । সেই সঙ্গে নিরামিষ ভোগের পাশাপাশি দেবীর উদ্দেশে নিবেদন করা হয় মাছের পদও ।

পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে জানা যায়, বিরাট রাজার রাজপুরোহিত রাখাল চক্রবর্তীর হাত ধরে এই পুজোর সূচনা । জমিদারি আমলে প্রতিমা তৈরির অনুমতি না থাকায় পটচিত্রেই দেবীর আরাধনার রীতি চালু করেছিলেন তিনি । পরবর্তী প্রজন্মও সেই পরম্পরা বদলায়নি । আজও পটের দুর্গাকেই ঘিরে ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত চলে পুজোর আয়োজন ।

পটের দুর্গা, মাছ পোড়া ভোগ ! (ইটিভি ভারত)

ষষ্ঠীতেই দেবীর বোধন ও আগমন । পরের দিন সপ্তমীর ভোরে সাতটি কুয়োর জল দিয়ে ঘটের অভিষেকের পর বিশেষ আচার মেনে দেবীকে মন্দিরে নিয়ে আসা হয় । এক সময় এই ঘট উত্তোলনের সঙ্গে থাকত হাতি-ঘোড়া, ঢাকঢোল এবং বিরাট শোভাযাত্রা । সময়ের সঙ্গে হাতি-ঘোড়া হারিয়ে গেলেও বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে ঘট উত্তোলনের রীতি এখনও বজায় রয়েছে ।

চক্রবর্তী বাড়ির পুজোয় ভোগের রীতিও অন্য পাঁচটি বাড়ির পুজোর থেকে আলাদা । পুজোর শুরুতে ফলমূল এবং নিরামিষ নৈবেদ্য দেওয়া হলেও পরের দিকে দেবীর ভোগে আসে আমিষ পদ । মাছের এই নিবেদনের পিছনেও রয়েছে পারিবারিক বিশ্বাস । রুই মাছের ঝোল, মাছ পোড়া-সহ নানা পদ দেবীকে নিবেদন করা হয় । পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের কথায়, কৈলাসে শিবের কাছে ফিরে যাওয়ার আগে দেবীকে বাপের বাড়ির খাবার খাইয়ে বিদায় দেওয়ার রীতি থেকেই এই আমিষ ভোগের প্রচলন ।

Durga Puja
6 ফুটের পটচিত্রে আঁকা দেবী (ইটিভি ভারত)

অষ্টমীতে 108টি নীলপদ্ম দিয়ে দেবীর পুজো হয় । সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত চলে মহাযজ্ঞ । নবমীর পুজোয় থাকে নিরামিষ অন্নের ভোগ । আবার দশমীতে দেবীকে নিবেদন করা হয় ঝিঙে, ল্যাটা মাছ ও শোল মাছ পোড়া । প্রাচীন রীতির সেই ভোগ দিয়েই যেন বাপের বাড়ি থেকে কৈলাসের উদ্দেশে দেবীকে বিদায় জানান পরিবারের সদস্যরা ।

এক সময় এই জমিদার বাড়ির পুজোয় পশুবলিরও প্রচলন ছিল । বর্তমানে সেই রীতি আর নেই । তার পরিবর্তে চালকুমড়ো বলি দিয়ে প্রতীকী ভাবে পুরনো প্রথা পালন করা হয় । পুজোর কয়েকটি দিন মহাযজ্ঞ এবং বিভিন্ন আচার দেখতে আশপাশের মানুষও ভিড় করেন ।

Durga Puja
200 বছরের পুরনো পুজো (ইটিভি ভারত)

পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য নন্দন চক্রবর্তী বলেন, "আমরা রাখাল চক্রবর্তীকেই জানি, চিনি তাঁর বংশধর হিসেবে । তাঁর আগেও এই পুজো হয়ে আসছে বলে শুনেছি । ষষ্ঠীতে মায়ের আগমন হয়, সপ্তমীতে ঘট ডোবানো হয় । কয়েক দিন আমিষ-নিরামিষ ভোজনের পর দশমীতে নিয়ম মেনে মাকে বিসর্জন দেওয়া হয় ।"

মাছের ভোগের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি জানান, পরিবারের বিশ্বাস অনুযায়ী, দেবী কৈলাসে ফিরে গেলে শিব জানতে চান বাপের বাড়ি থেকে কী খেয়ে এসেছেন । তখন দেবী যেন বলতে পারেন, "বাপের বাড়ির মানুষ গরিব, তাই মাছ-ভাত, পান্তা ভাত খাইয়ে পাঠিয়েছে", সেই বিশ্বাস থেকেই এই বিশেষ ভোগের রীতি ।

পরিবারের আর এক সদস্য নবেন্দু চক্রবর্তী বলেন, "রাখাল চক্রবর্তীর হাত ধরেই এই পুজোর সূত্রপাত বলে শুনেছি । মাকে বরণ করার পর আমিষ ভোগের রীতি রয়েছে । সপ্তমীতে ঘট উত্তোলনের সময় আগে হাতি-ঘোড়াও থাকত । এখন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সেই আচার পালন করা হয় । চার দিন ধরে পুজো ও নানা অনুষ্ঠান চলে ।"

সিদ্ধার্থ চক্রবর্তীর কথাতেও উঠে এসেছে হারিয়ে যাওয়া সেই দিনের ছবি । তাঁর কথায়, এক সময় হাতি নিয়ে মায়ের ঘট উত্তোলন করতে যাওয়া হত । এখন সেই জাঁকজমক নেই । তবে পটের দুর্গাকে ঘিরে পুজোর মূল রীতি বদলায়নি । কারণ, চক্রবর্তী পরিবারের বাড়িতে আগে থেকেই সিংহবাহিনী দুর্গার আরাধনা হয়ে আসছে । তাই এই পুজোয় প্রতিমার বদলে পটচিত্রে দেবীর আরাধনাই চলে আসছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ।

Durga Puja
রুই মাছের ঝোল, মাছ পোড়া (ইটিভি ভারত)

দশমীর দিন পরিবারের সদস্যদের কাঁধেই পটের দুর্গার বিসর্জন হয় । ঢাকঢোল বাজিয়ে মেদিনীপুরের কাঁসাই নদীর আমাতলা ঘাটের উদ্দেশে বেরোয় বিসর্জনের শোভাযাত্রা । এক সময় যেখানে হাতি-ঘোড়া, বিরাট আয়োজন এবং জমিদারি আমলের জৌলুস ছিল, সেখানে এখন সেই আড়ম্বর অনেকটাই ম্লান । কিন্তু পুজোর রীতিতে তার ছাপ এখনও স্পষ্ট ।

পুজোর ক'টা দিন চক্রবর্তী পরিবারের ছড়িয়ে থাকা সদস্যেরা ফিরে আসেন বাড়িতে । চলে পুজো, যজ্ঞ, খাওয়াদাওয়া, আড্ডা এবং আত্মীয়দের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ । আধুনিকতার ভিড়ে জমিদারি আমলের সেই বাড়ির জৌলুস হয়তো আর নেই, কিন্তু 200 বছরের পুরনো দুর্গাপুজোকে ঘিরে পারিবারিক আবেগ এবং ঐতিহ্যের বন্ধন এখনও অটুট ।

Durga Puja
নিরামিষ ভোগের পাশাপাশি মাছের পদও । (ইটিভি ভারত)

এ বারও তাই অপেক্ষা সেই পটের দুর্গার আগমনের । মাটির প্রতিমা নয়, 200 বছরের পুরনো পরম্পরায় আঁকা পটচিত্রেই আসবেন মা । নিরামিষ-আমিষ ভোগ, 108 নীলপদ্ম, মহাযজ্ঞ আর শেষে কাঁসাই নদীতে বিসর্জন- পুরনো রীতির সেই পুজোতেই ফের মিলবে চক্রবর্তী পরিবারের কয়েক প্রজন্ম ।

TAGGED:

CHAKRABORTY FAMILY IN MIDNAPORE
TRADITIONAL PUJA
মেদিনীপুরে চক্রবর্তী বাড়ির পুজো
দুর্গাপুজোয় জমিদারি রীতি
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