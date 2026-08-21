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জাতীয় শিক্ষা নীতি রূপায়ণে রাজ্যে 20 সদস্যের টাস্ক ফোর্স, চেয়ারম্যান উচ্চশিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব

20 সদস্যের এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতরের প্রধানসচিব বিনোদ কুমারকে।

state implementation NEP 2020
20 সদস্যের টাস্ক ফোর্স (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 21, 2026 at 12:54 PM IST

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কলকাতা, 21 অগস্ট: জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 বা NEP কার্যকর করার লক্ষ্যে রাজ্যে গঠিত হল 20 সদস্যের 'স্টেট লেভেল টাস্ক ফোর্স'। বৃহস্পতিবার রাতে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতর। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020-এর নির্দেশিকা কার্যকর করা এবং সেই অনুযায়ী সংস্কার কর্মসূচি তৈরি করাই এই টাস্ক ফোর্সের মূল উদ্দেশ্য। এর আগে জুলাই মাসে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছিলেন, জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নে রাজ্যের এই টাস্ক ফোর্সে আইআইটি খড়্গপুর-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ ও আধিকারিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবেন।

20 সদস্যের এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে উচ্চশিক্ষা দফতরের প্রধান সচিব বিনোদ কুমারকে। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020 পর্যালোচনা কমিটির চেয়ারম্যান জগদেশ কুমারকে টাস্ক ফোর্সের উপদেষ্টা হিসেবে রাখা হয়েছে। ফলে রাজ্য ও জাতীয় স্তরের শিক্ষা নীতি ও বাস্তবায়নের মধ্যে সমন্বয় তৈরির ক্ষেত্রেও এই কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। টাস্ক ফোর্সে শিক্ষা, প্রশাসন এবং শিল্প—তিনটি ক্ষেত্রের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে রয়েছেন 10 জন প্রতিনিধি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ন্যাশনাল এডুকেশনাল টেকনোলজি ফোরামের চেয়ারম্যান অনিল ডি সহস্রবুদ্ধে, নীতি আয়োগের প্রোগ্রাম ডিরেক্টর রাজীব কুমার সেন, আইআইটি খড়্গপুরের ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আশুতোষ ঘোষ এবং প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য থেকে শুরু করে প্রযুক্তি ও নীতি নির্ধারণের সঙ্গে যুক্ত বিশেষজ্ঞদের একই কমিটিতে রাখা হয়েছে। ফলে শুধু নীতি নির্ধারণ নয়, উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে সেই নীতির বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিশেষজ্ঞ মতামত পাওয়ার সুযোগ থাকবে। বিশেষ করে উচ্চশিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার, গবেষণা, বহুমুখী শিক্ষা এবং প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সমন্বয়ের মতো বিষয়গুলি এই কমিটির আলোচনায় গুরুত্ব পেতে পারে। শিক্ষাক্ষেত্রের পাশাপাশি শিল্পমহলের প্রতিনিধিদেরও টাস্ক ফোর্সে রাখা হয়েছে। শিল্পক্ষেত্র থেকে রয়েছেন মোট তিন জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পদ্মশ্রীপ্রাপ্ত এবং সেঞ্চুরি প্লাইবোর্ডস লিমিটেডের চেয়ারম্যান সজ্জন ভজনকা, সেনকো গোল্ডের ডিরেক্টর সুবঙ্কর সেন এবং বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আইটি কমিটির চেয়ারপার্সন তথা শিক্ষা কমিটির সদস্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

উচ্চশিক্ষার সঙ্গে শিল্পক্ষেত্রের যোগসূত্র আরও মজবুত করা, পড়ুয়াদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং শিক্ষার সঙ্গে কর্মসংস্থানের সম্পর্ক আরও কার্যকর করার ক্ষেত্রেও শিল্প প্রতিনিধিদের মতামত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। NEP 2020-তে দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাকে কর্মজগতের প্রয়োজনের সঙ্গে যুক্ত করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, প্রশাসনের ছয় জন প্রতিনিধিকেও কমিটিতে রাখা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা উন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিব রাজীব কুমার-সহ একাধিক পদস্থ আধিকারিক। প্রশাসনিক প্রতিনিধিদের উপস্থিতির ফলে নীতি গ্রহণের পাশাপাশি বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় এবং বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেওয়ার পথ সহজ হবে।

এই টাস্ক ফোর্সের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, জাতীয় শিক্ষানীতির নির্দেশিকা সরাসরি কার্যকর করার পরিবর্তে তা রাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে একটি নির্দিষ্ট ও পর্যায়ক্রমিক কর্মসূচিতে রূপ দেওয়া। অর্থাৎ, পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির বর্তমান পরিকাঠামো, প্রয়োজন এবং বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনা করে NEP 2020-এর বিভিন্ন দিক কীভাবে কার্যকর করা হবে, সেই রূপরেখা তৈরির দায়িত্ব থাকবে এই কমিটির উপর। প্রশাসন, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ এবং শিল্পমহলের প্রতিনিধিদের নিয়ে এই বহুমুখী কমিটি গঠনের ফলে জাতীয় শিক্ষা নীতি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমন্বিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে।

নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ, তার অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারণেও টাস্ক ফোর্স ভূমিকা নেবে। রাজ্যের উচ্চশিক্ষা দফতরের এই উদ্যোগকে তাই জাতীয় শিক্ষা নীতি 2020 বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। তবে কমিটির সুপারিশ এবং তার ভিত্তিতে রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে কী কী পরিবর্তন আনা হবে, এখন সেদিকেই নজর।

TAGGED:

NATIONAL EDUCATION POLICY 2020
জাতীয় শিক্ষানীতি 2020
HIGHER EDUCATION DEPT
STATE IMPLEMENTATION NEP 2020

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