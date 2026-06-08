রেল প্রকল্পে আর ঢিলেমি নয়! মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে 20 সদস্যের বিশেষ টাস্ক ফোর্স

রেল প্রকল্পে আর ঢিলেমি নয়! মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে 20 সদস্যের বিশেষ টাস্ক ফোর্স
প্রতি সপ্তাহে বৈঠক, মাসে একবার অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন মুখ্যসচিব; জমি, বিদ্যুৎ, প্রশাসনিক জট কাটিয়ে দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্য ৷
Published : June 8, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: রাজ্যের বিভিন্ন প্রস্তাবিত ও নির্মীয়মাণ রেল প্রকল্পের কাজে গতি আনতে বড় পদক্ষেপ করল রাজ্য সরকার । রেল প্রকল্পগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ এবং বাস্তবায়নের পথে থাকা জটিলতা দ্রুত দূর করতে 20 সদস্যের একটি উচ্চপর্যায়ের বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে । সোমবার এ বিষয়ে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর ।
রাজ্যে পালাবদলের পর গত কয়েক বছরে একাধিক নতুন রেল প্রকল্পের ঘোষণা হয়েছে । পাশাপাশি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কাজও চলছে । কিন্তু জমি অধিগ্রহণ, প্রশাসনিক অনুমোদন, পরিকাঠামোগত সমস্যা কিংবা বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই কাজের গতি মন্থর হওয়ার অভিযোগ উঠেছে । সেই পরিস্থিতি এড়াতেই এই বিশেষ টাস্ক ফোর্স গঠনের সিদ্ধান্ত বলে প্রশাসনিক সূত্রের খবর ।
নতুন কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিবকে । সদস্য হিসেবে থাকছেন স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক দফতর, পরিবহণ দফতর, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর এবং পূর্ত দফতরের প্রধান সচিব পদমর্যাদার আধিকারিকরা । এছাড়াও কলকাতা পুরসভার কমিশনার, রাজ্য পুলিশের ডিজি ও আইজিপি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার এবং রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টরও এই টাস্ক ফোর্সে রয়েছেন ।
রেলের পক্ষ থেকেও রাখা হয়েছে শীর্ষস্তরের প্রতিনিধিদের । সদস্য হিসেবে থাকছেন রেল বোর্ডের মেম্বার (ইনফ্রাস্ট্রাকচার), পূর্ব রেল, দক্ষিণ-পূর্ব রেল, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল এবং কলকাতা মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজাররা । পাশাপাশি রেল বিকাশ নিগম লিমিটেডের এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টরও এই কমিটির সদস্য ।
টাস্ক ফোর্সের মেম্বার-কনভেনর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মুখ্যসচিবের দফতরের ওএসডি শুভম কুণ্ডল (আইএএস) । প্রয়োজন হলে কমিটি অন্য কোনও সরকারি সংস্থা বা আধিকারিককেও নিজেদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে বলে নির্দেশিকায় উল্লেখ করা হয়েছে । সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, চালু থাকা ও প্রস্তাবিত রেল প্রকল্পগুলির অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য প্রতি সপ্তাহে বৈঠক হবে । পাশাপাশি মাসিক ভিত্তিতে প্রকল্পগুলির অগ্রগতি খতিয়ে দেখবেন মুখ্যসচিব নিজে ।
প্রশাসনের একাংশের মতে, রেল ও রাজ্যের বিভিন্ন দফতরের মধ্যে সমন্বয় বাড়ানোর ক্ষেত্রে এই টাস্ক ফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে । বিশেষ করে জমি, বিদ্যুৎ সংযোগ, আইনশৃঙ্খলা এবং পরিকাঠামোগত সমস্যার মতো বিষয়গুলির দ্রুত নিষ্পত্তি হলে বহু গুরুত্বপূর্ণ রেল প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শেষ করার সম্ভাবনা বাড়বে । ফলে রেলের যাত্রী পরিষেবা উন্নত হওয়ার পাশাপাশি রাজ্যের সামগ্রিক যোগাযোগ ব্যবস্থাও আরও শক্তিশালী হবে বলে মনে করা হচ্ছে ।