সন্দেশখালিতে শাহজাহানের ডেরায় দীর্ঘ 10 বছর পর ঘরে ফিরল 200 পরিবার

সন্দেশখালিতে শাহজাহানের ডেরায় দীর্ঘ 10 বছর পর ঘরে ফিরল 200 পরিবার
Published : May 6, 2026 at 3:06 PM IST
সন্দেশখালি, 6 মে: দীর্ঘ এক দশকের অন্ধকার কাটিয়ে অবশেষে আলোর মুখ দেখল সন্দেশখালির কয়েকশো মানুষ । তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের 'ভয়ংকর অত্যাচারে' নিজভূমি থেকে বিতাড়িত 200টি পরিবার বুধবার ঘরে ফিরল । এলাকা থেকে শেখ শাহজাহানের একাধিপত্য ও 'তৃণমূলের অপশাসন' শেষ হতেই বিজেপি কর্মীদের হাত ধরে পুনরায় নিজের ভিটেমাটিতে পা রাখলেন তাঁরা । উত্তর 24 পরগনার খাস শাকদা এলাকায় এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এক আবেগঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে ।
সন্দেশখালির এই জনপদ দীর্ঘকাল ধরে শেখ শাহজাহানের 'সাম্রাজ্য' হিসেবে পরিচিত ছিল । অভিযোগ, সেখানে আইনের শাসন নয়, চলত শাহজাহান ও তার বাহিনীর মর্জিমতো শাসন । সাধারণ মানুষের জমি দখল, মহিলাদের উপর নির্যাতন এবং রাজনৈতিক বিরোধীদের গ্রামছাড়া করা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা । শাহজাহানের বাহিনীর অত্যাচারে সন্দেশখালির মানুষের রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল । গত কয়েক বছরে এই অত্যাচারের ইতিহাস বারবার শিরোনামে এসেছে, যেখানে সাধারণ মানুষের ন্যূনতম গণতান্ত্রিক অধিকারটুকু কেড়ে নেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ।
সিরাজুল শেখ নামে এক ভুক্তভোগী এদিন গ্রামে ফিরে কান্নায় ভেঙে পড়েন । তিনি বলেন, "শাহজাহান শেখ ও তাঁর দলবলের অত্যাচারে আমরা দীর্ঘ 10 বছর এলাকাছাড়া ছিলাম । শুধু বিজেপি করার অপরাধে ওরা আমাদের ঘরবাড়ি অন্তত 10 বার লুটপাট করেছে । আজ বিজেপি কর্মীদের সহায়তায় ঘরে ফিরলেও বুক কাঁপছে, কারণ শাহজাহানের হার্মাদ বাহিনী এখনও এলাকায় অস্ত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ।"
প্রবীণ বাসিন্দা আনসার আলি শেখ জানান, "আমার ছেলেরা 10 বছর বাড়িতে থাকতে পারেনি । রাজনৈতিক আক্রোশের শিকার হয়ে তারা যাযাবরের মতো ঘুরেছে ।" অন্যদিকে, শেখ আতাউর রহমান প্রশাসনের কাছে সরাসরি নিরাপত্তার দাবি জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "আমরা আজ বিজেপি কর্মীদের ভরসায় ঘরে ফিরলাম ঠিকই, কিন্তু প্রশাসন যদি আমাদের পূর্ণ নিরাপত্তা না-দেয়, তবে এই শান্তি দীর্ঘস্থায়ী হবে না ।"
তৃণমূলের এই অপশাসন শেষ হওয়ার পর বিজেপির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন খাস শাকদার বাসিন্দারা । তবে গ্রামে ফিরে আসা পরিবারগুলোর চোখে-মুখে এখনও আতঙ্কের ছাপ স্পষ্ট । এলাকায় পুনরায় অশান্তি এড়াতে বর্তমানে কড়া পুলিশি নজরদারির দাবি জানানো হয়েছে । এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চায়নি তৃণমূল নেতৃত্ব ৷