রূপনারায়ণপুর সবজি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই 20 দোকান
ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করা না-গেলেও তা কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
Published : June 8, 2026 at 12:52 PM IST
আসানসোল, 8 জুন: আসানসোলের সালানপুরের রূপনারায়ণপুর সবজি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড । রবিবার গভীর রাতে রহস্যজনকভাবে আগুন লেগে যায় রূপনারায়ণপুরের সবজি বাজারে । মুহূর্তের মধ্যে সেই আগুন একটি দোকান থেকে অন্য দোকানে ছড়িয়ে পড়ে । যার ফলে প্রায় কুড়িটির মতো দোকান সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে । এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার মধ্যরাতে আচমকা আগুন লেগে যায় রুপনারায়ণপুর সবজি বাজারে । বাজারে থাকা বিপুল পরিমাণ সবজি, ফল, দোকানের আসবাবপত্র, প্লাস্টিক সামগ্রী এবং অন্যান্য ব্যবসায়িক উপকরণ আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে । বহু ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তাঁদের সর্বস্ব হারিয়েছেন । ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনও নির্ধারণ করা না-গেলেও তা কয়েক লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ।
খবর পেয়ে আসানসোল দমকল কেন্দ্র থেকে একটি দমকল ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় । তবে বাজারের ভেতরের রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় দমকলের গাড়ি আগুন লাগা অংশ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি । ফলে দমকল কর্মীদের দূর থেকে পাইপ টেনে নিয়ে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করতে হয় । দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে, তবে ততক্ষণে বহু দোকান পুড়ে ছাই হয়ে যায় ।
ঘটনার পর বাজার এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে । স্থানীয় বাসিন্দারা বাজারের দখলদারি এবং অপরিকল্পিতভাবে দোকান গড়ে ওঠা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন । তাঁদের দাবি, বাজারের ভেতরে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকলে এবং রাস্তা অবরুদ্ধ না-থাকলে দমকল বাহিনী আরও দ্রুত আগুন নেভাতে সক্ষম হতো ।
সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া একাধিক গ্যাস সিলিন্ডার এবং দাহ্য পদার্থ ঘিরে । স্থানীয়দের দাবি, আগুন লাগার পর বাজার এলাকা থেকে আট থেকে নয়টি গ্যাস সিলিন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে । পাশাপাশি কেরোসিন তেলের মতো দাহ্য পদার্থও উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । একটি সবজি বাজারে এত সংখ্যক গ্যাস সিলিন্ডার ও দাহ্য পদার্থ কীভাবে মজুত ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকার বাসিন্দারা ।
দমকল বিভাগের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়ে থাকতে পারে । বাসিন্দাদের কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করে দাবি করেছেন, এটি নিছক দুর্ঘটনা নাও হতে পারে । পরিকল্পিতভাবে কেউ আগুন লাগিয়ে দিয়ে থাকতে পারে বলেও আশঙ্কা করছেন তাঁরা । ঘটনার পরই তদন্ত শুরু করেছে সালানপুর থানা । দমকল ও পুলিশ যৌথভাবে আগুন লাগার কারণ, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এবং উদ্ধার হওয়া গ্যাস সিলিন্ডার ও দাহ্য পদার্থের উৎস খতিয়ে দেখছে ।
অন্যদিকে, ব্যবসায়ীরা প্রশাসনের কাছে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসনের দাবি জানিয়েছেন । তাঁদের বক্তব্য, বহু পরিবার এই বাজারের উপর নির্ভরশীল । তাই দ্রুত ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন করে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোর জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে ।